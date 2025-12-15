Acasă » Știri » Primele rezultate ale necropsiei Rodicăi Stănoiu, după ce a fost deshumată. Ce au descoperit medicii legiști

Primele rezultate ale necropsiei Rodicăi Stănoiu, după ce a fost deshumată. Ce au descoperit medicii legiști

De: Alina Drăgan 15/12/2025 | 17:17
Primele rezultate ale necropsiei Rodicăi Stănoiu, după ce a fost deshumată. Ce au descoperit medicii legiști
Primele rezultate ale necropsiei Rodica Stănoiu

Astăzi, 15 decembrie, trupul neînsuflețit al fostului ministru PSD al Justiției Rodica Stănoiu a fost deshumat. Operațiunea a avut ca scop prelevarea de probe de țesut, necesare efectuării necropsiei care urmează să stabilească, cu exactitate, cauzele morții. Acum au apărut și primele rezultate ale necropsiei. Ce au descoperit medicii legiști?

Dosarul de moarte suspectă în cazul Rodicăi Stănoiu a fost deschis oficial după dezvăluirile publicate de CANCAN.RO și StrictSecret.ro. În urma informațiilor care au ridicat semne serioase de întrebare asupra decesului Rodicăi Stănoiu, autoritățile au fost nevoite să intervină.

Astfel, în această dimineață, o echipă mixtă formată din procurori și medici legiști de la Institutul Național de Medicină Legală (INML) a dispus deshumarea trupului neînsuflețit al Rodicăi Stănoiu în mare secret.

Primele rezultate ale necropsiei Rodicăi Stănoiu

Rezultatul preliminar la necropsie nu indică leziuni care să indice o legătură directă cu decesul, potrvit G4Media. De asemenea, examenul toxicologic nu a relevat o moarte violentă. În concluzie, nu există leziuni care să indice o legătură directă cu decesul fostului ministru.

În acest caz, oamenii legii s-au autosesizat după ce au apărut o serie de controverse în jurul morții Rodicăi Stănoiu. Aceasta ar fi fost internată la un spital din București cu câteva zile înainte de deces și ar fi prezentat urme vizibile de lovituri la cap și în zona ochilor.

Mai mult, iubitul cu 50 de ani mai tânăr ar fi externat-o din spital, pe semnătură. Rodica Stănoiu se izolase de prieteni și nu mai răspundea la telefon, în ultima perioadă. Se mai spune că dispozitivul său mobil ar fi fost controlat de partenerul său. De asemenea, mulți dintre apropiați îl acuză pe partenerul acesteia că ar fi vrut să pună mâna pe averea ei.

Rodica Stănoiu, fosta ministră a Justiției în Guvernul Adrian Năstase și senator timp de trei mandate, a murit în data de 3 decembrie, la vârsta de 86 de ani. Până în prezent, autoritățile nu au comunicat cauza oficială a decesului.

