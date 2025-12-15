Alertă medicală! Boala care face ravagii în România: e mai gravă decât gripa sezonieră

România se confruntă cu primele cazuri confirmate de „super gripă”, o variantă a virusului gripal A(H3N2), subclada K, deja prezentă în mai multe state europene. Specialiștii atrag atenția că această tulpină este asociată cu o creștere rapidă a numărului de îmbolnăviri.

Potrivit Institutului Național de Sănătate Publică, sezonul gripal a debutat mai devreme decât în anii precedenți și se manifestă cu intensitate mai mare.

România este lovită în acest sezon de „super gripă”

Dr. Adrian Gabriel Marinescu, managerul Institutului Național de Boli Infecțioase „Matei Balș”, a explicat situația actuală din spitale, ce simptome predomină în acest sezon și cine sunt pacienții cu cel mai mare risc de complicații.

„Eficiența mai redusă sau mai mare a vaccinării sunt lucruri pe care le vom analiza după un interval de timp. Nu se poate spune acum. Deocamdată știm că există o simptomatologie asemănătoare, că pacienții au o paletă largă de forme clinice și că persoanele în vârstă sau cele cu boli cronice sunt cele care pot dezvolta forme severe. Gripa nu este doar o boală pulmonară. Este o boală a întregului organism. În formele severe, vorbim de o infecție generalizată, care poate duce la complicații serioase și, din păcate, uneori chiar la deces. Aceste lucruri le știm foarte bine și din alte sezoane”, a declarat dr. Marinescu.

Care este situaţia din spitale

La Institutul „Matei Balș” se observă o creștere semnificativă a numărului de pacienți care ajung zilnic la camera de gardă. Medicul subliniază că nu toate cazurile sunt grave, însă presiunea asupra unităților medicale este evidentă.

„În momentul de față avem peste 50 de prezentări în 24 de ore. Poate chiar mai mult. Vorbim de infecții respiratorii acute în general, dar primordial de gripă. Sunt și forme ușoare, inclusiv la copii, dar este o creștere de aproximativ 50% a prezentărilor la camera de gardă. Lucrul acesta pune presiune pe spitale și ne așteptăm ca în următoarele două luni circulația virusurilor gripale să fie intensă”, a precizat managerul spitalului.

Ce recomandă specialiştii

Diferența dintre gripă și o viroză respiratorie obișnuită constă în modul de debut și în evoluția simptomelor. Febra este un indicator important, dar interpretarea ei trebuie făcută corect, atrage atenția specialistul.

„Gripa este boala care te pune la pat foarte repede, în mai puțin de 24 de ore. Durerile musculare și articulare sunt intense, ai senzația că ai fost bătut, iar starea generală se alterează rapid. Febră mare înseamnă peste 39 de grade. Sub 38 nu vorbim de febră. Mulți pacienți vin cu 37,2 și spun că e febră mare, dar nu este adevărat. Contează dinamica, succesiunea simptomelor și faptul că boala evoluează rapid”, adaugă dr. Marinescu.

Autoritățile medicale avertizează că sezonul gripal din acest an se anunță dificil, cu o circulație intensă a virusurilor și cu un impact crescut asupra sistemului sanitar.

Specialiștii recomandă populației să fie atentă la simptome și să solicite consult medical atunci când starea de sănătate se deteriorează rapid.

