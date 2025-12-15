Acasă » Știri » Alertă medicală! Boala care face ravagii în România: e mai gravă decât gripa sezonieră

Alertă medicală! Boala care face ravagii în România: e mai gravă decât gripa sezonieră

De: David Ioan 15/12/2025 | 17:29
Alertă medicală! Boala care face ravagii în România: e mai gravă decât gripa sezonieră
„Super gripa” loveşte România în sezonul rece! Ce transmit specialiştii Sursa foto: Freepik

România se confruntă cu primele cazuri confirmate de „super gripă”, o variantă a virusului gripal A(H3N2), subclada K, deja prezentă în mai multe state europene. Specialiștii atrag atenția că această tulpină este asociată cu o creștere rapidă a numărului de îmbolnăviri.

Potrivit Institutului Național de Sănătate Publică, sezonul gripal a debutat mai devreme decât în anii precedenți și se manifestă cu intensitate mai mare.

România este lovită în acest sezon de „super gripă”

Dr. Adrian Gabriel Marinescu, managerul Institutului Național de Boli Infecțioase „Matei Balș”, a explicat situația actuală din spitale, ce simptome predomină în acest sezon și cine sunt pacienții cu cel mai mare risc de complicații.

„Eficiența mai redusă sau mai mare a vaccinării sunt lucruri pe care le vom analiza după un interval de timp. Nu se poate spune acum. Deocamdată știm că există o simptomatologie asemănătoare, că pacienții au o paletă largă de forme clinice și că persoanele în vârstă sau cele cu boli cronice sunt cele care pot dezvolta forme severe. Gripa nu este doar o boală pulmonară. Este o boală a întregului organism. În formele severe, vorbim de o infecție generalizată, care poate duce la complicații serioase și, din păcate, uneori chiar la deces. Aceste lucruri le știm foarte bine și din alte sezoane”, a declarat dr. Marinescu.

Cât este cea mai mare și care este cea mai mică pensie din România în 2025. Cine sunt pensionarii care le primesc
Cât este cea mai mare și care este cea mai mică pensie din...
Care sunt cele mai bune 20 de destinații de călătorie pentru anul 2026
Care sunt cele mai bune 20 de destinații de călătorie pentru anul 2026

Care este situaţia din spitale

La Institutul „Matei Balș” se observă o creștere semnificativă a numărului de pacienți care ajung zilnic la camera de gardă. Medicul subliniază că nu toate cazurile sunt grave, însă presiunea asupra unităților medicale este evidentă.

„În momentul de față avem peste 50 de prezentări în 24 de ore. Poate chiar mai mult. Vorbim de infecții respiratorii acute în general, dar primordial de gripă. Sunt și forme ușoare, inclusiv la copii, dar este o creștere de aproximativ 50% a prezentărilor la camera de gardă. Lucrul acesta pune presiune pe spitale și ne așteptăm ca în următoarele două luni circulația virusurilor gripale să fie intensă”, a precizat managerul spitalului.

Ce recomandă specialiştii

Diferența dintre gripă și o viroză respiratorie obișnuită constă în modul de debut și în evoluția simptomelor. Febra este un indicator important, dar interpretarea ei trebuie făcută corect, atrage atenția specialistul.

gripă
Spitalele din România sunt sofocate de gripă. Foto: Profimedia

„Gripa este boala care te pune la pat foarte repede, în mai puțin de 24 de ore. Durerile musculare și articulare sunt intense, ai senzația că ai fost bătut, iar starea generală se alterează rapid. Febră mare înseamnă peste 39 de grade. Sub 38 nu vorbim de febră. Mulți pacienți vin cu 37,2 și spun că e febră mare, dar nu este adevărat. Contează dinamica, succesiunea simptomelor și faptul că boala evoluează rapid”, adaugă dr. Marinescu.

Autoritățile medicale avertizează că sezonul gripal din acest an se anunță dificil, cu o circulație intensă a virusurilor și cu un impact crescut asupra sistemului sanitar.

Specialiștii recomandă populației să fie atentă la simptome și să solicite consult medical atunci când starea de sănătate se deteriorează rapid.

CITEŞTE ŞI: Alertă medicală în România! Numărul cazurilor s-a dublat într-o săptămână

Un nou virus se răspândește rapid în România, după apariția leprei la Cluj! Peste 3.000 de cazuri au fost confirmate în decembrie 2025

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Primele rezultate ale necropsiei Rodicăi Stănoiu, după ce a fost deshumată. Ce au descoperit medicii legiști
Știri
Primele rezultate ale necropsiei Rodicăi Stănoiu, după ce a fost deshumată. Ce au descoperit medicii legiști
Cauza morții lui Marco, elevul de 18 ani găsit mort în casă după ce s-a întors de la un majorat
Știri
Cauza morții lui Marco, elevul de 18 ani găsit mort în casă după ce s-a întors de la…
Fii atent la postura în care dormi: ce sunt ridurile de somn și cum să previi acest semn de îmbătrânire prematură
Mediafax
Fii atent la postura în care dormi: ce sunt ridurile de somn și...
Singura zodie care își schimbă radical viața pe final de 2025. Cristina Demetrescu: „O relație de iubire sau copii”
Gandul.ro
Singura zodie care își schimbă radical viața pe final de 2025. Cristina Demetrescu:...
Mesajul transmis de Sorana Cîrstea după ce a mers cu fiul lui Ion Țiriac în cea mai scumpă stațiune din Elveția
Prosport.ro
Mesajul transmis de Sorana Cîrstea după ce a mers cu fiul lui Ion...
Cine a fost John Cena. „Michael Jordan al wrestlingului” l-a depășit la multe capitole pe Hulk Hogan
Adevarul
Cine a fost John Cena. „Michael Jordan al wrestlingului” l-a depășit la multe...
Șeful diplomației maghiare lansează avertismente similare cu cele ale Kremlinului: liderii UE împing Europa spre un război cu Rusia
Digi24
Șeful diplomației maghiare lansează avertismente similare cu cele ale Kremlinului: liderii UE împing...
Remediul natural care ajută la scurtarea duratei răcelilor și gripei, potrivit experților de la Harvard
Mediafax
Remediul natural care ajută la scurtarea duratei răcelilor și gripei, potrivit experților de...
Parteneri
Imagini inedite cu Cristina Șișcanu, după ce a slăbit enorm! Nu o mai recunoști! „Trebuie să mă apuc de sport și masaje”
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Imagini inedite cu Cristina Șișcanu, după ce a slăbit enorm! Nu o mai recunoști! „Trebuie...
FOTO. Gafă vestimentară fără precedent! Ce a pățit vedeta a pus-o într-o ipostază mai mult decât jenantă
Prosport.ro
FOTO. Gafă vestimentară fără precedent! Ce a pățit vedeta a pus-o într-o ipostază mai mult...
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan...
Mariana Moculescu revine în casa în care a locuit cu Horia Moculescu? „Merit, partea mea a fost plătită din munca părinților” Unde îi sunt lucrurile: „Horia mi le-a dus în...”
Click.ro
Mariana Moculescu revine în casa în care a locuit cu Horia Moculescu? „Merit, partea mea...
Rodica Stănoiu a fost deshumată. Trupul fostei ministru al Justiției urmează să fie dus la INML la cerea procurorilor
Digi 24
Rodica Stănoiu a fost deshumată. Trupul fostei ministru al Justiției urmează să fie dus la...
I-au promis bani, casă și soție, dar a ajuns într-o peșteră în deșert. Povestea olandezului care a luptat alături de ISIS în Somalia
Digi24
I-au promis bani, casă și soție, dar a ajuns într-o peșteră în deșert. Povestea olandezului...
Decembrie: Începe o nouă sesiune Rabla 2025. Câți bani primești pentru o mașină nouă
Promotor.ro
Decembrie: Începe o nouă sesiune Rabla 2025. Câți bani primești pentru o mașină nouă
BANCUL ZILEI. – Iubi, tu mă mai iubesti? – Da, cum să nu, draga mea!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Iubi, tu mă mai iubesti? – Da, cum să nu, draga mea!
Honor Magic 8 Pro va ajunge și la noi. Cât va costa noul model?
go4it.ro
Honor Magic 8 Pro va ajunge și la noi. Cât va costa noul model?
Cele mai periculoase locuri de pe Pământ!
Descopera.ro
Cele mai periculoase locuri de pe Pământ!
Cel mai nou joc din universul Harry Potter este acum disponibil în mod gratuit!
Go4Games
Cel mai nou joc din universul Harry Potter este acum disponibil în mod gratuit!
Singura zodie care își schimbă radical viața pe final de 2025. Cristina Demetrescu: „O relație de iubire sau copii”
Gandul.ro
Singura zodie care își schimbă radical viața pe final de 2025. Cristina Demetrescu: „O relație...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Primele rezultate ale necropsiei Rodicăi Stănoiu, după ce a fost deshumată. Ce au descoperit medicii ...
Primele rezultate ale necropsiei Rodicăi Stănoiu, după ce a fost deshumată. Ce au descoperit medicii legiști
În ce stare a ajuns Rodica Stănoiu la Obregia, cu puțin timp înainte de deces. Detaliul care a declanșat ...
În ce stare a ajuns Rodica Stănoiu la Obregia, cu puțin timp înainte de deces. Detaliul care a declanșat suspiciuni
Cauza morții lui Marco, elevul de 18 ani găsit mort în casă după ce s-a întors de la un majorat
Cauza morții lui Marco, elevul de 18 ani găsit mort în casă după ce s-a întors de la un majorat
Ce a pățit o femeie, după ce și-a cumpărat un frigider smart. A ajuns la Urgențe din cauza electrocasnicului
Ce a pățit o femeie, după ce și-a cumpărat un frigider smart. A ajuns la Urgențe din cauza electrocasnicului
TEST IQ | Ești un veritabil geniu dacă identifici cele 3 diferențe dintre poza din dreapta și cea ...
TEST IQ | Ești un veritabil geniu dacă identifici cele 3 diferențe dintre poza din dreapta și cea din stânga, în maximum 19 secunde
Orașul celebru din România în care o casă se vinde cu doar 7.000 de euro, acum, în decembrie 2025
Orașul celebru din România în care o casă se vinde cu doar 7.000 de euro, acum, în decembrie 2025
Vezi toate știrile
×