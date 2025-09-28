Nou semnal de alarmă tras de specialiști, la final de septembrie 2025. Tulpina COVID care se răspândește rapid

Pandemia pare departe de a fi un capitol încheiat. Deși lumea s-a obișnuit cu ideea de a trăi alături de virus, apariția unei noi variante de COVID-19 readuce neliniștea în rândul medicilor și al populației. Experții avertizează că tulpina, apărută odată cu venirea toamnei, se manifestă într-un mod neobișnuit și, mai grav, mulți dintre cei infectați nu realizează că sunt bolnavi.

Noua tulpină poartă numele de Stratus și s-a răspândit deja rapid în Marea Britanie. Ea are în prezent două sub-variante, XFG și XFG.3, care circulă simultan și determină o creștere vizibilă a cazurilor confirmate. Datele oficiale arată că, într-o singură săptămână, procentul celor infectați a crescut de la 7,6% la 8,4% din populație.

Autoritățile sanitare britanice, inclusiv NHS, îi îndeamnă pe cetățeni să se vaccineze înainte de venirea iernii, avertizând asupra riscului unei așa-numite „tripledemii”, situație în care COVID-19, gripa sezonieră și alte infecții respiratorii se manifestă simultan, punând presiune uriașă pe spitale.

Simptomele care o deosebesc de o simplă răceală

Deși mult timp COVID-19 a semănat ca manifestări cu o gripă clasică: febră, tuse, nas înfundat, varianta Stratus aduce cu ea câteva semne noi și înșelătoare. Cel mai frecvent simptom raportat este vocea răgușită sau aspră, care a devenit un indiciu revelator că pacientul ar putea fi infectat.

Pe lângă acesta, persoanele care au contractat noua tulpină mai acuză:

nas înfundat persistent

probleme digestive

stare accentuată de oboseală

Specialiștii avertizează că tocmai aceste simptome îi fac pe mulți să confunde boala cu o simplă răceală de sezon, ignorând pericolul real. Faptul că oamenii nu își dau seama că sunt bolnavi sporește riscul de răspândire rapidă, avertizează medicii, potrivit DailyStar.

Astfel, toamna 2025 vine cu un nou semnal de alarmă: COVID-19 nu a dispărut, ci continuă să se transforme și să ridice noi provocări pentru sistemul medical și pentru societate.

