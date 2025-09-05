Virusul care face din nou victime în România! 17 persoane s-au îmbolnăvit în ultima perioadă

Virusul West Nile revine în România, punând în alertă autoritățile și populația. În doar trei luni au fost confirmate 17 cazuri, majoritatea în București și județul Timiș, iar specialiștii avertizează că boala poate fi periculoasă.

În perioada iunie-august 2025, autoritățile din România au confirmat 17 cazuri de infectare cu virusul West Nile, majoritatea înregistrate în București și județul Timiș. Deși numărul cazurilor nu este foarte mare, specialiștii atrag atenția că virusul rămâne o amenințare, mai ales pentru persoanele în vârstă sau cu probleme de sănătate preexistente.

Virusul West Nile poate provoca simptome precum febră, dureri de cap, dureri musculare, oboseală, greață și sensibilitate la lumină. În cele mai multe cazuri, infecția este ușoară. Orice modificare bruscă a stării generale, însoțită de astfel de manifestări, impune consult medical rapid.

Cum te poți proteja de virus

Specialiștii recomandă măsuri preventive simple pentru a evita expunerea la țânțari, principalii purtători ai virusului. Printre acestea se numără purtarea de îmbrăcăminte cu mâneci lungi și pantaloni lungi, utilizarea de loțiuni sau soluții anti-țânțari, precum și montarea plaselor la ferestre. Autoritățile sunt sfătuite să intensifice acțiunile de dezinsecție, mai ales în parcuri și zone verzi, pentru a reduce riscul transmiterii virusului.

Deși majoritatea cazurilor de West Nile sunt ușoare și nu se transformă în forme severe precum meningită sau meningoencefalită. Locuințele dotate cu plase de protecție și respectarea regulilor de prevenție pot reduce semnificativ riscul infectării. În acest context, monitorizarea atentă a stării de sănătate și apelarea la medic la apariția primelor simptome rămân esențiale pentru protejarea populației.

Virusul West Nile se transmite în principal prin mușcătura țânțarilor infectați. Aceștia se infectează de obicei după ce au înțepat păsări purtătoare ale virusului, care reprezintă gazda naturală. Oamenii și alte mamifere, cum ar fi caii, pot fi infectați accidental, dar nu transmit virusul mai departe. În cazuri rare, virusul poate fi transmis și prin transfuzie de sânge, transplant de organe sau de la mamă la făt în timpul sarcinii.

