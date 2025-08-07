Fără bilet de trimitere la medic! Românii care nu mai au nevoie, în urma deciziei Ministerului Sănătății

Într-un sistem de sănătate sufocat de tăieri de bugete, vine în sfârșit și o veste bună. Ministerul Sănătății face o mișcare pe care mulți o așteptau: adio bilet de trimitere pentru o parte dintre bolnavii cronici. Iată cine se încadrează!

Modificarea vizează pacienții care oricum au nevoie de tratament constant, iar eliminarea trimiterii de la medicul de familie înseamnă mai puțină birocrație, mai puține drumuri și acces mai rapid la tratamentele de care au nevoie.

„Debirocratizarea și facilitarea accesului pacienților la servicii medicale esențiale reprezintă o prioritate clară pentru noi. Ne-am angajat în fața oamenilor că vom reduce barierele inutile din sistem și că vom construi un traseu medical mai simplu, mai rapid și mai corect pentru pacienți. Venim cu un pas concret în această direcție. Împreună cu președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, domnul dr. Horațiu Moldovan, am semnat un ordin comun care elimină obligativitatea biletului de trimitere pentru pacienții cu afecțiuni cronice care sunt înrolați în anumite programe naționale de sănătate. Este o măsură care va reduce timpii de așteptare, va simplifica accesul la tratamente și va ajuta pacienții să beneficieze mai repede de îngrijirile de care au nevoie”, a transmis ministrul Alexandru Rogobete pe Facebook.

Fără bilet de trimitere la medic

Mai exact, iată cine scapă de biletul de trimitere și poate merge direct la specialist:

Diabet zaharat, nutriție și boli metabolice – direct la medicii specialiști din programul național pentru tratamente și materiale sanitare. Hemofilie și talasemie – la hematologii autorizați pentru prescrierea tratamentelor. Boli rare – la specialiști din alergologie, cardiologie, endocrinologie, gastroenterologie, neurologie, oncologie, pneumologie,etc. Tuberculoză – la medicul pneumolog, dacă pacientul e în Programul Național de Control al Tuberculozei. HIV/SIDA – la infecționiști din Programul Național de Prevenire și Control. Sănătatea femeii și copilului – la obstetrică-ginecologie și genetică medicală pentru diagnostic prenatal/postnatal și prevenirea izoimunizării RH.

