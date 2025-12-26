Acasă » Știri » Alertă medicală în Europa! S-a descoperit un virus mortal: au fost confirmate primele cazuri

De: Irina Vlad 26/12/2025 | 18:45
Este alertă epidemiologică în Europa/ sursă foto: Profimedia

Este alertă epidemiologică în Europa! Au fost confirmate primele două cazuri de infectare cu sindromul respirator MERS-CoV, în Franța. Oraganizația Mondială a Sănătății (OMS) avertizează că boala este mult mai periculoasă decât COVID-19. 

De la începutul anului 2025 și până pe 21 decembrie 2025, au fost raportate la Oraganizația Mondială a Sănătății (OMS), la nivel mondial, un total de 19 cazuri de infectări cu sindromul respirator din Orientul Mijlociu (MERS-CoV), dintre care patru decese. Din cele 19 cazuri, 17 au fost raportate de Regatul Arabiei Saudite (KSA), iar două au fost raportate de Franța.

Sindromul respirator din Orientul Mijlociu (MERS) este una dintre cele trei boli zoonotice (cu transmitere de la animal la om) cu un impact puternic și potențial pandemic care au apărut în ultimii ani. Celelalte două sunt SARS și COVID-19. Coronavirusurile pot provoca boli care variază de la răceala obișnuită la simptome respiratorii severe și chiar la deces.

Sindromul respirator MERS-CoV a fost confirmat la doi pacienți din Franța

La începutul lunii decembrie 2025, în Franța au fost raportate, de asemenea, două cazuri de MERS-CoV asociate călătoriilor, implicând persoane care au călătorit recent în țări din Peninsula Arabică. Notificarea acestor cazuri recente nu modifică evaluarea globală a riscului, care rămâne moderată atât la nivel global, cât și regional.

sursă foto: Tamar Dundua / Alamy / Profimedia

Aceste cazuri arată că virusul continuă să reprezinte o amenințare în țările cu răspândire regulată în rândul populației umane. OMS recomandă implementarea de măsuri specifice de prevenire și control al infecțiilor pentru a preveni răspândirea infecțiilor cu MERS-CoV.

Sindromul respirator din Orientul Mijlociu (MERS) este o boală respiratorie virală cauzată de un coronavirus (MERS-CoV) care a fost identificat pentru prima dată în Arabia Saudită și Iordania în 2012. Coronavirusurile sunt o familie numeroasă de virusuri care pot provoca boli variind de la răceala obișnuită la sindromul respirator acut sever (SARS) și boala coronavirus-2019 (COVID-19).

Simptomele infecției cu MERS-CoV

Simptomele tipice ale MERS includ febră, tuse și dificultăți de respirație, care duc frecvent la pneumonie. Aproximativ 70 % din agenții patogeni noi sau emergenți sunt de origine animală, inclusiv MERS-CoV, care poate fi transmis între cămile dromedare și oameni; transmiterea ulterioară de la persoană la persoană poate duce la focare în spitale și gospodării.

Peste 2.600 de cazuri confirmate în laborator de infecție umană cu MERS-CoV au fost raportate la OMS; majoritatea (84%) au fost raportate din Peninsula Arabică. Aproximativ 37% din cazurile de MERS raportate la OMS au decedat, dar este probabil ca acest procent să fie supraestimat, deoarece sistemele de supraveghere pot omite cazurile ușoare sau asimptomatice de MERS. În prezent, nu există un tratament specific sau un vaccin autorizat pentru MERS.

