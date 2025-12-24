Acasă » Știri » Alertă medicală în România! Boala care face ravagii: o femeie din Cluj a murit din cauza complicațiilor

De: Irina Vlad 24/12/2025 | 20:19
Nici bine nu a debutat sezonul rece că este deja alertă epidemiologică din cauza gripei. Institutul Național de Sănătate Publică (INSP) a confirmat peste că – în doar o săptămână – au fost înregistrate peste 11.000 de cazuri de oameni infectați cu „super-gripa” de sezon, dar și primul deces. 

Este alertă epidemiologică în România! Potrivit datelor furnizate de Institutul Național de Sănătate Publică (INSP), în doar o săptămână (perioada 15-21 decembrie) au fost înregistrate peste 11.000 de cazuri de infectări cu „super-gripa” din acest sezon. Cele mai multe îmbolnăviri au fost confirmate în București – 1.696, județul Cluj – 843, Botoșani – 826, Bihor – 801, Iași – 700 și Neamț – 616.

Peste 11 mii de cazuri de „super – gripă”, primul deces

Din nefericire, a fost confirmat și primul deces cauzat de complicațiile „super-gripei” din această iarnă. Este vorba despre o femeie de 88 de ani (nevaccinată) din județul Cluj. Adrian Marinescu, managerul Institutului de Boli Infecțioase Matei Balș, trage un semnal de alarmă și îi sfătuiește pe oameni să evite spațiile aglomerate, să se spele bine pe mâini și să se vaccineze.

„Practic s-au dublat prezentările la camera de gardă, iar această situație este fără discuție oriunde în țară, mai ales la spitalele de boli infecțioase sau de pediatrie. Așa cum era de așteptat, varianta circulantă K, pe care o găsim și în restul Europei, cu o mare preponderență, este și în România. Am constatat că un procent important se referă la această variantă”, a explicat managerul Institutului de Boli Infecțioase „Prof. Dr. Matei Balş”, Adrian Marinescu.

Foto: Pixabay

Termenul de „super-gripă” a fost folosit de unii medici britanici pentru a descrie o variantă mult mai agresivă a gripei, cu circulație timpurie și foarte transmisibilă. Denumirea a fost utilizată pentru a evidenția creșterea neobișnuită și bruscă a cazurilor de gripă și a internărilor în spital, ceea ce a dus o suprasolicitare a medicilor . Tulpina care face ravagii este o variantă a virusului gripal sezonier A, mai precis o nouă mutație numită H3N2.

Experții în sănătate și oamenii de știință de renume în domeniul gripei, inclusiv cei de la Agenția pentru Securitate Sanitară din Marea Britanie (UKHSA), sunt în general de acord că virusul în sine nu este în mod inerent mai grav sau mai greu de tratat decât alte tulpini de gripă.

Numărul mare de cazuri grave s-a datorat în primul rând răspândirii rapide a virusului și imunității scăzute a populației, ceea ce a dus la un număr mai mare de persoane vulnerabile care s-au îmbolnăvit simultan.

