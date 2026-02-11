Acasă » Bancuri » BANCUL ZILEI | Preludiu cu lumânări

BANCUL ZILEI | Preludiu cu lumânări

De: Simona Tudorache 11/02/2026 | 15:33
BANCUL ZILEI | Preludiu cu lumânări

Umorul reduce tensiunea dintr-o încăpere și este cea mai bună formă de comunicare. Dacă ai o zi dificilă, CANCAN.ro te distrează cu o glumă bună. În mod sigur, vei râde cu poftă.

Dacă folosești lumânări pentru preludiu când aduci fete la tine acasă și una dintre ele îți devine nevastă, se poate spune că ți-ai căutat-o cu lumânarea?

Alte bancuri amuzante

Bulă și medicul

– Domnule Bulă, aveți apă în abdomen, nisip la rinichi, pietre la vezica biliară și depuneri calcaroase în vene.
– Grozav, domnule doctor!
– Cum așa, Bulă?
– Păi acum pot să mă apuc liniștit de construcții.

Cadoul pentru iubită

Aş vrea să cumpăr un cadou pentru iubita mea, ca să i-l dau de Crăciun. Puteţi să-mi daţi un sfat?
– E tânără?
– Nu tocmai…
– E elegantă?
– Oarecum…
– E frumoasă?
– Nimic deosebit…
– Cultă?
– Foarte puţin…
– Atunci, uitaţi ce sfat vă dau: cumpăraţi cadoul pentru altcineva!

La doctorul veterinar

Un bărbat își duce câinele la veterinar:
– Doctore, cred că l-am pierdut complet… Câinele meu nu mai răspunde la nimic!
Veterinarul îl întreabă:
– Ce probleme are exact?
Bărbatul spune:
– Păi, dacă îi spun „așează-te”, el se ridică pe picioarele din spate și dansează ca un clovn… Dacă îi spun „culcă-te”, el începe să sară și să facă tumbe… Și dacă îi spun „adu mingea”, fuge în sufragerie și se bagă sub canapea.
Veterinarul îl privește atent și întreabă:
– Câinele ăsta a mai făcut asta dintotdeauna?
– Nu, niciodată, spune bărbatul.
– Atunci, îl întreabă doctorul, când l-ați adus ultima dată la un control?
– Niciodată, recunoaște bărbatul.
Veterinarul se gândește câteva secunde și zice:
– Cred că problema nu e câinele… cred că problema e că dumneavoastră ați văzut prea multe videoclipuri pe internet și ați început să vă așteptați ca el să facă același lucru!

Bețivul și polițistul

Seara, venind de la crâşmă, un beţivan se loveşte cu capul de un stâlp şi zice cu voce tare:
– Unu.
Un poliţai îl aude şi-l urmăreşte, văzându-l lovindu-se de al doilea stâlp şi zicând:
– Doi.
Vrând să-l ajute, se duce în faţa lui şi-l întreabă dacă poate să facă ceva pentru el. Beţivanul zice:
– Sigur că poţi, numără câte cucuie am în frunte! Poliţaiul, zâmbind, zice:
– Ai două cucuie. La care beţivanul răspunde:
– Mulţumesc, mai am două şi ajung acasă!

Citește și: BANCUL ZILEI | Un bucureștean avea un papagal

Citește și: BANC | Cea mai corectă definiție a împerecherii

Intra pe raziculacrimi.ro!
Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
BANC | Bulă și Ștrulă se întâlnesc la Piața Sudului
Bancuri
BANC | Bulă și Ștrulă se întâlnesc la Piața Sudului
BANC | Care sunt unitățile de măsură în 2026
Bancuri
BANC | Care sunt unitățile de măsură în 2026
Comisia Europeană a adoptat un plan pentru contracararea amenințărilor cu drone
Mediafax
Comisia Europeană a adoptat un plan pentru contracararea amenințărilor cu drone
CTP a răbufnit DUR! Gazetarul a luat foc: „Trădătorii. Îmi doresc să trăiesc ziua în care...”
Gandul.ro
CTP a răbufnit DUR! Gazetarul a luat foc: „Trădătorii. Îmi doresc să trăiesc...
FOTO. Campioana din România e „Regina” platformei pentru adulți după ce a făcut o avere uriașă!
Prosport.ro
FOTO. Campioana din România e „Regina” platformei pentru adulți după ce a făcut...
Umilințele trăite de doi tineri români declarați criminali în Rusia. „Au dezbrăcat-o pe soția mea în chiloți și sutien”
Adevarul
Umilințele trăite de doi tineri români declarați criminali în Rusia. „Au dezbrăcat-o pe...
Avertismentul Rusiei. Moscova spune pentru prima dată ce ar putea face dacă „Groenlanda creează capacități militare”
Digi24
Avertismentul Rusiei. Moscova spune pentru prima dată ce ar putea face dacă „Groenlanda...
Britney Spears și-a vândut drepturile asupra catalogului muzical
Mediafax
Britney Spears și-a vândut drepturile asupra catalogului muzical
Parteneri
Amalia Năstase, de nerecunoscut după ce a pierdut lupta cu kilogramele în plus! Ce dietă strictă urmează
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Amalia Năstase, de nerecunoscut după ce a pierdut lupta cu kilogramele în plus! Ce dietă...
FOTO. L-a părăsit deși au împreună 4 copii. Milionarul ar avea amantă: „Nu au inimă!”
Prosport.ro
FOTO. L-a părăsit deși au împreună 4 copii. Milionarul ar avea amantă: „Nu au inimă!”
Sună periculos, trage fusta mai jos! Vedetele din România s-au aplecat prea mult și s-a văzut tot
Ciao.ro
Sună periculos, trage fusta mai jos! Vedetele din România s-au aplecat prea mult și s-a...
Bancnota de 2.000 de lei cu eclipsa totală de Soare din 1999 a devenit o adevărată comoară. Cu cât se vinde în 2026
Click.ro
Bancnota de 2.000 de lei cu eclipsa totală de Soare din 1999 a devenit o...
Motivul pentru care tot mai mulți români pleacă din Spania. Presa iberică avertizează asupra unui fenomen îngrijorător
Digi 24
Motivul pentru care tot mai mulți români pleacă din Spania. Presa iberică avertizează asupra unui...
Misterul crimelor din Bulgaria: trei bărbați găsiți morți nu mâncaseră de câteva zile, arată autopsiile. Pe ce piste merg anchetatorii
Digi24
Misterul crimelor din Bulgaria: trei bărbați găsiți morți nu mâncaseră de câteva zile, arată autopsiile....
De ce au ajuns hoții italieni să urmărească Dacia Duster! Cazul concret din Roma
Promotor.ro
De ce au ajuns hoții italieni să urmărească Dacia Duster! Cazul concret din Roma
BANCUL ZILEI. O femeie goală pușcă primește în casă curierul. Îl duce în dormitor şi...
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. O femeie goală pușcă primește în casă curierul. Îl duce în dormitor şi...
Oferte MyCLUB la Auchan: Electronice la preț redus acum
go4it.ro
Oferte MyCLUB la Auchan: Electronice la preț redus acum
Misterul apei de pe Marte: Ce au descoperit oamenii de știință?
Descopera.ro
Misterul apei de pe Marte: Ce au descoperit oamenii de știință?
Hacking și shooting cum nu ați mai văzut! Puteți juca demo-ul chiar acum
Go4Games
Hacking și shooting cum nu ați mai văzut! Puteți juca demo-ul chiar acum
CTP a răbufnit DUR! Gazetarul a luat foc: „Trădătorii. Îmi doresc să trăiesc ziua în care...”
Gandul.ro
CTP a răbufnit DUR! Gazetarul a luat foc: „Trădătorii. Îmi doresc să trăiesc ziua în...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Scandal și șantaj cu imagini compromițătoare în lumea folclorului! Cântăreața l-a dat în judecată ...
Scandal și șantaj cu imagini compromițătoare în lumea folclorului! Cântăreața l-a dat în judecată pe fostul ei prieten, artist de muzică populară
Trucul rapid pentru a scoate petele de deodorant de pe hainele negre. Funcționează de fiecare dată
Trucul rapid pentru a scoate petele de deodorant de pe hainele negre. Funcționează de fiecare dată
Când se termină vacanța de schi din februarie 2026. Pe ce dată revin elevii la școală
Când se termină vacanța de schi din februarie 2026. Pe ce dată revin elevii la școală
Tragedie în viața unor foste vedete TV! Fiul lor de doar 4 luni a murit subit: „Nici măcar nu am ...
Tragedie în viața unor foste vedete TV! Fiul lor de doar 4 luni a murit subit: „Nici măcar nu am reușit să realizăm ce s-a întâmplat”
Olga Verbițchi a pus ‘tunurile’ pe Iuliana Beregoi! Părinții ei sunt implicați în atitudinea ...
Olga Verbițchi a pus ‘tunurile’ pe Iuliana Beregoi! Părinții ei sunt implicați în atitudinea blondinei?! „Facem tot posibilul să călcăm peste tot”
Unde a fost găsit bărbatul de 72 de ani din comuna Ulmu, dat dispărut în septembrie 2025. Descoperirea ...
Unde a fost găsit bărbatul de 72 de ani din comuna Ulmu, dat dispărut în septembrie 2025. Descoperirea a fost făcută de către un vecin
Vezi toate știrile
×