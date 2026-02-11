BANCUL ZILEI | Preludiu cu lumânări

Umorul reduce tensiunea dintr-o încăpere și este cea mai bună formă de comunicare. Dacă ai o zi dificilă, CANCAN.ro te distrează cu o glumă bună. În mod sigur, vei râde cu poftă.

Dacă folosești lumânări pentru preludiu când aduci fete la tine acasă și una dintre ele îți devine nevastă, se poate spune că ți-ai căutat-o cu lumânarea?

Alte bancuri amuzante

Bulă și medicul

– Domnule Bulă, aveți apă în abdomen, nisip la rinichi, pietre la vezica biliară și depuneri calcaroase în vene.

– Grozav, domnule doctor!

– Cum așa, Bulă?

– Păi acum pot să mă apuc liniștit de construcții.

Cadoul pentru iubită

Aş vrea să cumpăr un cadou pentru iubita mea, ca să i-l dau de Crăciun. Puteţi să-mi daţi un sfat?

– E tânără?

– Nu tocmai…

– E elegantă?

– Oarecum…

– E frumoasă?

– Nimic deosebit…

– Cultă?

– Foarte puţin…

– Atunci, uitaţi ce sfat vă dau: cumpăraţi cadoul pentru altcineva!

La doctorul veterinar

Un bărbat își duce câinele la veterinar:

– Doctore, cred că l-am pierdut complet… Câinele meu nu mai răspunde la nimic!

Veterinarul îl întreabă:

– Ce probleme are exact?

Bărbatul spune:

– Păi, dacă îi spun „așează-te”, el se ridică pe picioarele din spate și dansează ca un clovn… Dacă îi spun „culcă-te”, el începe să sară și să facă tumbe… Și dacă îi spun „adu mingea”, fuge în sufragerie și se bagă sub canapea.

Veterinarul îl privește atent și întreabă:

– Câinele ăsta a mai făcut asta dintotdeauna?

– Nu, niciodată, spune bărbatul.

– Atunci, îl întreabă doctorul, când l-ați adus ultima dată la un control?

– Niciodată, recunoaște bărbatul.

Veterinarul se gândește câteva secunde și zice:

– Cred că problema nu e câinele… cred că problema e că dumneavoastră ați văzut prea multe videoclipuri pe internet și ați început să vă așteptați ca el să facă același lucru!

Bețivul și polițistul

Seara, venind de la crâşmă, un beţivan se loveşte cu capul de un stâlp şi zice cu voce tare:

– Unu.

Un poliţai îl aude şi-l urmăreşte, văzându-l lovindu-se de al doilea stâlp şi zicând:

– Doi.

Vrând să-l ajute, se duce în faţa lui şi-l întreabă dacă poate să facă ceva pentru el. Beţivanul zice:

– Sigur că poţi, numără câte cucuie am în frunte! Poliţaiul, zâmbind, zice:

– Ai două cucuie. La care beţivanul răspunde:

– Mulţumesc, mai am două şi ajung acasă!

Citește și: BANCUL ZILEI | Un bucureștean avea un papagal

Citește și: BANC | Cea mai corectă definiție a împerecherii