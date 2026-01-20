BANC | Cea mai corectă definiție a împerecherii

Pentru a face săptămâna să treacă mai uşor, CANCAN.RO ţi-a pregătit în această după-amiază un banc menit să te ajute să te destinzi şi să îţi aducă zâmbetul pe buze. Pregăteşte-te să îţi iei doza zilnică de voie bună.

– Ce este împerecherea ?

– Este momentul de extaz în care un bărbat reușește să găsească în dulap două șosete de aceeași culoare.

Alte bancuri amuzante

Un tip intră la doctor și spune:

– Domnule doctor, am o problemă! Ori de câte ori beau ceai, mă doare ochiul stâng.

Doctorul îl privește surprins și întreabă:

– Ochii? Și ce faci exact când bei ceaiul?

– Păi… iau cana și beau din ea, normal, răspunde omul.

Doctorul se uită atent și întreabă din nou:

– Dar pui lingurița în ochi înainte să bei ceaiul sau cum?

Omul se uită confuz:

– Păi nu… doar pun lingurița în cană…

Doctorul izbucnește în râs și spune:

– Domnule, scoate lingurița din cană înainte să bei!

Omul pleacă supărat, dar două săptămâni mai târziu se întoarce la doctor:

– Domnule doctor, acum mă doare capul.

Doctorul întreabă:

– Și când începe durerea?

– Exact când scot lingurița din cană!

La școală

Profesorul de matematică întreabă clasa:

– Dacă ai 10 mere și dai 2 prietenului tău, câte mere mai ai?

Un copil ridică mâna:

– 10, domnule!

Profesorul se încruntă:

– Nu, gândește-te bine. Dacă ai 10 și dai 2, câte rămân?

Copilul răspunde din nou:

– Tot 10, domnule!

Profesorul exasperat întreabă:

– Cum adică 10?

– Păi, nu am niciodată merele, domnule! Merele nu sunt ale mele!

Profesorul suspină și zice:

– Ok, hai să încercăm altă problemă. Dacă ai 10 prieteni și 2 se duc la film, câți rămân?

Copilul răspunde imediat:

– Tot 10, domnule! Prietenii nu se scad, domnule, doar apar!

Profesorul se uită la el și zice:

– Bine… atunci trebuie să fii economist, nu matematician!

Bătrânica și tânărul

O bătrânică este acuzată că a împuşcat un tânăr.

– Spune, mamaie, cum s-a întâmplat? – Păi, stăteam pe verandă, când vine lângă mine un tânăr şi se aşează.

– Şi atunci l-ai împuşcat?

– Nu. După ce se aşează, începe să-mi vorbească prietenos.

– Şi atunci l-ai împuşcat?

– Nu. Din vorbă în vorbă, începe să-mi pună mâinile pe picioare.

– Şi atunci l-ai împuşcat?

– Nu, că era plăcut. Ştiţi, nu mai avusesem parte de aşa ceva de la moartea soţului, acum 20 de ani. După aceea mi-a pus mâinile şi pe fund.

– Şi atunci l-ai împuşcat?

– Nu, că era şi mai bine. De la fund a urcat la sâni.

– Şi atunci l-ai împuşcat?

– Nu, Doamne-fereşte! Începusem să freamăt toată şi să transpir, aşa că i-am zis: „Ia-mă, tinere, a ta sunt!”. Iar el a replicat: „Zâmbiţi, sunteți la camera ascunsă!”. ATUNCI L-AM ÎMPUŞCAT!

