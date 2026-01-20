Acasă » Bancuri » BANC | Bulă și femeia misterioasă: „Unde ai fost toată viața mea?”

BANC | Bulă și femeia misterioasă: „Unde ai fost toată viața mea?”

De: Alina Drăgan 20/01/2026 | 07:10
BANC | Bulă și femeia misterioasă: Unde ai fost toată viața mea?

Ziua bună se cunoaște încă de dimineață, așa că trebuie începută cu zâmbetul pe buze. Iar pentru asta am pregătit un banc care cu siguranță o să te amuze copios. Protagonistul de astăzi este Bulă. Acesta încearcă să agațe o tipă, iar deznodământul este hilar.

Bulă încearcă să agațe o tipă:

– Ce frumoasă ești, nu te-am mai văzut până acum pe aici. Unde ai fost toată viața mea?

– Am strâns bani pentru operație estetică. Sunt eu, Ștrulă, nu mă recunoști?

Un bucureștean avea un papagal

Un bucureștean avea un papagal. Îi dă drumul prin casă, iar papagalul găsește o pastilă de Viagra.

O înghite și începe să se agite. Stăpânul, văzându-l neliniștit, îl închide în colivie. După vreo 10 minute de tortură pentru papagal și văzând că nu se liniștește, îl pune în congelator.

După două ore își aduce aminte de el și se așteaptă să-l găsească înghețat. Deschide ușa congelatorului și îl vede pe papagal plin de transpirație.

„Ce faci, mă? N-ai înghețat?”

La care papagalul răspunde:

„Mă, tu știi ce greu e să desfaci picioarele unei găini înghețate?”

Alte bancuri amuzante

Un tânăr se prezintă la examenul auto și instructorul îl întreabă:

– Bun, începe cu mersul în marșarier.

Tânărul pornește mașina și, dintr-o greșeală, dă cu spatele direct într-un coș de gunoi. Instructorul îl ceartă:

– Ce faci?! Ai lovit coșul de gunoi!

Tânărul, calm, răspunde:

– Păi, domnule instructor, coșul era în drum…

Instructorul suspină și spune:

– Bine, continuă cu parcarea laterală.

Tânărul încearcă să parcheze, dar lovește ușor bordura și mașina se înclină într-un unghi ciudat.

Instructorul se enervează:

– Te rog să fii atent! Nu ai nicio noțiune despre parcarea laterală!
Tânărul îl privește și spune:

– Păi, domnule instructor, eu am făcut tot ce mi-ați spus: m-am uitat în oglinzi, am semnalizat… doar că bordura nu mi-a răspuns!

La final, după toate greșelile, instructorul îi spune:

– Ai picat examenul.

Tânărul răspunde calm:

– Păi, domnule, și coșul de gunoi și bordura… ce, nu puteau să fie mai înțelegători?

 

Intra pe raziculacrimi.ro!
Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Bancul începutului de săptămână | Cu 10 ani mai tânăr
Bancuri
Bancul începutului de săptămână | Cu 10 ani mai tânăr
BANCUL ZILEI | Diferența dintre anul 2026 și anul 1986
Bancuri
BANCUL ZILEI | Diferența dintre anul 2026 și anul 1986
Caz IREAL! Un copil de 4 ani a fost găsit cu canabis în curtea unei școli
Mediafax
Caz IREAL! Un copil de 4 ani a fost găsit cu canabis în...
DAVOS, nu! ONU, nu! „Priorităţile” de politică externă ale lui Nicuşor Dan, explicate de politologul Ştefan Popescu
Gandul.ro
DAVOS, nu! ONU, nu! „Priorităţile” de politică externă ale lui Nicuşor Dan, explicate...
Mădălina Ghenea, absolut spectaculoasă la duș. Imaginile cu care și-a încântat fanii
Prosport.ro
Mădălina Ghenea, absolut spectaculoasă la duș. Imaginile cu care și-a încântat fanii
Minciuna lui Putin: de ce Kremlinul folosește imagini vechi pentru a-i păcăli pe ruși că liderul lor s-a scufundat în apa înghețată de Bobotează
Adevarul
Minciuna lui Putin: de ce Kremlinul folosește imagini vechi pentru a-i păcăli pe...
Consiliul pentru Pace al lui Trump se confruntă deja cu solicitări de schimbare. Care sunt îngrijorările națiunilor invitate
Digi24
Consiliul pentru Pace al lui Trump se confruntă deja cu solicitări de schimbare....
Viitori miri, atenție! Perioadele în care NU se oficiază nunți în 2026 și 2027
Mediafax
Viitori miri, atenție! Perioadele în care NU se oficiază nunți în 2026 și...
Parteneri
Îți mai aduci aminte de Fata Morgana? A trecut prin multe schimbări în ultimii ani. Cum arată și cu ce se ocupă după ce a învins cancerul de piele?
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Îți mai aduci aminte de Fata Morgana? A trecut prin multe schimbări în ultimii ani....
„Zeița frumuseții” a renunțat la sportul de performanță la 19 ani și a devenit model: „Să aveți la ce vă uita”
Prosport.ro
„Zeița frumuseții” a renunțat la sportul de performanță la 19 ani și a devenit model:...
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan...
Cel mai curat oraș din lume se află în Europa. A depășit chiar și Singapore la acest capitol: „Fără trafic aglomerat și plăcut pentru pietoni”
Click.ro
Cel mai curat oraș din lume se află în Europa. A depășit chiar și Singapore...
Noul proces de aderare la UE, aflat în dezbatere, a speriat statele membre. Diplomat european: „Este o capcană pusă de Putin și Trump”
Digi 24
Noul proces de aderare la UE, aflat în dezbatere, a speriat statele membre. Diplomat european:...
VIDEO Dorian Popa a ajuns cu nasul bandajat la un nou termen de judecată. Influencerul a plâns în fața judecătorilor
Digi24
VIDEO Dorian Popa a ajuns cu nasul bandajat la un nou termen de judecată. Influencerul...
2026: Reguli noi la vânzarea mașinilor SH. Cine plătește impozitul auto și până când
Promotor.ro
2026: Reguli noi la vânzarea mașinilor SH. Cine plătește impozitul auto și până când
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Alo! Iubito, în ce ești acum îmbrăcată?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Alo! Iubito, în ce ești acum îmbrăcată?
Mr. DIY se lansează în România: Mouse la 20 lei și căști la 29 lei
go4it.ro
Mr. DIY se lansează în România: Mouse la 20 lei și căști la 29 lei
Erupție colosală pe Soare! Plasma se îndreaptă spre Pământ
Descopera.ro
Erupție colosală pe Soare! Plasma se îndreaptă spre Pământ
Cine este actorul ales pentru rolul principal din viitorul serial God of War
Go4Games
Cine este actorul ales pentru rolul principal din viitorul serial God of War
DAVOS, nu! ONU, nu! „Priorităţile” de politică externă ale lui Nicuşor Dan, explicate de politologul Ştefan Popescu
Gandul.ro
DAVOS, nu! ONU, nu! „Priorităţile” de politică externă ale lui Nicuşor Dan, explicate de politologul...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Câte cuvinte au scoțienii pentru zăpadă? Un joc de iarnă care spune mai mult decât pare
Câte cuvinte au scoțienii pentru zăpadă? Un joc de iarnă care spune mai mult decât pare
Ce problemă are Dorian Popa după operație. Prin ce trece: „Nu știu ce mi-a pus doctorul în nas”
Ce problemă are Dorian Popa după operație. Prin ce trece: „Nu știu ce mi-a pus doctorul în nas”
De ce i-a blocat Brooklyn Beckham pe părinții lui, David și Victoria? Motivul dureros din spatele ...
De ce i-a blocat Brooklyn Beckham pe părinții lui, David și Victoria? Motivul dureros din spatele rupturii de familie
Gabi Tamaș, exclus din echipa Faimoșilor de la Survivor. Trece în tribul Războinicilor!
Gabi Tamaș, exclus din echipa Faimoșilor de la Survivor. Trece în tribul Războinicilor!
Spaghetti alla Caprese, direct din Capri – Pasta Queen îți șoptește o rețetă simplă, perfettissima!
Spaghetti alla Caprese, direct din Capri – Pasta Queen îți șoptește o rețetă simplă, perfettissima!
„Siberia” României: Orașul în care meteorologii Accuweather anunță -30 grade Celsius
„Siberia” României: Orașul în care meteorologii Accuweather anunță -30 grade Celsius
Vezi toate știrile
×