BANC | Bulă și femeia misterioasă: „Unde ai fost toată viața mea?”

Ziua bună se cunoaște încă de dimineață, așa că trebuie începută cu zâmbetul pe buze. Iar pentru asta am pregătit un banc care cu siguranță o să te amuze copios. Protagonistul de astăzi este Bulă. Acesta încearcă să agațe o tipă, iar deznodământul este hilar.

Bulă încearcă să agațe o tipă:

– Ce frumoasă ești, nu te-am mai văzut până acum pe aici. Unde ai fost toată viața mea?

– Am strâns bani pentru operație estetică. Sunt eu, Ștrulă, nu mă recunoști?

Un bucureștean avea un papagal

Un bucureștean avea un papagal. Îi dă drumul prin casă, iar papagalul găsește o pastilă de Viagra.

O înghite și începe să se agite. Stăpânul, văzându-l neliniștit, îl închide în colivie. După vreo 10 minute de tortură pentru papagal și văzând că nu se liniștește, îl pune în congelator.

După două ore își aduce aminte de el și se așteaptă să-l găsească înghețat. Deschide ușa congelatorului și îl vede pe papagal plin de transpirație.

„Ce faci, mă? N-ai înghețat?”

La care papagalul răspunde:

„Mă, tu știi ce greu e să desfaci picioarele unei găini înghețate?”

Alte bancuri amuzante

Un tânăr se prezintă la examenul auto și instructorul îl întreabă:

– Bun, începe cu mersul în marșarier.

Tânărul pornește mașina și, dintr-o greșeală, dă cu spatele direct într-un coș de gunoi. Instructorul îl ceartă:

– Ce faci?! Ai lovit coșul de gunoi!

Tânărul, calm, răspunde:

– Păi, domnule instructor, coșul era în drum…

Instructorul suspină și spune:

– Bine, continuă cu parcarea laterală.

Tânărul încearcă să parcheze, dar lovește ușor bordura și mașina se înclină într-un unghi ciudat.

Instructorul se enervează:

– Te rog să fii atent! Nu ai nicio noțiune despre parcarea laterală!

Tânărul îl privește și spune:

– Păi, domnule instructor, eu am făcut tot ce mi-ați spus: m-am uitat în oglinzi, am semnalizat… doar că bordura nu mi-a răspuns!

La final, după toate greșelile, instructorul îi spune:

– Ai picat examenul.

Tânărul răspunde calm:

– Păi, domnule, și coșul de gunoi și bordura… ce, nu puteau să fie mai înțelegători?