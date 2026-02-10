Acasă » Bancuri » BANC | Care sunt unitățile de măsură în 2026

BANC | Care sunt unitățile de măsură în 2026

De: Irina Vlad 10/02/2026 | 17:38
Tu ai habar care sunt unitățile de măsură în 2026? Dacă nu, te invităm să citești cea mai amuzantă glumă. Spor și voie bună!

Unități de măsură:

  • Mileniu = 1.000 de ani
  • Secol = 100 de ani
  • Până ce moartea ne va despărți = 2 ani
  • Nu mai beau cât oi nau trăi = 1 zi
  • Promit că nu mai fac = 5 minute

Alte bancuri amuzante

Un tip beat mergea în patru labe pe trotuar

Un tip beat mergea în patru labe pe trotuar. La un moment dat, îi alunecă o mână şi se loveşte cu capul de caldarâm. Continuă să meargă în patru labe şi din nou îi alunecă o mână şi se loveşte la cap. După încă doi metri de mers în patru labe, dă cu ochii de o pereche de picioare mişto. Ridică ochii şi vede o fată care se uită scârbită la el.
– Ce faci, fă? o întreabă beţivul.
– Fac trotuarul, răspunde fata jignită.
– Păi, fă-l dracului mai moale, că mă doare capul.

Un bețiv se lovește cu capul de un stâlp

Seara, venind de la crâşmă, un beţivan se loveşte cu capul de un stâlp şi zice cu voce tare:
– Unu.
Un poliţai îl aude şi-l urmăreşte, văzându-l lovindu-se de al doilea stâlp şi zicând:
– Doi.
Vrând să-l ajute, se duce în faţa lui şi-l întreabă dacă poate să facă ceva pentru el. Beţivanul zice:
– Sigur că poţi, numără câte cucuie am în frunte! Poliţaiul, zâmbind, zice:
– Ai două cucuie. La care beţivanul răspunde:
– Mulţumesc, mai am două şi ajung acasă!

Unul, beat mangă, mergea pe şapte cărări spre casă

Cică unul, beat mangă, mergea pe şapte cărări spre casă. La un moment dat, îl vede un pompier, care închidea un robinet stradal. Se duce supărat spre el şi-i zice:
– Tu învârteai bă, strada?

Trei bețivi stau de vorbă la un bar

Trei beţivi stăteau într-un bar dintr-o gară de tren. Doi dintre ei îi spuneau celuilalt:
– Hai, bă, dracu’, să mergem, că pleacă trenul!
– Ba mai bem încă una mică şi mergem. Ospătar, încă una mică!
– Hai, bă, dracu’!
– Bă, staţi s-o bem p-asta!
Se aude şeful de gară, care anunţa plecarea trenului care-i interesa pe beţivi.
– Aoleo, trenu’, mă! Hai, dracu’, că-l pierdem!
Îşi înşfăcă hainele de pe spătarele scaunelor şi fug să prindă trenul care deja plecase. Doi, mai sportivi îl prind, celălalt:
– Băi, ce-am obosit, să fiu al dracu’! Se uită lung la tren şi începe să râdă în hohote. Un om care aştepta alt tren îi spune contrariat:
– Eşti primul pe care-l văd că pierde trenul şi apoi râde în hohote.
– Stai numai: i-ai văzut pe ăia doi de s-au urcat în tren? Ăia veniseră să mă conducă pe mine la gară!

 

