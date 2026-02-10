Acasă » Bancuri » BANC | Bulă ajunge acasă beat. Bubulina îl ia la întrebări

De: David Ioan 10/02/2026 | 07:10
Dragă cititorule, în această dimineaţă, CANCAN.RO ţi-a pregătit un banc spumos, care cu siguranţă te va face să râzi în hohote. Protagonistul este nimeni altul decât Bulă, care ajunge beat acasă. Dialogul dintre el şi Bubulina îţi va pune cu siguranţă zâmbetul pe buze.

– Cum vii la ora asta acasă, Bulă?
– Ca fulgerul, Bubulino.
– Cum adică?
– Adică am venit în zig-zag.

Alte bancuri amuzante

Economistul și aurul

Un economist celebru ține o conferință despre investiții. La final, cineva din public îl întreabă:
– Domnule profesor, care este cea mai sigură investiție în vremuri de criză?
Economistul răspunde calm:
– Aurul.
Un tânăr insistă:
– Dar dacă toată lumea cumpără aur și prețul scade?
Economistul zâmbește:
– Atunci cumpărați mai mult.
Altul din sală întreabă:
– Și dacă statul îl taxează?
– Atunci îl mutați în alt stat.
– Și dacă statul vă întreabă de unde aveți aurul?
Economistul oftează:
– Atunci nu mai vorbim despre investiții, ci despre filozofie… și fiecare se descurcă după cât aur are și cât curaj.
Sala râde, iar un bătrân din spate murmură:
– De asta eu n-am aur… n-am nici bani, dar dorm liniștit!

Soția, aurul și bursa

Un bărbat ajunge acasă nervos și îi spune soției:
– Dragă, am pierdut toți banii la bursă!
Soția, calmă, îl întreabă:
– Toți?
– Absolut toți… acțiuni, obligațiuni, criptomonede!
Femeia se ridică, merge în dormitor, scoate o cutie și o pune pe masă.
– Vezi aurul ăsta? L-am cumpărat în urmă cu 10 ani.
Bărbatul oftează:
– Și ce vrei să spui cu asta?
– Că tu ai râs de mine atunci și ai zis că aurul e pentru bătrâni speriați.
– Și?
– Și azi aurul valorează de trei ori mai mult.
Bărbatul se uită atent la cutie și întreabă:
– Bine… și unde l-ai ținut atâția ani?
Soția zâmbește:
– Exact unde ții tu banii: într-un loc sigur, departe de deciziile tale.

Un tip se duce la doctor:

– Dom’ doctor, am o problemă… în fiecare dimineață, la ora 7 fix, mă apucă un chef nebun de mâncare.
Doctorul notează, apoi îl întreabă:
– Și după aceea?
– După aceea, la 8 fix, mi se face somn.
Doctorul îl privește atent:
– Interesant… și la prânz?
– La prânz mănânc normal.
– Dar seara?
– Seara mănânc, mă uit la TV și adorm.
Doctorul stă pe gânduri și spune:
– Domnule, nu aveți nicio problemă.
– Cum adică?!
– Păi la 7 vă treziți, la 8 mergeți la muncă. Organismul dumneavoastră încă mai crede că sunteți în vacanță.

