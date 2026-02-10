De la fotografie oficială la trend care a cucerit internetul: Cum a devenit poza de pașaport noul simbol al perfecțiunii?

Poza de pașaport este probabil una dintre cele mai rigide și lipsite de farmec fotografii pe care le facem vreodată. Cu toate acestea, în ultima perioadă, acest tip de fotografie a devenit un adevărat fenomen pe internet. Potrivit revistei Dazed, fotografia de pașaport a început să fie privită ca un simbol al frumuseții „naturale” și chiar ca un motiv de mândrie personală.

Poza de pașaport – un trend neașteptat

Aproape în fiecare zi vedem fotografii de pașaport pe rețelele sociale. Ele ies în evidență tocmai pentru că sunt simple și asemănătoare, într-un spațiu dominat de filtre, editări și imagini atent construite. Fotografiile oficiale, alături de cele din cabine foto sau de pe permisele auto, au ajuns să facă parte dintr-o estetică aparte, fiind folosite pe profiluri de dating, moodboard-uri, carcase de telefon sau chiar în proiecte artistice.

Pentru celebrități, realizarea unei fotografii reușite pentru acte a devenit aproape o competiție. Victoria Beckham, de exemplu, s-a prezentat la realizarea fotografiei pentru permis însoțită de o echipă completă de make-up, iar Kim Kardashian a transformat reînnoirea permisului într-un moment de spectacol televizat. Atunci când Kylie Jenner și-a publicat fotografia permisului, imaginea a strâns milioane de aprecieri. Astfel, fotografia oficială a trecut treptat din zona birocratică în cultura frumuseții.

Fotografiile de acest tip au apărut la începutul secolului XX, când statele au început să ceară imagini standardizate pentru identificare. Mai târziu, cabinele foto au popularizat formatul, iar artiștii au început să folosească portretul frontal ca spațiu de exprimare creativă. Paradoxal, limitele impuse de fundal, lumină și poziție au devenit o provocare artistică.

Cum a devenit o fotografie oficială un motiv de mândrie pe internet?

Pe TikTok, poza de pașaport s-a transformat într-un adevărat trend de beauty. Tutorialele dedicate machiajului pentru acest tip de fotografie adună milioane de vizualizări și explică exact cum poate fi obținut un look echilibrat în lumina dură specifică acestor imagini. Accentul cade pe un ten mat, culori neutre și un machiaj discret, care să evidențieze trăsăturile feței fără prea multe artificii.

Pentru multe persoane, o fotografie reușită pentru pașaport a devenit o realizare în sine. Condițiile stricte și lipsa oricărei posibilități de a ascunde imperfecțiunile fac ca rezultatul să pară și mai impresionant. De aceea, fotografiile reușite ajung adesea să fie postate online, chiar dacă, în mod normal, ele sunt văzute doar de autorități.

În același timp, aceste imagini au devenit și o formă de arhivă personală. Pentru că sunt realizate mereu în aceleași condiții, ele oferă o imagine clară a modului în care o persoană s-a schimbat în timp. Mulți le privesc ca pe o cronologie vizuală a etapelor prin care au trecut, de la stiluri vestimentare diferite până la transformări personale.

Astăzi, pozele vechi de pașaport sunt adesea redescoperite și postate pe rețelele sociale ca dovadă a transformărilor personale sau a momentelor stângace din trecut. Astfel, o fotografie creată inițial pentru identificare a devenit, în mod neașteptat, o formă de exprimare și chiar un mic trofeu personal.

