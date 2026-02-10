Acasă » Știri » De la fotografie oficială la trend care a cucerit internetul: Cum a devenit poza de pașaport noul simbol al perfecțiunii?

De la fotografie oficială la trend care a cucerit internetul: Cum a devenit poza de pașaport noul simbol al perfecțiunii?

De: Diana Cernea 10/02/2026 | 07:50
De la fotografie oficială la trend care a cucerit internetul: Cum a devenit poza de pașaport noul simbol al perfecțiunii?
Pașaport la modă, sursa-pexels.com

Poza de pașaport este probabil una dintre cele mai rigide și lipsite de farmec fotografii pe care le facem vreodată. Cu toate acestea, în ultima perioadă, acest tip de fotografie a devenit un adevărat fenomen pe internet. Potrivit revistei Dazed, fotografia de pașaport a început să fie privită ca un simbol al frumuseții „naturale” și chiar ca un motiv de mândrie personală.

Poza de pașaport – un trend neașteptat

Aproape în fiecare zi vedem fotografii de pașaport pe rețelele sociale. Ele ies în evidență tocmai pentru că sunt simple și asemănătoare, într-un spațiu dominat de filtre, editări și imagini atent construite. Fotografiile oficiale, alături de cele din cabine foto sau de pe permisele auto, au ajuns să facă parte dintr-o estetică aparte, fiind folosite pe profiluri de dating, moodboard-uri, carcase de telefon sau chiar în proiecte artistice.

Pentru celebrități, realizarea unei fotografii reușite pentru acte a devenit aproape o competiție. Victoria Beckham, de exemplu, s-a prezentat la realizarea fotografiei pentru permis însoțită de o echipă completă de make-up, iar Kim Kardashian a transformat reînnoirea permisului într-un moment de spectacol televizat. Atunci când Kylie Jenner și-a publicat fotografia permisului, imaginea a strâns milioane de aprecieri. Astfel, fotografia oficială a trecut treptat din zona birocratică în cultura frumuseții.

Fotografiile de acest tip au apărut la începutul secolului XX, când statele au început să ceară imagini standardizate pentru identificare. Mai târziu, cabinele foto au popularizat formatul, iar artiștii au început să folosească portretul frontal ca spațiu de exprimare creativă. Paradoxal, limitele impuse de fundal, lumină și poziție au devenit o provocare artistică.

Cum a devenit o fotografie oficială un motiv de mândrie pe internet?

Pe TikTok, poza de pașaport s-a transformat într-un adevărat trend de beauty. Tutorialele dedicate machiajului pentru acest tip de fotografie adună milioane de vizualizări și explică exact cum poate fi obținut un look echilibrat în lumina dură specifică acestor imagini. Accentul cade pe un ten mat, culori neutre și un machiaj discret, care să evidențieze trăsăturile feței fără prea multe artificii.

Pentru multe persoane, o fotografie reușită pentru pașaport a devenit o realizare în sine. Condițiile stricte și lipsa oricărei posibilități de a ascunde imperfecțiunile fac ca rezultatul să pară și mai impresionant. De aceea, fotografiile reușite ajung adesea să fie postate online, chiar dacă, în mod normal, ele sunt văzute doar de autorități.

În același timp, aceste imagini au devenit și o formă de arhivă personală. Pentru că sunt realizate mereu în aceleași condiții, ele oferă o imagine clară a modului în care o persoană s-a schimbat în timp. Mulți le privesc ca pe o cronologie vizuală a etapelor prin care au trecut, de la stiluri vestimentare diferite până la transformări personale.

Astăzi, pozele vechi de pașaport sunt adesea redescoperite și postate pe rețelele sociale ca dovadă a transformărilor personale sau a momentelor stângace din trecut. Astfel, o fotografie creată inițial pentru identificare a devenit, în mod neașteptat, o formă de exprimare și chiar un mic trofeu personal.

CITEȘTE ȘI:  

Muzicienii care nu mai vor ca Trump să le folosească piesele. Lista e mai lungă decât un line-up de festival

De la FunHaus la Glitchy Glam: Pinterest dezvăluie marile obsesii ale anului 2026!

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Mesaje de bună dimineața. Texte frumoase pe care să le trimiți prietenilor și familiei
Știri
Mesaje de bună dimineața. Texte frumoase pe care să le trimiți prietenilor și familiei
Șiroaie de lacrimi la Power Couple! Răzvan Bănică i-a scris cea mai emoționantă scrisoare de dragoste Sandrei Izbașa
Știri
Șiroaie de lacrimi la Power Couple! Răzvan Bănică i-a scris cea mai emoționantă scrisoare de dragoste Sandrei Izbașa
Satul din Europa, ocolit de turiști, unde se găsesc plaje liniștite și prețuri accesibile
Mediafax
Satul din Europa, ocolit de turiști, unde se găsesc plaje liniștite și prețuri...
Lumea muzicii de petrecere, terorizată de cel mai sângeros cuțitar din București. „Briceagul meu taie și roboții!”
Gandul.ro
Lumea muzicii de petrecere, terorizată de cel mai sângeros cuțitar din București. „Briceagul...
Românca și-a dat demisia din televiziune pentru iubitul fotbalist! A „fugit” alături de el în străinătate și pregătesc o nuntă mare în Oltenia
Prosport.ro
Românca și-a dat demisia din televiziune pentru iubitul fotbalist! A „fugit” alături de...
Ce se ascunde sub șantierul Autostrăzii Vestului. Descoperirea impresionantă la săparea primului tunel de la Holdea
Adevarul
Ce se ascunde sub șantierul Autostrăzii Vestului. Descoperirea impresionantă la săparea primului tunel...
Kremlinul se plânge că SUA au refuzat oferta lui Putin de 1 miliard de dolari pentru Consiliul pentru pace al lui Trump
Digi24
Kremlinul se plânge că SUA au refuzat oferta lui Putin de 1 miliard...
Producătorii de armament nu au nicio idee despre cum intenționează țările să utilizeze împrumuturile UE de 150 de miliarde de euro
Mediafax
Producătorii de armament nu au nicio idee despre cum intenționează țările să utilizeze...
Parteneri
Daniela Crudu, de nerecunoscut! Cum a ajuns să arate acum. Fanii sunt îngrijorați: „E bolnavă?”
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Daniela Crudu, de nerecunoscut! Cum a ajuns să arate acum. Fanii sunt îngrijorați: „E bolnavă?”
FOTO. Campioana din România e „Regina” platformei pentru adulți după ce a făcut o avere uriașă!
Prosport.ro
FOTO. Campioana din România e „Regina” platformei pentru adulți după ce a făcut o avere...
Sună periculos, trage fusta mai jos! Vedetele din România s-au aplecat prea mult și s-a văzut tot
Ciao.ro
Sună periculos, trage fusta mai jos! Vedetele din România s-au aplecat prea mult și s-a...
Bancnota de 2.000 de lei cu eclipsa totală de Soare din 1999 a devenit o adevărată comoară. Cu cât se vinde în 2026
Click.ro
Bancnota de 2.000 de lei cu eclipsa totală de Soare din 1999 a devenit o...
Titlu delirant în presa rusă: „Moarte României!” Experți militari ruși sugerează bombardarea Bucureștiului: „E o reacție adecvată”
Digi 24
Titlu delirant în presa rusă: „Moarte României!” Experți militari ruși sugerează bombardarea Bucureștiului: „E o...
A fost Jeffrey Epstein agent Mossad? Noile documente publicate de SUA adâncesc misterul: „Oricine poate fi spion”
Digi24
A fost Jeffrey Epstein agent Mossad? Noile documente publicate de SUA adâncesc misterul: „Oricine poate...
VIDEO. Moment istoric: Brigada românească operează sistemele HIMARS la Cincu
Promotor.ro
VIDEO. Moment istoric: Brigada românească operează sistemele HIMARS la Cincu
BANCUL ZILEI. BULĂ: -Am fost aseară la o tipă… A stins becul și mi-a zis: „Profită de mine!”
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: -Am fost aseară la o tipă… A stins becul și mi-a zis:...
„Fuga” este cheia: Răspunsul suprinzător dat de comandantul trupelor franceze din România
go4it.ro
„Fuga” este cheia: Răspunsul suprinzător dat de comandantul trupelor franceze din România
Care este diferența dintre alcool și etanol?
Descopera.ro
Care este diferența dintre alcool și etanol?
Hacking și shooting cum nu ați mai văzut! Puteți juca demo-ul chiar acum
Go4Games
Hacking și shooting cum nu ați mai văzut! Puteți juca demo-ul chiar acum
Lumea muzicii de petrecere, terorizată de cel mai sângeros cuțitar din București. „Briceagul meu taie și roboții!”
Gandul.ro
Lumea muzicii de petrecere, terorizată de cel mai sângeros cuțitar din București. „Briceagul meu taie...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Mesaje de bună dimineața. Texte frumoase pe care să le trimiți prietenilor și familiei
Mesaje de bună dimineața. Texte frumoase pe care să le trimiți prietenilor și familiei
Șiroaie de lacrimi la Power Couple! Răzvan Bănică i-a scris cea mai emoționantă scrisoare de dragoste ...
Șiroaie de lacrimi la Power Couple! Răzvan Bănică i-a scris cea mai emoționantă scrisoare de dragoste Sandrei Izbașa
Ilie Bolojan, primele declarații despre o intrare a României în recesiune: „Am stat pe consum”
Ilie Bolojan, primele declarații despre o intrare a României în recesiune: „Am stat pe consum”
Cea mai bună ciorbă pentru cei care suferă de diabet. De ce trebuie să o consume des
Cea mai bună ciorbă pentru cei care suferă de diabet. De ce trebuie să o consume des
Am aflat cine va fi eliminat diseară la Desafio: Babasha și Bettyshor vor ajunge la duel
Am aflat cine va fi eliminat diseară la Desafio: Babasha și Bettyshor vor ajunge la duel
Problema de sănătate a lui Cătălin Zmărăndescu de la Power Couple, descoperită la un control: ...
Problema de sănătate a lui Cătălin Zmărăndescu de la Power Couple, descoperită la un control: „A fost întoarcerea mea către Dumnezeu”
Vezi toate știrile
×