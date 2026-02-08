Acasă » Știri » De la FunHaus la Glitchy Glam: Pinterest dezvăluie marile obsesii ale anului 2026!

De la FunHaus la Glitchy Glam: Pinterest dezvăluie marile obsesii ale anului 2026!

De: Diana Cernea 08/02/2026 | 07:10
De la FunHaus la Glitchy Glam: Pinterest dezvăluie marile obsesii ale anului 2026!
Sursa foto: Freepik.com

Raportul Pinterest Predicts anunță avalanșa de trenduri bizare care vor acapara moda, decorul și stilul de viață în 2026 – un an în care Gen Z rescrie regulile și reinventează nostalgia.

Când se apropie sfârșitul anului, internetul este invadat de rapoarte despre tendințe, însă Pinterest spune că „plictiseala de trenduri” deja se simte. În ciuda acestei suprasaturații, platforma revine cu Pinterest Predicts, prognoza anuală care analizează peste 80 de miliarde de căutări lunare ale celor 600 de milioane de utilizatori pentru a anticipa ce va dicta stilul anului viitor. Iar predicțiile lor nu sunt de ignorat: 88% dintre tendințele anunțate în ultimii șase ani s-au adeverit.

Trendurile anunțate ale Gen Z în 2026

Pentru 2026, scena este dominată clar de Gen Z, care dictează 67% dintre trenduri, dar raportul arată un amestec surprinzător de nostalgie, estetici noi și un val de expresie personală. Pentru prima dată, Pinterest lansează și colecții de produse fizice în parteneriat cu Ian Charms și CASETiFY, iar în Marea Britanie deschide chiar și un Predicts Shop cu selecții exclusive.

Sydney Stanback, global head of trends, spune că „în 2026, oamenii vor reinventa trendurile FunHaus și Glitchy Glam, dar fără presiune socială sau FOMO (frica de a rata ceva important). Expresia personală rămâne pe primul loc.”

Nostalgia revine, dar nu așa cum o știam

Pinterest confirmă: nostalgia nu e moartă, doar se transformă. Oamenii revăd filme vechi, gătesc preparate „de suflet”, iar estetica trecutului se împletește cu tehnologia prezentului. De aici apar trenduri precum obsesia pentru texturi ‘gummy’: carcase flexibile de telefon, blush elastic, unghii cauciucate și bijuterii 3D.

Potrivit Adweek, decorul FunHaus, inspirat de lumea circului, devine marea senzație a anului: dungi contrastante, siluete sculpturale și accente jucăușe. Boomerii și milenialii vor redescoperi jucăriile vintage și outfit-urile retro, iar în bucătărie, varza devine ingredientul-vedetă: de la cocktail-uri cu kimchi la wrap-uri crocante.

Pinterest anunță chiar și „o renaștere” a scrisului de mână și a expedierii de scrisori, printre tendințele nostagice ale anului 2026.

Ne construim identitatea prin trenduri

Pentru generațiile tinere, trendurile nu sunt reguli, ci unelte de auto-exprimare. Apare estetica Afrohemian, stilul decadent Glamoratti, vibe-ul artistic Poetcore (helănci oversized, sacouri vintage, genți messenger) și o explozie de broșe, nuanțe de kaki și dantelă.

Iar dacă eyeliner-ul nu îți iese niciodată simetric, iată o veste bună: se poartă Glitchy Glam, adică un look care arată ca o „eroare digitală”. Tinerele mileniale și Gen Z vor purta unghii asimetrice, rujuri bicolore și fard în culori opuse.

În zona de ‘escapism’ (evadare din cotidian), tot mai mulți caută reconectare emoțională, fie în natură, fie prin estetici fantastice precum Cool Blue, Wilderkind, stiluri intergalactice sau estetica de Operă. Dar pentru unii, adevărata evadare rămâne călătoritul. În 2026 se poartă Darecations — vacanțe îndrăznețe, asezonate cu adrenalină, rafting și trasee extreme.

CITEȘTE ȘI:

„Halo lips” – trendul anului 2026 în materie de make-up. Adio buze super-lucioase și linii trasate la milimetru!

De la ‘rage bait’ la ‘vibe coding’: 2025 a fost anul în care internetul a vorbit pe limba Gen Z

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Cum arată casa lui Sorin Brotnei din Maramureș. Acoperișul e realizat într-un mod care nu se mai folosește în prezent
Știri
Cum arată casa lui Sorin Brotnei din Maramureș. Acoperișul e realizat într-un mod care nu se mai folosește…
Ce dietă strictă are Sofia, fiica Danei Nălbaru cu Dragoș Bucur, la doar 19 ani. Care este motivul?
Știri
Ce dietă strictă are Sofia, fiica Danei Nălbaru cu Dragoș Bucur, la doar 19 ani. Care este motivul?
Cum s-a împărțit șpaga între funcționarii reținuți de la Primăria Sectorului 5 – procurori
Mediafax
Cum s-a împărțit șpaga între funcționarii reținuți de la Primăria Sectorului 5 –...
Reguli noi pentru proprietarii de la bloc. Cine poate primi o sumă de bani
Gandul.ro
Reguli noi pentru proprietarii de la bloc. Cine poate primi o sumă de...
Românca și-a dat demisia din televiziune pentru iubitul fotbalist! A „fugit” alături de el în străinătate și pregătesc o nuntă mare în Oltenia
Prosport.ro
Românca și-a dat demisia din televiziune pentru iubitul fotbalist! A „fugit” alături de...
De ce societatea judecă mai tare femeile decât bărbații? Ce arată cazul Ruxandra Luca
Adevarul
De ce societatea judecă mai tare femeile decât bărbații? Ce arată cazul Ruxandra...
Următorul hegemon al Europei: Care sunt riscurile reînarmării Germaniei și de ce soluția „cătușelor de aur” ar putea salva continentul
Digi24
Următorul hegemon al Europei: Care sunt riscurile reînarmării Germaniei și de ce soluția...
Rețeaua energetică a Ucrainei, vizată de un atac rus de amploare. Restricții aeriene în Polonia
Mediafax
Rețeaua energetică a Ucrainei, vizată de un atac rus de amploare. Restricții aeriene...
Parteneri
Cine este Iuliana Dup de la Desafio! A trecut prin clipe groaznice când avea doar 15 ani: Cu cât creșteam, bătăile deveneau mai dese și mai dure
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cine este Iuliana Dup de la Desafio! A trecut prin clipe groaznice când avea doar...
FOTO. Campioana din România e „Regina” platformei pentru adulți după ce a făcut o avere uriașă!
Prosport.ro
FOTO. Campioana din România e „Regina” platformei pentru adulți după ce a făcut o avere...
Sună periculos, trage fusta mai jos! Vedetele din România s-au aplecat prea mult și s-a văzut tot
Ciao.ro
Sună periculos, trage fusta mai jos! Vedetele din România s-au aplecat prea mult și s-a...
Sportiva de la Jocurile Olimpice care a pozat într-o revistă celebră pentru adulți: „Este pur și simplu arta mea”. FOTO
Click.ro
Sportiva de la Jocurile Olimpice care a pozat într-o revistă celebră pentru adulți: „Este pur...
Planul rapid al SUA pentru războiul lui Putin: acord de pace Moscova - Kiev în martie, alegeri și referendum în Ucraina în luna mai
Digi 24
Planul rapid al SUA pentru războiul lui Putin: acord de pace Moscova - Kiev în...
VIDEO Momentul în care doi soți au fost tâlhăriți la Cernavodă, filmat de camerele de supraveghere. Un suspect a fost prins
Digi24
VIDEO Momentul în care doi soți au fost tâlhăriți la Cernavodă, filmat de camerele de...
Renault testează în România rivalul Dacia Bigster. Poze spion cu noul model surprins în trafic
Promotor.ro
Renault testează în România rivalul Dacia Bigster. Poze spion cu noul model surprins în trafic
BANCUL ZILEI. Ştrulă: – Intru şi eu să văd cum este! BULĂ: - Ai avut dreptate...
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Ştrulă: – Intru şi eu să văd cum este! BULĂ: - Ai avut...
Surpriză: Samsung Galaxy S26 Ultra NU primește MagSafe
go4it.ro
Surpriză: Samsung Galaxy S26 Ultra NU primește MagSafe
A fost găsit al doilea Pământ! Cât de aproape este de noi?
Descopera.ro
A fost găsit al doilea Pământ! Cât de aproape este de noi?
Pasionații de wrestling se pregătesc de WWE 2K26. Când va fi lansat jocul
Go4Games
Pasionații de wrestling se pregătesc de WWE 2K26. Când va fi lansat jocul
Reguli noi pentru proprietarii de la bloc. Cine poate primi o sumă de bani
Gandul.ro
Reguli noi pentru proprietarii de la bloc. Cine poate primi o sumă de bani
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Cum arată casa lui Sorin Brotnei din Maramureș. Acoperișul e realizat într-un mod care nu se mai ...
Cum arată casa lui Sorin Brotnei din Maramureș. Acoperișul e realizat într-un mod care nu se mai folosește în prezent
Cartea de Tarot a zilei de azi, 8 februarie 2026. Roata Norocului răstoarnă destinele: schimbarea neașteptată ...
Cartea de Tarot a zilei de azi, 8 februarie 2026. Roata Norocului răstoarnă destinele: schimbarea neașteptată care îți poate transforma complet ziua
Ce dietă strictă are Sofia, fiica Danei Nălbaru cu Dragoș Bucur, la doar 19 ani. Care este motivul?
Ce dietă strictă are Sofia, fiica Danei Nălbaru cu Dragoș Bucur, la doar 19 ani. Care este motivul?
Horoscop chinezesc azi, 8 februarie 2026. Zodia care primește o veste neașteptată astăzi și își ...
Horoscop chinezesc azi, 8 februarie 2026. Zodia care primește o veste neașteptată astăzi și își poate schimba complet planurile de viitor
Cum arată Cristina Rus la 44 de ani. Fosta blondă care făcea România să ofteze acum 20 de ani e ...
Cum arată Cristina Rus la 44 de ani. Fosta blondă care făcea România să ofteze acum 20 de ani e schimbată total!
Medicul nutriționist Mihaela Bilic surprinde din nou: „Laptele te hidratează de 5 până la 7 ori ...
Medicul nutriționist Mihaela Bilic surprinde din nou: „Laptele te hidratează de 5 până la 7 ori mai mult decât apa”
Vezi toate știrile
×