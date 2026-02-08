De la FunHaus la Glitchy Glam: Pinterest dezvăluie marile obsesii ale anului 2026!

Raportul Pinterest Predicts anunță avalanșa de trenduri bizare care vor acapara moda, decorul și stilul de viață în 2026 – un an în care Gen Z rescrie regulile și reinventează nostalgia.

Când se apropie sfârșitul anului, internetul este invadat de rapoarte despre tendințe, însă Pinterest spune că „plictiseala de trenduri” deja se simte. În ciuda acestei suprasaturații, platforma revine cu Pinterest Predicts, prognoza anuală care analizează peste 80 de miliarde de căutări lunare ale celor 600 de milioane de utilizatori pentru a anticipa ce va dicta stilul anului viitor. Iar predicțiile lor nu sunt de ignorat: 88% dintre tendințele anunțate în ultimii șase ani s-au adeverit.

Trendurile anunțate ale Gen Z în 2026

Pentru 2026, scena este dominată clar de Gen Z, care dictează 67% dintre trenduri, dar raportul arată un amestec surprinzător de nostalgie, estetici noi și un val de expresie personală. Pentru prima dată, Pinterest lansează și colecții de produse fizice în parteneriat cu Ian Charms și CASETiFY, iar în Marea Britanie deschide chiar și un Predicts Shop cu selecții exclusive.

Sydney Stanback, global head of trends, spune că „în 2026, oamenii vor reinventa trendurile FunHaus și Glitchy Glam, dar fără presiune socială sau FOMO (frica de a rata ceva important). Expresia personală rămâne pe primul loc.”

Nostalgia revine, dar nu așa cum o știam

Pinterest confirmă: nostalgia nu e moartă, doar se transformă. Oamenii revăd filme vechi, gătesc preparate „de suflet”, iar estetica trecutului se împletește cu tehnologia prezentului. De aici apar trenduri precum obsesia pentru texturi ‘gummy’: carcase flexibile de telefon, blush elastic, unghii cauciucate și bijuterii 3D.

Potrivit Adweek, decorul FunHaus, inspirat de lumea circului, devine marea senzație a anului: dungi contrastante, siluete sculpturale și accente jucăușe. Boomerii și milenialii vor redescoperi jucăriile vintage și outfit-urile retro, iar în bucătărie, varza devine ingredientul-vedetă: de la cocktail-uri cu kimchi la wrap-uri crocante.

Pinterest anunță chiar și „o renaștere” a scrisului de mână și a expedierii de scrisori, printre tendințele nostagice ale anului 2026.

Ne construim identitatea prin trenduri

Pentru generațiile tinere, trendurile nu sunt reguli, ci unelte de auto-exprimare. Apare estetica Afrohemian, stilul decadent Glamoratti, vibe-ul artistic Poetcore (helănci oversized, sacouri vintage, genți messenger) și o explozie de broșe, nuanțe de kaki și dantelă.

Iar dacă eyeliner-ul nu îți iese niciodată simetric, iată o veste bună: se poartă Glitchy Glam, adică un look care arată ca o „eroare digitală”. Tinerele mileniale și Gen Z vor purta unghii asimetrice, rujuri bicolore și fard în culori opuse.

În zona de ‘escapism’ (evadare din cotidian), tot mai mulți caută reconectare emoțională, fie în natură, fie prin estetici fantastice precum Cool Blue, Wilderkind, stiluri intergalactice sau estetica de Operă. Dar pentru unii, adevărata evadare rămâne călătoritul. În 2026 se poartă Darecations — vacanțe îndrăznețe, asezonate cu adrenalină, rafting și trasee extreme.

