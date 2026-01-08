Acasă » Știri » „Halo lips” – trendul anului 2026 în materie de make-up. Adio buze super-lucioase și linii trasate la milimetru!

„Halo lips” – trendul anului 2026 în materie de make-up. Adio buze super-lucioase și linii trasate la milimetru!

De: Diana CerneaPaul Hangerli 08/01/2026 | 06:20
„Halo lips” – trendul anului 2026 în materie de make-up. Adio buze super-lucioase și linii trasate la milimetru!
Halo Lips, sursa- pixabay.com

În 2026, machiajul buzelor devine mai relaxat, mai senzual și mult mai natural. Noua obsesie din beauty se numește „halo lips” — un look difuz, soft și aparent imperfect, care promite volum fără efort. Potrivit Vanity Fair, acest trend marchează ruptura definitivă de buzele rigid conturate și începutul unei ere în care imperfecțiunea controlată este cheia.

După un 2025 dominat de creionul de buze ultra-definit, industria machiajului schimbă direcția. Make-up artiștii care dictează trendurile sunt de acord – perfecțiunea rigidă iese din scenă.

„Halo lips” – trendul anului 2026 în materie de make-up

Make-up artista Katie Jane Hughes, cunoscută pentru look-urile create pentru Dua Lipa, Lily Allen și Hailey Bieber, anticipează clar schimbarea: „Buzele perfect conturate vor părea demodate. În schimb, buzele moi, estompate, ușor ‘mânjite’ vor fi peste tot.”

Aceeași tehnică este promovată intens și de make-up artista Nina Park, care a transformat buzele „halo” în semnătura ei personală. Rezultatul? Un look care combină senzualitatea anilor ’90 cu un aer fresh, actual și extrem de purtabil.

Un machiaj care avantajează pe oricine

Principiul este simplu și extrem de flatant: culoarea este concentrată în centrul buzelor și estompată treptat spre exterior, fără un contur clar. Marginile rămân difuze, creând iluzia de volum și buze mai pline, dar fără aspectul „desenat”.

Efectul este unul natural, aproape accidental, ca și cum machiajul s-ar fi așezat perfect de la sine. Tocmai această lipsă de rigiditate face ca buzele „halo” să funcționeze pe orice formă de buze și la orice vârstă.

Cum obții buzele „halo” în câțiva pași simpli

Pentru a obține acest efect, ai nevoie doar de câteva produse: o cremă bronzantă mată, o pensulă mică, un creion de buze și, opțional, un ruj. Aplică o cantitate mică de bronzer pe conturul buzelor și estompează-l pentru a crea efectul de „halo”. Apoi, aplică creionul puțin mai în interior și estompează din nou pentru profunzime.

La final, adaugă puțină culoare în centrul buzelor cu un creion sau ruj. Nimic nu trebuie să fie perfect — tocmai acesta este secretul.

Într-un clip publicat pe Instagram, Katie Jane Hughes povestește că a descoperit acest stil de make-up la începutul carierei sale, într-o ședință foto. „Arăta incredibil de natural”, spune ea.

După sezoane dominate de buze lucioase și conturate, 2026 vine cu o abordare mai liberă, mai relaxată și mult mai cool. O mică schimbare care poate face o diferență majoră în look-ul tău de zi cu zi.

CITEȘTE ȘI: TOP 10 produse de makeup în toamna anului 2025

Secretul buzelor roșii ale lui Taylor Swift a fost dezvăluit. Fanele deja se înghesuie să cumpere!

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Răsturnare de situație în cazul morții lui Gabriel din Buzău! Iubita tânărului: ”L-am găsit aproape mort”
Știri
Răsturnare de situație în cazul morții lui Gabriel din Buzău! Iubita tânărului: ”L-am găsit aproape mort”
Program TV 8 ianuarie 2026. Survivor debutează azi la Antena 1 cu o surpriză pentru fani
Știri
Program TV 8 ianuarie 2026. Survivor debutează azi la Antena 1 cu o surpriză pentru fani
Ninge în toată România! Trafic în condiții de iarnă: Unde sunt cele mai multe restricții
Mediafax
Ninge în toată România! Trafic în condiții de iarnă: Unde sunt cele mai...
Cum arată acum linia „Tramvaiului pe valuri” din Rahova. STB a reparat șina parțial, dar... Probleme mari, în continuare!
Gandul.ro
Cum arată acum linia „Tramvaiului pe valuri” din Rahova. STB a reparat șina...
La 42 de ani, campioana e bănuită că se iubește cu un bărbat mai tânăr cu 20 de ani
Prosport.ro
La 42 de ani, campioana e bănuită că se iubește cu un bărbat...
Lux și opulență. Simona Halep, alături de fiul unui miliardar român, în Dubai
Adevarul
Lux și opulență. Simona Halep, alături de fiul unui miliardar român, în Dubai
Ce răni au suferit Maduro şi soţia lui în timp ce încercau să fugă de forţele americane
Digi24
Ce răni au suferit Maduro şi soţia lui în timp ce încercau să...
Turiștii sunt penalizați în tot mai multe locuri. Ce destinații vă golesc portofelul
Mediafax
Turiștii sunt penalizați în tot mai multe locuri. Ce destinații vă golesc portofelul
Parteneri
Stana Izbașa sfidează bătrânețea. La 56 de ani, artista din Banat se simte și arată cu 20 de ani mai tânără
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Stana Izbașa sfidează bătrânețea. La 56 de ani, artista din Banat se simte și arată...
Simona Halep, apariție într-un Lamborghini la Dubai după întâlnirea cu fiul miliardarului din Topul Forbes! Românca a început noul an în stil mare. FOTO
Prosport.ro
Simona Halep, apariție într-un Lamborghini la Dubai după întâlnirea cu fiul miliardarului din Topul Forbes!...
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Rețeta delicioasă din Ardeal de care vă veți îndrăgosti de la prima înghițitură. Cum se pregătește papricașul de pui cu smântână
Click.ro
Rețeta delicioasă din Ardeal de care vă veți îndrăgosti de la prima înghițitură. Cum se...
Vladimir Putin riscă să piardă miliarde de dolari din cauza capturării lui Nicolas Maduro
Digi 24
Vladimir Putin riscă să piardă miliarde de dolari din cauza capturării lui Nicolas Maduro
„Armata invizibilă” care va ataca Rusia dacă Ucraina va fi forțată de SUA să cedeze teritorii. Ce „greșeală fatală” ar putea face Putin
Digi24
„Armata invizibilă” care va ataca Rusia dacă Ucraina va fi forțată de SUA să cedeze...
Șoferii cu vârsta peste 70 de ani vor fi supuși unor teste oftalmologice la fiecare trei ani
Promotor.ro
Șoferii cu vârsta peste 70 de ani vor fi supuși unor teste oftalmologice la fiecare...
BANCUL ZILEI. Vânătorul către Scufiţa Roşie: - Pentru că îmi place de tine, o să-ți îndeplinesc trei dorințe!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Vânătorul către Scufiţa Roşie: - Pentru că îmi place de tine, o să-ți...
Avioanele Ucrainei au acum „colți”: Sunt letale după ce au primit noi rachete aer-aer de 2 mil. de dolari bucata
go4it.ro
Avioanele Ucrainei au acum „colți”: Sunt letale după ce au primit noi rachete aer-aer de...
Care e mai sănătos: ceaiul sau cafeaua?
Descopera.ro
Care e mai sănătos: ceaiul sau cafeaua?
Lord of Hatred, cel de-al doilea expansion pack pentru Diablo IV. Ce noutăți promite și când va fi lansat
Go4Games
Lord of Hatred, cel de-al doilea expansion pack pentru Diablo IV. Ce noutăți promite și...
Cum arată acum linia „Tramvaiului pe valuri” din Rahova. STB a reparat șina parțial, dar... Probleme mari, în continuare!
Gandul.ro
Cum arată acum linia „Tramvaiului pe valuri” din Rahova. STB a reparat șina parțial, dar......
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Răsturnare de situație în cazul morții lui Gabriel din Buzău! Iubita tânărului: ”L-am găsit ...
Răsturnare de situație în cazul morții lui Gabriel din Buzău! Iubita tânărului: ”L-am găsit aproape mort”
Horoscop Pești 2026: un an al eliberării, al iubirii intense și al afirmării personale
Horoscop Pești 2026: un an al eliberării, al iubirii intense și al afirmării personale
Program TV 8 ianuarie 2026. Survivor debutează azi la Antena 1 cu o surpriză pentru fani
Program TV 8 ianuarie 2026. Survivor debutează azi la Antena 1 cu o surpriză pentru fani
Cel mai friguros oraș din România în 2026. Meteorologii Accuweather anunță -18 grade Celsius în ...
Cel mai friguros oraș din România în 2026. Meteorologii Accuweather anunță -18 grade Celsius în ianuarie
Cum se încălzesc locuitorii orașului în care temperaturile ajung la -30 de grade Celsius. Nu au calorifere
Cum se încălzesc locuitorii orașului în care temperaturile ajung la -30 de grade Celsius. Nu au calorifere
Șerbet de lămâie ca pe Coasta Amalfi: Pasta Queen zice „andiamo!”, noi zicem „mai pune o cupă!”
Șerbet de lămâie ca pe Coasta Amalfi: Pasta Queen zice „andiamo!”, noi zicem „mai pune o cupă!”
Vezi toate știrile
×