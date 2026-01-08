„Halo lips” – trendul anului 2026 în materie de make-up. Adio buze super-lucioase și linii trasate la milimetru!

În 2026, machiajul buzelor devine mai relaxat, mai senzual și mult mai natural. Noua obsesie din beauty se numește „halo lips” — un look difuz, soft și aparent imperfect, care promite volum fără efort. Potrivit Vanity Fair, acest trend marchează ruptura definitivă de buzele rigid conturate și începutul unei ere în care imperfecțiunea controlată este cheia.

După un 2025 dominat de creionul de buze ultra-definit, industria machiajului schimbă direcția. Make-up artiștii care dictează trendurile sunt de acord – perfecțiunea rigidă iese din scenă.

„Halo lips” – trendul anului 2026 în materie de make-up

Make-up artista Katie Jane Hughes, cunoscută pentru look-urile create pentru Dua Lipa, Lily Allen și Hailey Bieber, anticipează clar schimbarea: „Buzele perfect conturate vor părea demodate. În schimb, buzele moi, estompate, ușor ‘mânjite’ vor fi peste tot.”

Aceeași tehnică este promovată intens și de make-up artista Nina Park, care a transformat buzele „halo” în semnătura ei personală. Rezultatul? Un look care combină senzualitatea anilor ’90 cu un aer fresh, actual și extrem de purtabil.

Un machiaj care avantajează pe oricine

Principiul este simplu și extrem de flatant: culoarea este concentrată în centrul buzelor și estompată treptat spre exterior, fără un contur clar. Marginile rămân difuze, creând iluzia de volum și buze mai pline, dar fără aspectul „desenat”.

Efectul este unul natural, aproape accidental, ca și cum machiajul s-ar fi așezat perfect de la sine. Tocmai această lipsă de rigiditate face ca buzele „halo” să funcționeze pe orice formă de buze și la orice vârstă.

Cum obții buzele „halo” în câțiva pași simpli

Pentru a obține acest efect, ai nevoie doar de câteva produse: o cremă bronzantă mată, o pensulă mică, un creion de buze și, opțional, un ruj. Aplică o cantitate mică de bronzer pe conturul buzelor și estompează-l pentru a crea efectul de „halo”. Apoi, aplică creionul puțin mai în interior și estompează din nou pentru profunzime.

La final, adaugă puțină culoare în centrul buzelor cu un creion sau ruj. Nimic nu trebuie să fie perfect — tocmai acesta este secretul.

Într-un clip publicat pe Instagram, Katie Jane Hughes povestește că a descoperit acest stil de make-up la începutul carierei sale, într-o ședință foto. „Arăta incredibil de natural”, spune ea.

După sezoane dominate de buze lucioase și conturate, 2026 vine cu o abordare mai liberă, mai relaxată și mult mai cool. O mică schimbare care poate face o diferență majoră în look-ul tău de zi cu zi.

