Ce salariu are Marian Godină în Poliția Română. Câți bani ia la Survivor

De: Alina Drăgan 08/02/2026 | 08:35
Competiția Survivor 2026 este în plină desfășurare, iar recent patru noi concurenți au întărit rândurile Faimoșilor și Războinicilor. Printre aceștia se numără și Marian Godină. Acesta a pus totul pe pauză acasă și a plecat în marea aventură. Ce salariu are Marian Godină în Poliția Română?

Marina Godină este de multă vreme în atenția publică, fiind unul dintre cei mai vocali polițiști. Însă, acum și-a pus job-ul pe pauză, a intrat în concediu fără plată și a plecat în Republica Dominicană. La ce salariu a renunțat Marian Godină pentru aventura de la Survivor?

Marian Godină lucrează de peste 17 ani în Poliția Română. În prezent, el activează la SAS (Serviciul pentru Acțiuni Speciale), ceea ce înseamnă că pe lângă salariul de bază beneficiază și de sporuri de risc și sporuri de misiune.

Salariul de bază și grad a crescut în urma indexărilor din ultimii doi ani, iar la acesta se mai adaugă sporul de risc și solicitare, care la trupele speciale este unul consistent. De asemenea, la SAS se lucrează în ture, iar pentru turele de noapte și de weekend se adaugă câteva sute de lei în plus. Marian Godină are și vechime, așa că încasează gradația maximă. Astfel, din salariu și sporuri, concurentul Survivor lua în jur de 5.300 -5.800 de lei.

Însă, la acești bani se mai adaugă și normele, care variază între 1.500 și 1.700 de lei. De exemplu, în 2026, norma de hrană este de aproximativ 40 de lei pe zi, ceea ce înseamnă aproximativ 1.200 – 1.300 de lei pe luna. Urmează și norma de echipament care este de 300 – 400 de lei.

Astfel, Marian Godină încasează de la Poliția Română o remunerație de aproximativ 7.000 de lei pe lună. Însă, pentru că a plecat la Survivor, acesta se află acum în concediu fără plată. Dar, nu se poate plânge, căci și de la Antena 1 încasează bani frumoși.

Mai exact, potrivit informațiilor apărute în presă, Marian Godină ar fi remunerat de către Antena 1 cu 2.500 euro pentru fiecare stage depășit în competiție.

