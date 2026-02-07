Marian Godină a început să plângă la Survivor! Ce i s-a întâmplat în prima zi: „Încerc să îmi revin”

Marian Godină nu a avut un început așa cum spera la Survivor. Încă din prima zi, polițistul a resimțit din plin lipsa familiei, mai ales a copiilor, iar emoțiile l-au copleșit. Atunci când a vorbit despre cei dragi, nu și-a mai putut stăpâni lacrimile și a arătat o latură sensibilă pe care puțini o cunoșteau.

În urmă cu puțin timp, patru noi concurenți au intrat în competiție, doi alături de Faimoși și doi în tabăra Războinicilor. Marian Godină a fost repartizat în echipa roșie și a participat rapid la prima probă pentru recompensă. Adaptarea la condițiile din junglă s-a dovedit dificilă, însă cel mai greu i-a fost să facă față dorului de casă.

Marian Godină a început să plângă la Survivor

Cunoscut drept o persoană dură și sigură pe sine, Marian Godină a surprins publicul prin sinceritatea emoțiilor sale. A recunoscut că îi este extrem de greu fără copii, cu care era obișnuit să doarmă în fiecare noapte, iar singurătatea de pe insulă îl afectează profund.

„Abia am reușit cumva la lumina focului să îmi amenajez un loc în care să dorm. Noaptea trecută și, cred, și în nopțile care urmează, cel mai mult îmi vor lipsi copiii mei, pentru că sunt obișnuit să dorm cu ei. Știam că nu trebuie să zic de copii, încerc să îmi revin”, a declarat Marian Godină în timpul emisiunii.

Pe lângă momentele sensibile, apariția lui Marian Godină a generat și primele tensiuni. Între el și Cristian Boureanu a izbucnit un schimb de replici, după ce politicianul a declarat că nu știe cine este. Răspunsul noului concurent, cu tentă ironică, l-a enervat pe fostul deputat și a aprins scânteile între cei doi.

„E tot pe acolo pe lângă Donca, dar și pe el o să îl scot (n.r. Cristian Boureanu). Sunt un om lângă care vei adormi mult mai repede, pentru că tu ai obiceiul ca lângă un polițist să adormi repede”, a declarat Marian Godină.

