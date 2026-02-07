Andreea Bănică recunoaște după zeci de ani de relație! A jonglat între soț și un alt bărbat: “Îmi plăcea mai mult decât de Lucian”

Andreea Bănică a oferit un interviu de excepție în emisiunea CANCAN EXCLUSIV. Vedeta, o apariție rară, a vorbit sincer despre viața ei și le-a arătat fanilor o latură pe care nu o știau. Artista și-a deschis sufletul și a dezvăluit detalii neștiute despre povestea de iubire cu Lucian Mitrea, soțul și tatăl copiilor ei. Așa am aflat noi că Lucian este singurul bărbat din viața ei, dar nu și primul cu care s-a sărutat! Cum e posibil? Andreea Bănică a pus ochii pe verișorul lui înainte să îl observe pe el. Toate detaliile în articol.

Andreea Bănică nu mai are nevoie de introducere. Toată lumea știe faptul că blondina este una dintre cele mai iubite și longevive artiste din industria muzicală. Cu o carieră de peste trei decenii, vedeta atrage atenția cu fiecare apariție și reușește să se mențină în preferințele fanilor. Lucian Mitrea a fost alături de ea încă de la început, iar cei doi au reușit să intre în topurile celor mai lungi relații din showbiz și să clădească un imperiu împreună.

Andreea Bănică a avut primul sărut cu verișorul lui Lucian Mitrea

Andreea Bănică și Lucian Mitrea formează un cuplu încă din anii de liceu, atunci când drumurile li s-au întâlnit la Balul Bobocilor, devenind, în timp, unul dintre cele mai stabile și îndelungate cupluri din showbiz. De-a lungul relației lor, el nu i-a fost doar partener de viață, dar și impresar. Cei doi au muncit cot la cot și au atins succesul împreună.

Vedeta este printre puținele artiste din România care se pot lăuda cu o relație care a început în copilărie și care nu s-a destrămat în ciuda timpului și a problemelor. Cu toate că Lucian Mitrea este primul și singurul bărbat din viața ei, Andreea Bănică a mărturisit că prima dată a pus ochii pe verișorul lui, băiatul care a făcut-o să experimenteze primul sărut. Totuși, destinul i-a adus într-un final pe cei doi împreună și a format o legătură imposibil de distrus. În emisiunea CANCAN EXCLUSIV, care poate fi urmărită începând de astăzi, 8 februarie – ora 18:00 pe YouTube Cancan, vedeta vorbit despre influencerițele devenite vedete peste noapte, cele mai grele momente din viața ei și multe alte subiecte interesante. Printre acestea s-au regăsit începuturile relației cu Lucian Mitrea și primul sărut cu verișorul, dar și cu el.

„Ne chicoteam pe holuri, dar eu chicoteam mai mult cu verișorul lui și prietena mea cu el. La un moment dat a venit momentul Balului și când am ajuns la Bal, ei au dat cu banul care cu cine să cadă. Eu am căzut cu verișorul lui și el cu prietena mea. Mie îmi plăcea de verișorul lui mai mult decât îmi plăcea de Lucian. Verișorul lui m-a învățat să sărut, dar nu prea îi plăcea atât de mult de mine, era mai fustangiu. Eu sufeream acolo, iar Lucian a început să lucreze la mine, să bage intrigi ca să mă cucerească.”, a spus Andreea Bănică.

VEZI ȘI: Cu ce se ocupă fiica Andreei Bănică la doar 16 ani. Artista este tare mândră de Sofia: “Este foarte responsabilă”

NU RATA: Andreea Bănică, aniversare restrânsă şi cadou amânat! Soţul nu i-a îndeplinit dorinţa anul acesta: „S-a întors acasă supărat și nervos”

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la pont@cancan.ro, să ne sune la 0741 CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.