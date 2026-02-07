Ruxandra Luca, chemată de urgență la raport după episodul din benzinărie. Cum au „pedepsit-o” șefii de la Antena 1 pe frumușica de la Neatza

Episodul care a explodat în exclusivitate pe CANCAN.RO nu a cutremurat doar internetul, ci ar fi produs „daune majore” și în culisele televiziunii. Imaginile cu Ruxandra Luca, vedeta de la Neatza cu Răzvan și Dani, surprinsă într-o ipostază extrem de intimă alături de un chirurg căsătorit, i-au făcut pe șefii de la Antena 1 să ia măsuri radicale în ceea ce o privește pe șatenă!

Scenele surprinse de CANCAN.RO nu au lăsat loc de interpretări. Între cei doi nu a fost vorba despre o simplă întâlnire discretă, ci despre un moment intim, de care cei doi au decis să se bucure chiar pe bancheta din spate a mașinii medicului, ziua în amiaza mare. (VEZI AICI MAI MULTE DETALII)

Imaginile au vorbit de la sine, ba mai mult, au făcut ca povestea să explodeze rapid în online, devenind virală în doar câteva ore și stârnind un val uriaș de reacții, distribuiri și comentarii pe rețelele sociale.

Șefii de la Antena 1 au pus piciorul în prag!

Potrivit informațiilor obținute de CANCAN.RO, ecoul acestor imagini nu s-ar fi oprit la nivelul publicului. Din contră, scandalul ar fi ajuns rapid și pe masa șefilor de la Antena 1, care ar fi considerat situația extrem de delicată pentru imaginea postului. Surse din interior susțin că Ruxandra Luca ar fi fost chemată de urgență la discuții cu mai-marii trustului care i-ar fi cerut explicații.

Potrivit acelorași surse, la scurt timp după întâlnirea cu șefii postului, Ruxandra Luca ar fi fost informată că nu va mai prezenta rubrica din cadrul matinalului, semn că scandalul ar fi depășit cu mult limita acceptată de postul TV.

Dacă, în culisele televiziunii, lucrurile s-ar fi tranșat rapid, în online scandalul a continuat să crească. Imaginile au detonat rețelele sociale, iar reacțiile publicului au fost pe cât de numeroase, pe atât de acide. Ironii, glume, meme-uri și comentarii tăioase au împânzit internetul, iar unii internauți au mers până la a „oferi gratuit o noapte de cazare”. (VEZI AICI MAI MULTE DETALII)

Ce s-a întâmplat în ultima apariție a Ruxandrei Luca la „Neatza”

Ultima apariție a Ruxandra Luca la Neatza cu Răzvan și Dani a fost una aparent relaxată, dar care nu a trecut neobservată. Vedeta a intrat în platou într-o ținută care a stârnit imediat reacții, iar Răzvan Simion nu s-a putut abține și a izbucnit în râs, iar momentul s-a transformat rapid într-o scenă savuroasă, cu glume și ironii pe seama outfit-ului său.

Atmosfera a fost una degajată, cu hohote de râs în studio și replici spumoase, iar Ruxandra Luca a primit comentariile colegilor cu zâmbetul pe buze. Fără să știe ce urma să se întâmple ulterior, mai exact că aceea avea să fie ultima ei apariție în cadrul matinalului. (VEZI AICI TOATE DETALIILE)

