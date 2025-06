Andreea Bănică, aniversare restrânsă şi cadou amânat! Soţul nu i-a îndeplinit dorinţa anul acesta: „S-a întors acasă supărat și nervos”

Andreea Bănică și Lucian Mitrea sunt împreună de peste 30 de ani, dintre care 17 ani cu acte. Artista este răsfățată de partenerul său de viață și fac echipă atât acasă, cât și în muzică sau afaceri. Zilele trecute, cei doi au aniversat ziua de naștere a Andreei, dar și ziua în care au devenit oficial o familie. Au avut aproape nașii și prietenii apropiați, însă cadoul sărbătoritei a fost amânat. Andreea Bănică a povestit, pentru CANCAN.RO, ce ar fi trebuit să cumpere Lucian din Italia, dar și despre situația neplăcută din aeroport prin care a trecut și care s-a soldat cu mulți nervi și supărare.

Andreea Bănică a împlinit 47 de ani, dar nu își arată vârsta. Cântăreața a fost prezentă, miercuri seara la Unica Urban Party Nostalgia 2025, unde s-a bucurat de muzica bună și atmosferă pe măsură.

Andreea Bănică: “Lucian a stat în aeroport vreo 7 ore, după care n-a mai putut să plece”

CANCAN.RO: La mulți ani, în primul rând, că tot a fost ziua ta recent. Cum ești?

Andreea Bănică: Mulțumesc. Sunt fericită, îmi place muzica, îmi place party-ul de astăzi cu muzica retro. Doamne, muzica copilăriei mele!

CANCAN.RO: Cum ți-ai petrecut ziua de naștere și cu ce te-a surprins Lucian?

Andreea Bănică: Inițial, de ziua mea de naștere, am venit în București pentru că am avut de filmat, iar el a trebuit să plece în Italia. Atât de mult au întârziat cursa, încât n-a mai plecat. A stat în aeroport vreo 7 ore, după care n-a mai putut să plece. S-a întors acasă, era rupt de oboseală și supărat și nervos. Iar ziua mea de naștere a fost a doua zi oarecum. Împreună cu nașii și niște prieteni dragi am ieșit în oraș, iar el trebuia să mă surprindă în Italia cu un cadou, și-a luat la el tot ce-i trebuia ca să ia cadoul. N-a mai apucat să mai plece, n-a mai luat cadoul, dar l-a pus acolo bine. A zis: “Pentru data viitoare când o să plec”. Să sperăm!

Andreea Bănică: “Nu am mari dorințe: o geantă!”

CANCAN.RO: Știi despre ce e vorba?

Andreea Bănică: Da, eu îi dau link-ul cu ce-mi doresc de ziua mea. Nu am mari dorințe: o geantă! Ce poate să-și dorească o femeie de ziua ei? Nu știu, o pereche de pantofi, o geantă, o rochie. Asta vor femeile. Dacă n-am avut când eram mică, acum îmi doresc. O altă geantă. Încă una.

VEZI ȘI: Mai scump ca în Hawaii! Cât costă o noapte de cazare în hotelul Andreei Bănică din Eforie Nord, în iulie 2025

CANCAN.RO: Ați aniversat și 17 ani de când sunteți căsătoriți cu acte, dar împreună câți ani aveți?

Andreea Bănică: 32. Mulți tare!

CANCAN.RO: Mulți înainte!

Andreea Bănică: Doamne ajută! Sunt ani frumoși, mai mult decât am stat la mama acasă.

Andreea Bănică: “Suntem dependenți unul de celălalt”

CANCAN.RO: Practic voi vă știți de la 16 ani?

Andreea Bănică: Cam 15 ani jumate așa. Este o viață de om și o viață frumoasă și suntem la fel de legați, dependenți unul de celălalt. Nu putem sta, vorbim foarte mult. Ieri îmi spunea sora mea: „Cât puteți să vorbiți la telefon, dar nu vă mai săturați că vorbiți întruna!” Așa suntem noi, așa am fost mereu, legați. Ne consultăm în toate privințele. Așa suntem. Și de asta am avut succes până acum în multe lucruri.

CANCAN.RO: Dar ai avut și noroc că ai întâlnit persoana potrivită.

Andreea Bănică: Da, sunt o norocoasă și eu și el. El oricum s-a născut în noroc. Tot timpul îi spun. El este foarte norocos și eu pe lângă el. Adică norocul mai mult e la el. Și eu pe lângă el. Așa e el.

Andreea Bănică și Lucian Mitrea au antamant o vacanță în Costa Rica

CANCAN.RO: Pe unde vă plimbați vara asta?

Andreea Bănică: Vara aceasta nu prea avem vacanță, deși am avut o tentativă, ne-am dat seama că nu putem pleca. Vom pleca în toamnă, probabil. Și noi poate mergem într-o vacanță pe iaht sau, mă rog, un catamaran. Am antamat o vacanță în decembrie să plecăm în Costa Rica. Vrem să ne plimbăm. E mai greu cu copiii să-i luăm că e școala vieții. Nu poți să pleci. Ba, e școală, începe, se termină școala, nu se termină școala, începe școala. Complicat.

Foto: Instagram

NU RATA: Câți bani de buzunar primește lunar Sofia, fiica Andreei Bănică: „Nu i s-ar opri cisterna, cum zic eu, însă…”

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la [email protected], să ne sune la 0741 CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.