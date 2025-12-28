Acasă » Exclusiv » Simona Pătruleasa a ținut piept frigului „înfofolită” corespunzător. Nu renunță la tocuri, indiferent de sezon

Simona Pătruleasa a ținut piept frigului „înfofolită” corespunzător. Nu renunță la tocuri, indiferent de sezon

De: Adrian Vâlceanu 28/12/2025 | 06:50
Simona Pătruleasa a ținut piept frigului „înfofolită” corespunzător. Nu renunță la tocuri, indiferent de sezon
Galerie foto - poza 1
Galerie foto - poza 2
Galerie foto - poza 3
Galerie foto - poza 4
8 poze
Vezi galeria foto

După plecarea de la KanalD, Simona Pătruleasa continuă să se dedice proiectelor personale. Și ce poate fi mai personal decât familia însăși? CANCAN.RO a surprins-o alături de soț și fiica ei, la o ieșire de iarnă. Pozele înfățișează o familie fără aroganțe, cu o eleganță fără efort.

Înfofolită cu o jachetă mițoasă, asortată cu geaca fiicei sale, Simona Pătruleasa și-a păstrat silueta tinerească și rezistă cu brio în fața arătosului ei soț, Sabin Ivanof. Cei trei coboară din mașină în apropierea unui restaurant, unde urmează să ia masa.

Simona Pătruleasa a ieșit cu familia la restaurant

Simona e protectoare cu fiica ei, îi ține portiera și se uită pe stradă să nu apară vreo mașină. Nimeni nu e mai grijuliu decât o mamă! Cu siguranță Simona e un model și un mentor pentru fiica ei, care ține telefonul în mână la fel ca mami și învață de la ea cum să fie elegantă în public.

Coregrafie impecabilă în familia Simonei Pătruleasa

Simona poartă o pereche de jeanși cu slituri la gleznă, care pun în evidență botinele din piele întoarsă, asortate și ele cu jacheta. Un look studiat, ceva normal pentru o persoană obișnuită să aibă camerele îndreptate asupra ei câteva ore pe zi. Chiar și când nu e la birou, Simona Pătruleasa vine cu un look impecabil.

Și pentru că merg la restaurant, Simona Pătruleasa nu a uitat de tips. Și-a pus soțul să meargă la bancomat și să scoată niște lei, fără îndoială ca să aibă pentru bacșiș, sau ”tips”, cum se spune mai nou.

Sabin Ivanof a mers să scoată bani de la bancomat

Atmosfera dintre cei trei pare una relaxată, fără gesturi teatrale sau afișări ostentative. Sabin Ivanof pășește calm în urma lor, atent la familie, cu aerul unui bărbat care nu simte nevoia să epateze, dar care inspiră siguranță. O prezență discretă, dar solidă, perfect complementară Simonei, care pare să conducă natural mica echipă a familiei.

Micile detalii sunt cele care trădează obișnuința unei vieți bine organizate. Un zâmbet sau o ocheadă aruncată din mers, o mână așezată protector pe umărul fiicei, totul fără grabă și mai ales fără nervi, lucru atât de rar la ieșirile în familie din prezent.

Nu e vorba de o simplă ieșire la masă, ci de un ritual de familie, în care fiecare își cunoaște rolul și îl joacă firesc. Exact genul de imagine care nu are nevoie de filtre sau explicații. Felicitări, familie!

Departe de luminile reflectoarelor și de presiunea platourilor TV, Simona Pătruleasa pare să fi găsit un echilibru rar între discreție, stil și familie. Dacă acesta este noul ei rol principal, atunci îl interpretează impecabil. Cât despre paparazzii Cancan.ro, ei n-au făcut decât să confirme un lucru simplu, mai precis că eleganța adevărată se vede cel mai bine atunci când nu încerci să o demonstrezi.

CITEȘTE ȘI – Apariție rară după demisia de la Kanal D! Cum își trăiește Simona Pătruleasa viața după 16 ani la pupitrul știrilor

NU RATA – Simona Pătruleasa e răsfăţata familiei! Îşi trăieşte viaţa din plin, după plecarea de la Kanal D!

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la [email protected], să ne sune la 0741 CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Top 25 fete pe care le-am fotografiat în 2025 la plajă – Imaginile anului 2025
Exclusiv
Top 25 fete pe care le-am fotografiat în 2025 la plajă – Imaginile anului 2025
Andreea Marin a “ras” tot și s-a întors acasă cu „Surprize-Surprize”. Final de an organizat ca la carte
Exclusiv
Andreea Marin a “ras” tot și s-a întors acasă cu „Surprize-Surprize”. Final de an organizat ca la carte
Avarie în Capitală: Mii de bucureșteni, fără apă și căldură. Când se va relua livrarea agentului termic
Mediafax
Avarie în Capitală: Mii de bucureșteni, fără apă și căldură. Când se va...
Fuge din România și vrea să scape repede de marfă! Lichidare de stoc la unul dintre cele mai mari magazine
Gandul.ro
Fuge din România și vrea să scape repede de marfă! Lichidare de stoc...
FOTO. Natalia Mateuț, spectaculoasă de ziua ei. Apariție rară a tatălui ei, legendarul Dorin Mateuț
Prosport.ro
FOTO. Natalia Mateuț, spectaculoasă de ziua ei. Apariție rară a tatălui ei, legendarul...
Gigi Becali i-a făcut portretul lui Nicușor Dan, după ultima întâlnire. Cum l-a caracterizat pe șeful de stat, după ce i-a cerut scuze personal. „Nimic nu știe, habar n-are”
Adevarul
Gigi Becali i-a făcut portretul lui Nicușor Dan, după ultima întâlnire. Cum l-a...
Ceasuri Rolex, lingouri de aur și o diplomație „decimată din interior”. Cum funcționează politica externă a Americii în era Trump 2.0
Digi24
Ceasuri Rolex, lingouri de aur și o diplomație „decimată din interior”. Cum funcționează...
Doi copii din Vaslui, găsiți morți după ce s-au înecat în acumularea Tăcuta
Mediafax
Doi copii din Vaslui, găsiți morți după ce s-au înecat în acumularea Tăcuta
Parteneri
Cum arată acum Cristina Spătar! Imagini incendiare cu regina muzicii R&B! Așa se menține în formă artista
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum arată acum Cristina Spătar! Imagini incendiare cu regina muzicii R&B! Așa se menține în...
Ce s-a ales de marea campioană a gimnasticii românești după 20 de ani de la retragere. Cu ce a ajuns să se ocupe acum Monica Roșu
Prosport.ro
Ce s-a ales de marea campioană a gimnasticii românești după 20 de ani de la...
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan...
Horoscop săptămâna 26 decembrie - 1 ianuarie. Succes total la final de an pentru Scorpioni, schimbare majoră pentru Vărsători
Click.ro
Horoscop săptămâna 26 decembrie - 1 ianuarie. Succes total la final de an pentru Scorpioni,...
„Să vă amintiți cuvintele generalisimului”. De ce a ajuns șeful unei fabrici ruse de armament să-și dea foc în Piața Roșie din Moscova
Digi 24
„Să vă amintiți cuvintele generalisimului”. De ce a ajuns șeful unei fabrici ruse de armament...
Care este mâncarea preferată a lui Nicușor Dan. Mirabela Grădinaru: „Nu ajung să ating calitatea sau gustul mâncării din copilărie”
Digi24
Care este mâncarea preferată a lui Nicușor Dan. Mirabela Grădinaru: „Nu ajung să ating calitatea...
Test drive cu Hyundai Staria: mașina care sfidează moda SUV-urilor
Promotor.ro
Test drive cu Hyundai Staria: mașina care sfidează moda SUV-urilor
BANCUL ZILEI. BULĂ: – M-a pus dracu' să-mi iau păpușă gonflabilă inteligentă!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – M-a pus dracu' să-mi iau păpușă gonflabilă inteligentă!
Google pregătește super-functia care schimbă regulile Gmail!
go4it.ro
Google pregătește super-functia care schimbă regulile Gmail!
Ce lichide să nu verși niciodată în chiuvetă și de ce?
Descopera.ro
Ce lichide să nu verși niciodată în chiuvetă și de ce?
Gran Turismo 7 se extinde cu update-ul Spec III si DLC-ul Power Pack. Ce conținut nou va primi jocul
Go4Games
Gran Turismo 7 se extinde cu update-ul Spec III si DLC-ul Power Pack. Ce conținut...
Fuge din România și vrea să scape repede de marfă! Lichidare de stoc la unul dintre cele mai mari magazine
Gandul.ro
Fuge din România și vrea să scape repede de marfă! Lichidare de stoc la unul...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Cum arată fiica Corinei Dănilă acum. Rianna a împlinit 22 de ani în a doua zi de Crăciun
Cum arată fiica Corinei Dănilă acum. Rianna a împlinit 22 de ani în a doua zi de Crăciun
Cât costă rochia purtată de Mirabela Grădinaru la Digi24. De ce a atras atenția tuturor
Cât costă rochia purtată de Mirabela Grădinaru la Digi24. De ce a atras atenția tuturor
Alex Bodi continuă scandalul aprins cu Ramona Olaru! Musculosul nu se lasă: „O să aduc eu amintiri ...
Alex Bodi continuă scandalul aprins cu Ramona Olaru! Musculosul nu se lasă: „O să aduc eu amintiri de la Agronomie”
Produsul tradițional de Crăciun care ne distruge creierul. Avertismentul medicului Leon Dănăilă
Produsul tradițional de Crăciun care ne distruge creierul. Avertismentul medicului Leon Dănăilă
Horoscop Berbec 2026. Află ce ți-au prezis astrele pe casa iubirii, a carierei și mai ales a banilor ...
Horoscop Berbec 2026. Află ce ți-au prezis astrele pe casa iubirii, a carierei și mai ales a banilor pentru tot anul următor
Iluzie optică virală | Găsiți cifra 6 ascunsă printre literele „b” din această poză
Iluzie optică virală | Găsiți cifra 6 ascunsă printre literele „b” din această poză
Vezi toate știrile
×