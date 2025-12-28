Simona Pătruleasa a ținut piept frigului „înfofolită” corespunzător. Nu renunță la tocuri, indiferent de sezon

După plecarea de la KanalD, Simona Pătruleasa continuă să se dedice proiectelor personale. Și ce poate fi mai personal decât familia însăși? CANCAN.RO a surprins-o alături de soț și fiica ei, la o ieșire de iarnă. Pozele înfățișează o familie fără aroganțe, cu o eleganță fără efort.

Înfofolită cu o jachetă mițoasă, asortată cu geaca fiicei sale, Simona Pătruleasa și-a păstrat silueta tinerească și rezistă cu brio în fața arătosului ei soț, Sabin Ivanof. Cei trei coboară din mașină în apropierea unui restaurant, unde urmează să ia masa.

Simona e protectoare cu fiica ei, îi ține portiera și se uită pe stradă să nu apară vreo mașină. Nimeni nu e mai grijuliu decât o mamă! Cu siguranță Simona e un model și un mentor pentru fiica ei, care ține telefonul în mână la fel ca mami și învață de la ea cum să fie elegantă în public.

Coregrafie impecabilă în familia Simonei Pătruleasa

Simona poartă o pereche de jeanși cu slituri la gleznă, care pun în evidență botinele din piele întoarsă, asortate și ele cu jacheta. Un look studiat, ceva normal pentru o persoană obișnuită să aibă camerele îndreptate asupra ei câteva ore pe zi. Chiar și când nu e la birou, Simona Pătruleasa vine cu un look impecabil.

Și pentru că merg la restaurant, Simona Pătruleasa nu a uitat de tips. Și-a pus soțul să meargă la bancomat și să scoată niște lei, fără îndoială ca să aibă pentru bacșiș, sau ”tips”, cum se spune mai nou.

Atmosfera dintre cei trei pare una relaxată, fără gesturi teatrale sau afișări ostentative. Sabin Ivanof pășește calm în urma lor, atent la familie, cu aerul unui bărbat care nu simte nevoia să epateze, dar care inspiră siguranță. O prezență discretă, dar solidă, perfect complementară Simonei, care pare să conducă natural mica echipă a familiei.

Micile detalii sunt cele care trădează obișnuința unei vieți bine organizate. Un zâmbet sau o ocheadă aruncată din mers, o mână așezată protector pe umărul fiicei, totul fără grabă și mai ales fără nervi, lucru atât de rar la ieșirile în familie din prezent.

Nu e vorba de o simplă ieșire la masă, ci de un ritual de familie, în care fiecare își cunoaște rolul și îl joacă firesc. Exact genul de imagine care nu are nevoie de filtre sau explicații. Felicitări, familie!

Departe de luminile reflectoarelor și de presiunea platourilor TV, Simona Pătruleasa pare să fi găsit un echilibru rar între discreție, stil și familie. Dacă acesta este noul ei rol principal, atunci îl interpretează impecabil. Cât despre paparazzii Cancan.ro, ei n-au făcut decât să confirme un lucru simplu, mai precis că eleganța adevărată se vede cel mai bine atunci când nu încerci să o demonstrezi.

CITEȘTE ȘI – Apariție rară după demisia de la Kanal D! Cum își trăiește Simona Pătruleasa viața după 16 ani la pupitrul știrilor

NU RATA – Simona Pătruleasa e răsfăţata familiei! Îşi trăieşte viaţa din plin, după plecarea de la Kanal D!

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la [email protected], să ne sune la 0741 CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.