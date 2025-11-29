Acasă » Exclusiv » Apariție rară după demisia de la Kanal D! Cum își trăiește Simona Pătruleasa viața după 16 ani la pupitrul știrilor

Apariție rară după demisia de la Kanal D! Cum își trăiește Simona Pătruleasa viața după 16 ani la pupitrul știrilor

De: Paul Hangerli 29/11/2025 | 23:40
Simona Pătruleasa, una dintre cele mai elegante și discrete prezențe de pe micile ecrane, a făcut anul trecut mișcarea care a zguduit lumea știrilor: și-a dat demisia de la Kanal D după aproape 16 ani de pupitru, direct și breaking news-uri. Regina calmului de la știri a spus „Stop joc” și a ieșit, pentru moment, din lumina reflectoarelor.

Chiar dacă Bucureștiul a fost astăzi învelit într-o pătură groasă de nori, iar ploaia mocănească a transformat orașul într-un gri mohorât, Simona Pătruleasa a reușit să aducă un strop de lumină în Mall Băneasa. În vreme ce românii se bucură de mini-vacanța de 1 decembrie, vedeta, retrasă de ceva timp din lumina reflectoarelor, a apărut alături de soțul ei și două prietene apropiate, într-o ipostază ce i-a surprins plăcut pe cei care au recunoscut-o: relaxată, veselă, radiantă, de parcă vremea urâtă nici n-ar fi existat.

Elegantă chiar și casual

Îmbrăcată lejer, fără ținute sofisticate sau artificii de televiziune, fosta prezentatoare a demonstrat din nou că eleganța nu stă în paiete, ci în atitudine.

Un palton elegant, pe care l-a ținut pe umeri, o pereche de blugi, un inel interesant pe deget și un zâmbet cald- atât i-a trebuit ca să atragă priviri.

Simona Pătruleasa și soțul la o cafea

Se pare că zilele departe de știri i-au prins bine: avea un aer calm și sigur de sine, semn că și-a găsit ritmul perfect în afara studioului de știri. Grupul s-a așezat la o cafenea cochetă din Mall, unde discuțiile, chicotelile și atmosfera jovială au creat o scenă caldă. Vedeta părea în elementul ei, bucurându-se de compania prietenelor și a soțului.

„Nu e o retragere, ne vom revedea!”

În urmă cu un an, Simona Pătruleasa a explicat politicos că nu e vorba nici de pauză definitivă, nici de dramă, nici de vreo schimbare radicală de destin. Pur și simplu: vrea să petreacă mai mult timp cu familia și să se dedice unor proiecte personale. Din imagini putem observa că exact asta face!

Deși s-a retras de la pupitru, Simona nu s-a retras din viața publică. Ba chiar a apărut recent la Pro TV, într-un format unde a fost invitată – semn clar că lumea televiziunii nu vrea să renunțe așa de ușor. Într-un interviu, Simona a recunoscut cu sinceritate: „Îmi lipsește adrenalina directului.”

Totuși, a spus clar că nu mai vrea să se întoarcă la pupitrul clasic de știri. Adică, dacă revine, o să fie… altceva. Proiect nou, alt format, alt vibe. Rămâne de văzut, dar până atunci Simona Pătruleasa se bucură de fiecare zi, chiar și de cele ploioase, în compania prietenilor și a familiei.

CITEȘTE ȘI: Simona Pătruleasa, legătură pe viață cu Andreea Berecleanu! De ce nu o va uita niciodată: ”Acolo s-a întâmplat!”

NU RATA: Asta o tentează pe Simona Pătruleasa! Revenirea în televiziunea, după plecarea de la Kanal D, îi face cu ochiul, dar… adio pupitrul de știri?

