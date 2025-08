Simona Pătruleasa, legătură pe viață cu Andreea Berecleanu! De ce nu o va uita niciodată: ”Acolo s-a întâmplat!”

Simona Pătruleasa se poate considera o femeie împlinită, întemeindu-și, în urmă cu mulți ani, o familie cu Sabin Ivanof și bucurându-se totodată de o carieră longevivă în televiziune, pe care a întrerupt-o însă toamna trecută, când a ales să se dedice unor proiecte speciale. În interviul exclusiv acordat pentru CANCAN.RO, fosta știristă ne-a povestit despre prietenia specială pe care o are cu Andreea Berecleanu și aniversarea din această lună, care va avea loc în Insula Capri. Acolo ea și soțul vor celebra 20 de ani de când sunt împreună.

Simona Pătruleasa și-a dorit cu ardoare să devină mamă și a vorbit deschis despre perioada dificilă prin care a trecut în urmă cu mulți ani, când un medic i-a spus că nu va putea să aibă un copil pe cale naturală. Nu s-a lăsat doborâtă de acest verdict dur, iar fericirea ei a fost completă abia în momentul în care a adus-o pe lume pe Ingrid, fiica ei și a lui Sabin Ivanof. Simona Pătruleasa nu a ascuns faptul că a apelat la fertilizare in vitro pentru îndeplinirea acestui vis. Îi este recunoscătoare pe viață prietenei sale, Andreea Berecleanu, care, aflând de problema ei, i-a recomandat medicul potrivit.

Simona Pătruleasa: „Andreea Berecleanu a contribuit la împlinirea visului meu și asta nu se poate uita”

CANCAN.RO: Te leagă o frumoasă prietenie de Andreea Berecleanu. V-ați întâlnit la locul de muncă sau vă știați dinainte?

Simona Pătruleasa: Da. În Antenă ne-am întâlnit, când eu m-am angajat acolo. O știam de la televizor evident. Și știrile din sport erau după jurnalul ei și ea mă prezenta. „Urmează știrile din sport cu Simona”. Acolo s-a legat, da. I-am cunoscut pe cei mici, pe Eva și pe Petru și-mi sunt extraordinar de dragi amândoi. Și au crescut și nu-mi vine să cred cât de mari s-au făcut și frumoși și deștepți. Da, așa s-a legat prietenia noastră și îi mulțumesc lui Dumnezeu că suntem bine, sănătoși cu toții.

CANCAN.RO: A existat și o situație de viață în care v-ați oferit ajutorul reciproc una celeilalte?

Simona Pătruleasa: Situație de viață a fost în sensul că ea este cea care mi-a sugerat când eu am avut probleme în a deveni mamă și mi-a recomandat-o pe doamna doctor cu care am reușit să o am pe Ingrid. De la ea a venit, deci cumva și ea a contribuit la acest lucru, la împlinirea visului meu și asta nu se poate uita.

CANCAN.RO: Sunteți legate pe viață cumva.

Simona Pătruleasa: Da.

Simona Pătruleasa și Sabin Ivanof, aniversare în Insula Capri

CANCAN.RO: Cu vacanța v-ați organizat?

Simona Pătruleasa: O să mergem în Capri că împlinim 20 de ani de când ne cunoaștem și acolo vrem să mergem, pentru că este locul de suflet. În august se împlinesc.

CANCAN.RO: Cum au fost cele două decenii de când sunteți împreună?

Simona Pătruleasa: Au fost mulți ani, frumoși, cu provocări, cu bune, cu încercări. Au trecut prea repede parcă.

Foto: Instagram

