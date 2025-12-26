Acasă » Exclusiv » Drama care i-a marcat pentru totdeauna sărbătorile Ioanei State: ”Chiar în seara de Crăciun s-a stins din viață”

Drama care i-a marcat pentru totdeauna sărbătorile Ioanei State: ”Chiar în seara de Crăciun s-a stins din viață”

De: Georgiana Ionita 26/12/2025 | 15:00
Drama care i-a marcat pentru totdeauna sărbătorile Ioanei State: ”Chiar în seara de Crăciun s-a stins din viață”
Pentru Ioana State, Crăciunul nu vine cu drame amoroase, ci cu amintiri de familie, decizii echilibrate și dorința de liniște. În exclusivitate pentru CANCAN.RO, actrița vorbește deschis despre cel mai greu Crăciun din viața ei, despre conflictele de la mesele festive și despre bucuria de a dărui.

Ioana State privește sărbătorile cu realism și maturitate. Fără exagerări și fără povești cosmetizate, actrița vorbește despre pierderea care a schimbat pentru totdeauna felul în care trăiește Crăciunul, despre echilibrul dintre familie și vacanțe, dar și despre lucrurile simple care îi aduc liniște în această perioadă. Anul viitor, actrița va avea parte de multă agitație, mai ales cu lansarea filmului „În pielea mea”, unde joacă un rol important, acesta fiind un pas uriaș în cariera sa. 

Crăciunul care i-a schimbat pentru totdeauna sărbătorile

„Cel mai greu Crăciun din viața mea a fost cel din 2009, când, chiar în seara de Crăciun, s-a stins din viață bunica din partea tatălui, iar asta a făcut ca și viitoarele să fie triste, pentru că dispariția ei a marcat cumva această sărbătoare.”, a mărturisit Ioana State pentru CANCAN.RO.

La capitolul dragoste, comedianta spune că dramele se țin departe de ea și că nu a avut, până acum, niciun Crăciun ratat din cauza iubirii.

„Nu am avut niciodată un Crăciun ratat din cauza iubirii, pentru că nici nu am prea suferit din dragoste, am fost ferită de asta. Au fost îndrăgostită de câteva ori, dar nu s-a nimerit să am relații în preajma sărbătorilor.”

Cu o sinceritate dezarmantă, vedeta a dezvăluit de ce nu obișnuiește să-și expună cadourile pe rețelele de socializare și ce o face, de fapt, cu adevărat fericită.

„Nu obișnuiesc să postez cadourile personale, nici nu primesc foarte des cadouri. De obicei, eu sunt cea care face cadouri și ador să fac asta, îmi place foarte mult să dăruiesc.”

Discuțiile care tensionează mesele de sărbători

Mai mult, ea dezvăluie că nu-i plac discuțiile contradictorii de la masa de Crăciun.

„Orice discuție care este în contradictoriu mă tensionează, dar e ceva firesc care se petrece în orice familie, când se adună toată lumea. Până și în filmele americane vedem asta. Sărbătorile au acest rol, de a ne uni pe toți odată, și uneori apar scântei, discuții. Eu mi-aș dori să fie liniște. Dar nu știi niciodată cine și de ce anume își aduce aminte la aceste mese de sărbători.”, a mai spus ea. 

Între familie și vacanță

Deși nu a fost niciodată pusă „între două opțiuni” în ceea ce privește viața sentimentală, când vine vorba de destinații de Crăciun, chiar anul acesta a avut de ales.

„Nu cred că am fost prinsă între opțiuni sentimentale, nu. Între decizia de a petrece cu familia sau într-o vacanță, uneori. Anul ăsta, spre exemplu, da, dar am găsit un zbor chiar după masa de Crăciun și am reușit să împac și capra, și varza.”

Cât despre cadouri, nu i s-a întâmplat să fie pusă pe gânduri de ceeea ce i s-a oferit, vreodată, și apreciază sincer tot ce primește.

„Niciunul, nici din cele făcute, nici din cele primite nu m-a pus pe gânduri. M-a bucurat fiecare cadou primit, iar persoanele care au primit ceva de la mine au fost bucuroase. Mă pricep să fac cadouri care să fie și utile, și drăguțe.”

VEZI ȘI: Am aflat cu cine petrece Andreea Mantea sărbătorile: „Sunt recunoscătoare pentru că suntem împreună"

Vlad Gherman, bântuit de cadoul de la o fostă iubită. Nu-și poate scoate din minte darul bizar primit de Crăciun
Vlad Gherman, bântuit de cadoul de la o fostă iubită. Nu-și poate scoate din minte darul bizar primit…
Larisa Iordache, cu inima frântă de sărbători. Crăciun cu lacrimi și dor pentru fosta gimnastă
Ce companii de stat au oferit prime de sărbători în 2025 și cât...
Cine a pus mâna pe averea temutului Gigi Geamănu, la un an de...
FOTO. Mădălina Ghenea le-a tăiat răsuflarea tuturor când a apărut așa la filmări
Fondatorul Telegram, miliardarul rus Pavel Durov, spune că va plăti fertilizarea in vitro...
Casetă metalică cu documente, descoperită sub talpa Cavalerului de pe acoperişul Castelului Corvinilor....
Visul unei femei, distrus de judecători: Nu poate avea copilul soțului decedat
FOTO. Natalia Mateuț, spectaculoasă de ziua ei. Apariție rară a tatălui ei, legendarul Dorin Mateuț
