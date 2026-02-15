Persoanele care ar putea să nu mai plătească impozite deloc. Bolojan a făcut anunțul

Premierul Ilie Bolojan a transmis un mesaj care aduce o posibilă deschidere pentru persoanele cu dizabilități, aflate în prezent în situația de a plăti noi impozite locale introduse de la 1 ianuarie.

Șeful Guvernului a afirmat că anumite categorii de persoane cu handicap ar putea beneficia din nou de scutiri fiscale, însă doar în anumite condiții legate de valoarea bunurilor pe care le dețin.

Persoanele care ar putea să nu mai plătească impozite deloc

Declarațiile vin în contextul în care, după eliminarea scutirilor de impozit pentru clădirea de domiciliu, teren și autoturism, persoanele cu dizabilități au organizat proteste în mai multe orașe. Cu toate acestea, până acum nu a fost adoptată nicio modificare legislativă care să revină asupra acestor măsuri.

Bolojan a precizat că o eventuală scutire ar putea fi acordată doar persoanelor cu dizabilități care nu dețin proprietăți cu valoare ridicată sau autoturisme considerate scumpe. Premierul nu a oferit un calendar pentru implementarea acestor schimbări, subliniind însă că discuțiile continuă la nivel guvernamental.

Acesta a reamintit că persoanele cu dizabilități rămân scutite de la plata contribuției la asigurările de sănătate (CASS), dar a insistat asupra necesității unui echilibru între drepturi și contribuții în sistemul public.

„Banii nu vin din neant, cineva îi plătește. Nu sunt pe gratis, cineva tot contribuie la ei. Dacă vrem să putem să avem o economie stabilă și condiții corecte trebuie să găsim niște echilibre. Nu putem să plătim 6,3 milioane de cetățeni contribuție CASS și să avem 16,5 milioane dreptul de sănătate și să vrem ca sistemul de sănătate să funcționează perfect. Nu merge așa”, a declarat premierul la Europa FM.

Acesta a adăugat că statul a sprijinit și va continua să sprijine persoanele aflate în situații vulnerabile, în limita resurselor disponibile.

„Am toată compasiunea și cunosc oameni care sunt în situații dificile și care au nevoie de sprijinul statului sau al comunității locale. Acest sprijin a fost acordat în limitele în care putea România să îl acorde și asta face și în perioada următoare”, a spus Bolojan.

În prezent, persoanele cu dizabilitate gravă sau accentuată beneficiază în continuare de scutirea de impozit pe venit pentru salarii, pensii și activități independente, precum și de dreptul de a cumula salariul, pensia și indemnizația de handicap.

Totuși, eliminarea scutirilor pentru impozitul pe clădire, teren și autoturism, coroborată cu majorarea impozitelor locale în 2026, a generat nemulțumiri puternice.

În plus, un proiect legislativ aflat în discuție prevede că, în cazul neachitării obligațiilor fiscale locale, sumele restante ar putea fi recuperate prin reținere directă din indemnizația de handicap, măsură criticată de organizațiile de profil.

