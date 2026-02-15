Acasă » Știri » Gestul făcut de Claudiu Molnar la mormântul soției, chiar de Ziua Îndrăgostiților. Ți se rupe sufletul!

De: Anca Chihaie 15/02/2026 | 12:13
Foto: social media
Ziua Îndrăgostiților a adus anul acesta un moment plin de emoție și tristețe pentru Claudiu Molnar, care a ales să comemoreze memoria soției sale, Anca Molnar, într-un mod profund simbolic. În ciuda faptului că sărbătoarea este asociată, în mod obișnuit, cu iubirea și bucuria, pentru bărbatul rămas singur după pierderea partenerei sale de viață, această zi a devenit un prilej de amintire și recunoștință pentru dragostea împărtășită.

Anca Molnar a fost o femeie dedicată familiei sale și pasionată de cariera sa de make-up artist. Lupta sa cu boala a fost una extrem de dificilă, dar nu a renunțat niciodată, rămânând până în ultima clipă o figură puternică și iubitoare. În ciuda eforturilor depuse și a dorinței de a învinge boala, Anca a pierdut lupta, lăsând în urmă un soț profund îndurerat și un copil care a rămas fără mama sa.

Ce gest a făcut Claudiu Molnar pe 14 februarie

Pentru Claudiu Molnar, 14 februarie a fost mai mult decât o zi obișnuită de sărbătoare. El a ales să transforme durerea pierderii într-un gest de iubire nemărginită, mergând la mormântul soției sale cu un buchet impresionant de lalele, florile preferate ale Ancăi. Prin acest gest, el a dorit să păstreze vie memoria femeii alături de care a trăit ani buni și cu care a împărtășit momente de neuitat. Lalelele aduse au simbolizat atât dragostea profundă, cât și respectul etern față de soția sa.

Momentul a fost unul încărcat de emoție, atrăgând atenția și aprecierea celor care au aflat gestul său. Chiar și în absența Ancăi, dragostea și legătura dintre cei doi rămân evidente, iar gestul lui Claudiu servește ca un exemplu al iubirii care nu cunoaște limite de timp sau spațiu. Fotografiile postate pe rețelele sociale arată atenția și sensibilitatea cu care bărbatul a ales să marcheze această zi specială, transformând-o într-o amintire solemnă și plină de semnificație.

Ce gest a făcut Claudiu Molnar pe 14 februarie/foto: Instagram

„🤍♾️🖤 #myvalentine #mylove🤍 #foreverlove #soulmates💞 #ancamolnar🪽”., a transmis Claudiu Molnar în descrierea fotografiilor.

Anca Molnar a lăsat în urmă o moștenire emoțională puternică. Ultimele sale momente și cuvinte, împărtășite prin intermediul familiei și prietenilor apropiați, au subliniat legătura profundă pe care a avut-o cu Claudiu Molnar și dorința de a fi mereu aproape de cei dragi, chiar și după trecerea sa.

