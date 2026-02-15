Iulia, o badantă din Italia, doarme în beci deorece chiriașa din apartamentul ei refuză să plece. Cum a ajuns în situația asta

O femeie de 51 de ani originară din Republica Moldova, stabilită de aproape un deceniu în Italia, a ajuns să locuiască într-un beci fără utilități după ce chiriașa ei nu a mai eliberat apartamentul la finalul contractului.

Situația se desfășoară în localitatea Novellara, provincia Reggio Emilia, unde proprietara nu își mai poate folosi locuința cumpărată în 2023.

Iulia doarme în beci deorece chiriașa din apartamentul ei refuză să plece

Apartamentul în cauză se află într-o clădire de pe via Primo Maggio, la etajul al patrulea. Iulia Țurcanu, proprietara, spune că a decis să închirieze locuința pentru un an, după ce a obținut un loc de muncă permanent ca îngrijitoare, 24 de ore din 24, și s-a mutat temporar în casa persoanei pe care o avea în grijă.

Închirierea urma să îi acopere cheltuielile de întreținere, iar planul era să revină în apartament în vara anului 2025.

La expirarea contractului, chiriașa – care locuia împreună cu copiii minori – ar fi refuzat să părăsească locuința, invocând dificultăți în găsirea unei alternative. Iulia Țurcanu afirmă că plata chiriei a fost făcută doar parțial timp de câteva luni, iar din toamna anului trecut nu ar mai fi fost achitat nimic.

În plus, aceasta susține că locatarii lipsesc perioade lungi, iar apartamentul ar fi rămas fără energie electrică și gaz, devenind nelocuibil.

Oprirea utilităților a afectat și beciul aferent apartamentului, unde proprietara spune că a fost nevoită să se mute. Femeia doarme pe o saltea așezată pe podea și trăiește fără curent, încălzire sau apă curentă utilizabilă.

Totodată, aceasta descrie dificultățile zilnice:

„În vară trebuia să merg la fântâna de aici, din apropiere, ca să îmi iau apă. Acum, din fericire, m-au autorizat să folosesc robinetul unei mici toalete comune. Pot lua doar apă cu găleata mea. Dar nu se poate folosi toaleta, pentru că de mult timp… este înfundată”.

Cum a ajuns în situația asta

În urmă cu două seri, femeia a solicitat intervenția ambulanței, fiind transportată la spital de Crucea Roșie locală.

„Am început să am dureri puternice la oase, nu reușeam nici măcar să îmi ridic brațul. M-am speriat și am decis să mă consult la spital”, a relatat Iulia.

După mai multe ore petrecute la urgențe, a fost externată.

Cazul se află în prezent în instanță, într-un proces civil. Avocatul proprietarei, Alessandro Occhinegro, afirmă că se încearcă găsirea unei soluții amiabile pentru a evita durata procedurilor legale:

„Există un proces civil în desfășurare, dar țintim un acord, pentru a evita să obținem ceea ce ni se cuvine în termenele lungi prevăzute pentru aceste proceduri: circa patruzeci de zile pentru eventuala pornire a evacuării, alte cel puțin trei luni pentru executare… Ar fi mai bine să se rezolve într-un timp mai scurt”.

Apărătorul consideră că, în contextul neplății și al faptului că, potrivit proprietarei, chiriașa și copiii nu ar mai locui efectiv în apartament, ar putea fi identificată o soluție rapidă care să permită revenirea Iuliei Țurcanu în locuința ei. Autoritățile locale ar avea însă o marjă limitată de intervenție cât timp litigiul este pe rol.

Proprietara spune că ar putea solicita sprijin social, dar preferă să se descurce singură:

„Aș accepta ajutor extern dacă nu aș avea o casă a mea unde să merg. Dar eu sunt proprietara unui apartament, cumpărat cu sacrificiu”.

CITEŞTE ŞI: O badantă din Italia a primit 240.000 de euro de la bătrâna pe care o îngrijea. Ce i s-a întâmplat la scurt timp

Badantele românce nu mai vor să stea în Italia. Salariile au crescut semnificativ în România