Acasă » Știri » Badantele românce nu mai vor să stea în Italia. Salariile au crescut semnificativ în România

Badantele românce nu mai vor să stea în Italia. Salariile au crescut semnificativ în România

De: Simona Tudorache 11/02/2026 | 20:43
Badantele românce nu mai vor să stea în Italia. Salariile au crescut semnificativ în România

Femeile care alegeau să meargă în străinătate și să îngrijească bătrâni sunt tot mai puține. Salariile tot mai bune din România, în acest domeniu, le fac să rămână în țară. Chiar dacă fac aceeași muncă, beneficiile le mulțumesc.

După câte se pare, românii au început să evite să își mai lase părinții și bunicii într-un azil, iar asta datorită condițiilor precare. Multe dintre aceste unități au devenit casele groazei. Acest fapt a ajuns să îi sperie pe mulți dintre noi, care au găsit și o soluție. Au dat singurătatea dintr-un azil pe îngrijirea la domiciliu.

Vârstnicii au așadar un ajutor, iar badantele nu se mai înghesuie să plece în Italia și rămân în România.

„Sunt multe oferte pentru că oamenii bătrâni nu vor să meargă la azil. Să fac mâncare, să fac curățenie, tot ce ține de asta… și m-au plătit domnește. O dată la două săptămâni îmi dădeau banii… două mii de lei”, spune Nastasia Vîtcă, îngrijitoare la domiciliu.

Agențiile care plasează lucrători casnici recunosc că tot mai multe femei care depuneau această muncă în Italia revin acasă și își găsesc rapid un job de acest gen și aici.

„În Italia eram badantă, stăteam zilnic cu o bătrână, mergeam și făceam și menaj. Se câștigă și aici la noi”, spune Manuela Tudor, fostă badantă în Italia.

Badantele câștigă tot mai mulți bani în România

O femeie care are grijă de o bătrână, la domiciliul acesteia, poate ajunge să obțină 5000 de lei sau chiar mai bine. Deși munca nu e ușoară, nici remunerația nu poate fi ignorată.

„În marile orașe – București, Timișoara, Cluj – salariile sunt foarte bune. Dacă am compara un salariu de 800 – 1000 euro pe care îl câștigă o doamnă în Italia și muncește aproape 24/24, cu salariul din România, sunt puțini, pentru că nivelul de trai în Italia este destul de ridicat”, spune Eugen Terteleac, reprezentantul Asociației Românilor din Italia.

Cu toate astea, acest sector are și o hibă. Din lipsa unei reglementări clare, cei care prestează o astfel de muncă nu au un contract legal, ceea ce îi privează de beneficii precum asigurările de sănătate și contribuțiile la pensie.

Citește și: Ce a găsit o badantă de 50 de ani în seiful furat din casa pensionarului de 93 de ani, pe care îl îngrijea. Când a deschis ușița, a crezut că nu vede bine

Citește și: Două badante românce au moștenit o avere de 800.000 de euro. Cum au rămas fără bani în scurt timp

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Deținuții de la Jilava pot comanda creveți, somon sau pomana porcului. Cum a devenit posibil
Știri
Deținuții de la Jilava pot comanda creveți, somon sau pomana porcului. Cum a devenit posibil
Alimentul preferat de români, mai ieftin ca niciodată. Prețuri neobișnuite la rafturi
Știri
Alimentul preferat de români, mai ieftin ca niciodată. Prețuri neobișnuite la rafturi
Comisia Europeană a adoptat un plan pentru contracararea amenințărilor cu drone
Mediafax
Comisia Europeană a adoptat un plan pentru contracararea amenințărilor cu drone
CTP a răbufnit DUR! Gazetarul a luat foc: „Trădătorii. Îmi doresc să trăiesc ziua în care...”
Gandul.ro
CTP a răbufnit DUR! Gazetarul a luat foc: „Trădătorii. Îmi doresc să trăiesc...
FOTO. Una dintre cele mai frumoase sportive a trădat SUA pentru China! A ales să concureze la Jocurile Olimpice pentru țara părinților nu pentru țara ei natală
Prosport.ro
FOTO. Una dintre cele mai frumoase sportive a trădat SUA pentru China! A...
Primele imagini cu fiul lui Ramzan Kadîrov după accidentul în care a fost implicat. Adam, vizibil schimbat
Adevarul
Primele imagini cu fiul lui Ramzan Kadîrov după accidentul în care a fost...
Avertismentul Rusiei. Moscova spune pentru prima dată ce ar putea face dacă „Groenlanda creează capacități militare”
Digi24
Avertismentul Rusiei. Moscova spune pentru prima dată ce ar putea face dacă „Groenlanda...
Britney Spears și-a vândut drepturile asupra catalogului muzical
Mediafax
Britney Spears și-a vândut drepturile asupra catalogului muzical
Parteneri
Amalia Năstase, de nerecunoscut după ce a pierdut lupta cu kilogramele în plus! Ce dietă strictă urmează
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Amalia Năstase, de nerecunoscut după ce a pierdut lupta cu kilogramele în plus! Ce dietă...
FOTO. L-a părăsit deși au împreună 4 copii. Milionarul ar avea amantă: „Nu au inimă!”
Prosport.ro
FOTO. L-a părăsit deși au împreună 4 copii. Milionarul ar avea amantă: „Nu au inimă!”
Sună periculos, trage fusta mai jos! Vedetele din România s-au aplecat prea mult și s-a văzut tot
Ciao.ro
Sună periculos, trage fusta mai jos! Vedetele din România s-au aplecat prea mult și s-a...
Bancnota de 2.000 de lei cu eclipsa totală de Soare din 1999 a devenit o adevărată comoară. Cu cât se vinde în 2026
Click.ro
Bancnota de 2.000 de lei cu eclipsa totală de Soare din 1999 a devenit o...
Motivul pentru care tot mai mulți români pleacă din Spania. Presa iberică avertizează asupra unui fenomen îngrijorător
Digi 24
Motivul pentru care tot mai mulți români pleacă din Spania. Presa iberică avertizează asupra unui...
Medic român stabilit în Franţa, despre obligarea doctorilor să profeseze în ţară: „Atunci să se facă la fel și cu alte profesii”
Digi24
Medic român stabilit în Franţa, despre obligarea doctorilor să profeseze în ţară: „Atunci să se...
Mașina diesel pentru cei care vor performanță în teren și confort pe asfalt. Disponibilă imediat în România
Promotor.ro
Mașina diesel pentru cei care vor performanță în teren și confort pe asfalt. Disponibilă imediat...
BANCUL ZILEI. O femeie goală pușcă primește în casă curierul. Îl duce în dormitor şi...
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. O femeie goală pușcă primește în casă curierul. Îl duce în dormitor şi...
Oferte MyCLUB la Auchan: Electronice la preț redus acum
go4it.ro
Oferte MyCLUB la Auchan: Electronice la preț redus acum
Misterul apei de pe Marte: Ce au descoperit oamenii de știință?
Descopera.ro
Misterul apei de pe Marte: Ce au descoperit oamenii de știință?
Hacking și shooting cum nu ați mai văzut! Puteți juca demo-ul chiar acum
Go4Games
Hacking și shooting cum nu ați mai văzut! Puteți juca demo-ul chiar acum
CTP a răbufnit DUR! Gazetarul a luat foc: „Trădătorii. Îmi doresc să trăiesc ziua în care...”
Gandul.ro
CTP a răbufnit DUR! Gazetarul a luat foc: „Trădătorii. Îmi doresc să trăiesc ziua în...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Deținuții de la Jilava pot comanda creveți, somon sau pomana porcului. Cum a devenit posibil
Deținuții de la Jilava pot comanda creveți, somon sau pomana porcului. Cum a devenit posibil
Alimentul preferat de români, mai ieftin ca niciodată. Prețuri neobișnuite la rafturi
Alimentul preferat de români, mai ieftin ca niciodată. Prețuri neobișnuite la rafturi
Andreea Bostănică și Iuliana Beregoi au aprins cel mai mare scandal al generației. Reginele online-ului ...
Andreea Bostănică și Iuliana Beregoi au aprins cel mai mare scandal al generației. Reginele online-ului își dispută coroana!
Trei ani de noroc pentru 4 zodii. Vor avea succes pe toate planurile
Trei ani de noroc pentru 4 zodii. Vor avea succes pe toate planurile
Ce relație a avut Diana Dumitrescu cu Florin Ristei, de fapt: ”M-am destrăbălat după divorț”
Ce relație a avut Diana Dumitrescu cu Florin Ristei, de fapt: ”M-am destrăbălat după divorț”
Doliu la Opera Națională București! A murit soprana Liliana Dumitrache
Doliu la Opera Națională București! A murit soprana Liliana Dumitrache
Vezi toate știrile
×