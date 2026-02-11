Badantele românce nu mai vor să stea în Italia. Salariile au crescut semnificativ în România

Femeile care alegeau să meargă în străinătate și să îngrijească bătrâni sunt tot mai puține. Salariile tot mai bune din România, în acest domeniu, le fac să rămână în țară. Chiar dacă fac aceeași muncă, beneficiile le mulțumesc.

După câte se pare, românii au început să evite să își mai lase părinții și bunicii într-un azil, iar asta datorită condițiilor precare. Multe dintre aceste unități au devenit casele groazei. Acest fapt a ajuns să îi sperie pe mulți dintre noi, care au găsit și o soluție. Au dat singurătatea dintr-un azil pe îngrijirea la domiciliu.

Vârstnicii au așadar un ajutor, iar badantele nu se mai înghesuie să plece în Italia și rămân în România.

„Sunt multe oferte pentru că oamenii bătrâni nu vor să meargă la azil. Să fac mâncare, să fac curățenie, tot ce ține de asta… și m-au plătit domnește. O dată la două săptămâni îmi dădeau banii… două mii de lei”, spune Nastasia Vîtcă, îngrijitoare la domiciliu.

Agențiile care plasează lucrători casnici recunosc că tot mai multe femei care depuneau această muncă în Italia revin acasă și își găsesc rapid un job de acest gen și aici.

„În Italia eram badantă, stăteam zilnic cu o bătrână, mergeam și făceam și menaj. Se câștigă și aici la noi”, spune Manuela Tudor, fostă badantă în Italia.

Badantele câștigă tot mai mulți bani în România

O femeie care are grijă de o bătrână, la domiciliul acesteia, poate ajunge să obțină 5000 de lei sau chiar mai bine. Deși munca nu e ușoară, nici remunerația nu poate fi ignorată.

„În marile orașe – București, Timișoara, Cluj – salariile sunt foarte bune. Dacă am compara un salariu de 800 – 1000 euro pe care îl câștigă o doamnă în Italia și muncește aproape 24/24, cu salariul din România, sunt puțini, pentru că nivelul de trai în Italia este destul de ridicat”, spune Eugen Terteleac, reprezentantul Asociației Românilor din Italia.

Cu toate astea, acest sector are și o hibă. Din lipsa unei reglementări clare, cei care prestează o astfel de muncă nu au un contract legal, ceea ce îi privează de beneficii precum asigurările de sănătate și contribuțiile la pensie.

