Ce a găsit o badantă de 50 de ani în seiful furat din casa pensionarului de 93 de ani, pe care îl îngrijea. Când a deschis ușița, a crezut că nu vede bine

O anchetă penală desfășurată în centrul Italiei a scos la iveală detalii neobișnuite într-un caz de furt care îl are în prim-plan pe un pensionar în vârstă de 93 de ani și pe fosta sa îngrijitoare. Procuratura din Sulmona, provincia L’Aquila, a finalizat cercetările preliminare și a transmis notificarea oficială unei femei de aproximativ 50 de ani, originară din aceeași zonă, suspectată că ar fi sustras seiful din locuința bătrânului pe care îl îngrijea.

Potrivit informațiilor apărute în presa locală italiană, faptele investigate s-ar fi petrecut pe parcursul anului 2025, într-o perioadă în care femeia lucra ca badantă în casa pensionarului din localitatea Pettorano sul Gizio. Ancheta pornește de la plângerea depusă de bărbat, care a reclamat dispariția seifului din locuință. Acesta ar fi suspectat că îngrijitoarea a profitat de starea sa de vulnerabilitate pentru a lua obiectul, cu intenția de a găsi bani sau bunuri de valoare.

Ce a găsit o badantă de 50 de ani în seiful furat din casa pensionarului

În urma sesizării, carabinierii din Castel di Sangro au demarat verificări ample, care au inclus percheziții și ridicarea mai multor probe. Seiful dispărut a fost recuperat în cadrul investigațiilor, iar descoperirea făcută în interior a fost una neașteptată: nu conținea nici sume de bani, nici bijuterii sau alte valori. Ancheta nu s-a oprit însă în acest punct, autoritățile analizând contextul mai larg al relației dintre cei doi și circumstanțele în care s-ar fi produs fapta.

Pe parcursul cercetărilor, anchetatorii au decis să ridice telefonul mobil al femeii pentru a examina eventuale mesaje, apeluri sau conversații care ar fi putut oferi indicii suplimentare. De asemenea, dosarul a fost extins pentru a verifica și o suspiciune mai gravă menționată în plângere: posibilitatea ca bătrânul să fi fost sedat sau drogat pentru a-i fi redusă capacitatea de reacție. Această ipoteză a determinat autoritățile să analizeze și aspecte medicale, precum și istoricul tratamentelor urmate de pensionar.

În cadrul unei percheziții efectuate la domiciliul femeii, carabinierii au descoperit documente aparținând bărbatului, inclusiv actele de identitate și codul fiscal. Acest element a fost considerat relevant de către anchetatori și a contribuit la agravarea poziției procesuale a suspectei, fiind interpretat ca un indiciu suplimentar al unei posibile intenții frauduloase.

Ce a pățit un pensionar italian, după ce s-a îndrăgostit lulea de badanta din România care-l îngrijea. Cine era Marinela, de fapt

Nu e un banc! Lucia, o badantă moldoveancă, a pățit-o grav! Iubitul cunoscut online a convins-o să-i trimită banii italiencei