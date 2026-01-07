Acasă » Știri » Ce a găsit o badantă de 50 de ani în seiful furat din casa pensionarului de 93 de ani, pe care îl îngrijea. Când a deschis ușița, a crezut că nu vede bine

Ce a găsit o badantă de 50 de ani în seiful furat din casa pensionarului de 93 de ani, pe care îl îngrijea. Când a deschis ușița, a crezut că nu vede bine

De: Anca Chihaie 07/01/2026 | 15:37
Ce a găsit o badantă de 50 de ani în seiful furat din casa pensionarului de 93 de ani, pe care îl îngrijea. Când a deschis ușița, a crezut că nu vede bine
Ce a găsit o badantă de 50 de ani în seiful furat din casa pensionarului

O anchetă penală desfășurată în centrul Italiei a scos la iveală detalii neobișnuite într-un caz de furt care îl are în prim-plan pe un pensionar în vârstă de 93 de ani și pe fosta sa îngrijitoare. Procuratura din Sulmona, provincia L’Aquila, a finalizat cercetările preliminare și a transmis notificarea oficială unei femei de aproximativ 50 de ani, originară din aceeași zonă, suspectată că ar fi sustras seiful din locuința bătrânului pe care îl îngrijea.

Potrivit informațiilor apărute în presa locală italiană, faptele investigate s-ar fi petrecut pe parcursul anului 2025, într-o perioadă în care femeia lucra ca badantă în casa pensionarului din localitatea Pettorano sul Gizio. Ancheta pornește de la plângerea depusă de bărbat, care a reclamat dispariția seifului din locuință. Acesta ar fi suspectat că îngrijitoarea a profitat de starea sa de vulnerabilitate pentru a lua obiectul, cu intenția de a găsi bani sau bunuri de valoare.

Ce a găsit o badantă de 50 de ani în seiful furat din casa pensionarului

În urma sesizării, carabinierii din Castel di Sangro au demarat verificări ample, care au inclus percheziții și ridicarea mai multor probe. Seiful dispărut a fost recuperat în cadrul investigațiilor, iar descoperirea făcută în interior a fost una neașteptată: nu conținea nici sume de bani, nici bijuterii sau alte valori. Ancheta nu s-a oprit însă în acest punct, autoritățile analizând contextul mai larg al relației dintre cei doi și circumstanțele în care s-ar fi produs fapta.

Pe parcursul cercetărilor, anchetatorii au decis să ridice telefonul mobil al femeii pentru a examina eventuale mesaje, apeluri sau conversații care ar fi putut oferi indicii suplimentare. De asemenea, dosarul a fost extins pentru a verifica și o suspiciune mai gravă menționată în plângere: posibilitatea ca bătrânul să fi fost sedat sau drogat pentru a-i fi redusă capacitatea de reacție. Această ipoteză a determinat autoritățile să analizeze și aspecte medicale, precum și istoricul tratamentelor urmate de pensionar.

Ce a găsit o badantă de 50 de ani în seiful furat din casa pensionarului

În cadrul unei percheziții efectuate la domiciliul femeii, carabinierii au descoperit documente aparținând bărbatului, inclusiv actele de identitate și codul fiscal. Acest element a fost considerat relevant de către anchetatori și a contribuit la agravarea poziției procesuale a suspectei, fiind interpretat ca un indiciu suplimentar al unei posibile intenții frauduloase.

Ce a pățit un pensionar italian, după ce s-a îndrăgostit lulea de badanta din România care-l îngrijea. Cine era Marinela, de fapt

Nu e un banc! Lucia, o badantă moldoveancă, a pățit-o grav! Iubitul cunoscut online a convins-o să-i trimită banii italiencei

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Doliu în fotbal! Un jucător de doar 22 de ani a murit în vacanță, în timp ce încerca să își facă un selfie
Știri
Doliu în fotbal! Un jucător de doar 22 de ani a murit în vacanță, în timp ce încerca…
Taxă succesiune 2026. Cum se calculează, de fapt, cât trebuie să plătești la notar
Știri
Taxă succesiune 2026. Cum se calculează, de fapt, cât trebuie să plătești la notar
Nicușor Dan, blocat de ninsoare în Franța! Amintiri din copilărie cu președintele României
Mediafax
Nicușor Dan, blocat de ninsoare în Franța! Amintiri din copilărie cu președintele României
Cum arată în interior casa DISTRUSĂ a Rodicăi Stănoiu de la Năvodari. A fost vandalizată în ultimul hal!
Gandul.ro
Cum arată în interior casa DISTRUSĂ a Rodicăi Stănoiu de la Năvodari. A...
Dan Petrescu, vizibil afectat de tratament! Primele imagini din 2026 arată cât a slăbit antrenorul
Prosport.ro
Dan Petrescu, vizibil afectat de tratament! Primele imagini din 2026 arată cât a...
Meseriile care nu pot fi înlocuite de AI. Ce are omul și nu va avea niciodată inteligența artificială
Adevarul
Meseriile care nu pot fi înlocuite de AI. Ce are omul și nu...
Ce răni au suferit Maduro şi soţia lui în timp ce încercau să fugă de forţele americane
Digi24
Ce răni au suferit Maduro şi soţia lui în timp ce încercau să...
Divorțul anului! Nicole Kidman se separă de Keith Urban: „Dificultăți conjugale și diferențe ireconciliabile”
Mediafax
Divorțul anului! Nicole Kidman se separă de Keith Urban: „Dificultăți conjugale și diferențe...
Parteneri
Stana Izbașa sfidează bătrânețea. La 56 de ani, artista din Banat se simte și arată cu 20 de ani mai tânără
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Stana Izbașa sfidează bătrânețea. La 56 de ani, artista din Banat se simte și arată...
La 42 de ani, campioana e bănuită că se iubește cu un bărbat mai tânăr cu 20 de ani
Prosport.ro
La 42 de ani, campioana e bănuită că se iubește cu un bărbat mai tânăr...
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Cele 4 zodii care astăzi, de Sfântul Ion, primesc o veste grozavă. Un proiect nou o sa le schimbe total viața acestor nativi
Click.ro
Cele 4 zodii care astăzi, de Sfântul Ion, primesc o veste grozavă. Un proiect nou...
Vladimir Putin riscă să piardă miliarde de dolari din cauza capturării lui Nicolas Maduro
Digi 24
Vladimir Putin riscă să piardă miliarde de dolari din cauza capturării lui Nicolas Maduro
„Armata invizibilă” care va ataca Rusia dacă Ucraina va fi forțată de SUA să cedeze teritorii. Ce „greșeală fatală” ar putea face Putin
Digi24
„Armata invizibilă” care va ataca Rusia dacă Ucraina va fi forțată de SUA să cedeze...
Aglomerat pe DN1 la revenirea din vacanță. Poliția recomandă rute alternative spre București
Promotor.ro
Aglomerat pe DN1 la revenirea din vacanță. Poliția recomandă rute alternative spre București
BANCUL ZILEI. Vânătorul către Scufiţa Roşie: - Pentru că îmi place de tine, o să-ți îndeplinesc trei dorințe!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Vânătorul către Scufiţa Roşie: - Pentru că îmi place de tine, o să-ți...
Fără numerar după adoptarea euro în Bulgaria: bancomatul din satul cu 650 de locuitori s-a golit repede
go4it.ro
Fără numerar după adoptarea euro în Bulgaria: bancomatul din satul cu 650 de locuitori s-a...
Care e mai sănătos: ceaiul sau cafeaua?
Descopera.ro
Care e mai sănătos: ceaiul sau cafeaua?
Lord of Hatred, cel de-al doilea expansion pack pentru Diablo IV. Ce noutăți promite și când va fi lansat
Go4Games
Lord of Hatred, cel de-al doilea expansion pack pentru Diablo IV. Ce noutăți promite și...
Cum arată în interior casa DISTRUSĂ a Rodicăi Stănoiu de la Năvodari. A fost vandalizată în ultimul hal!
Gandul.ro
Cum arată în interior casa DISTRUSĂ a Rodicăi Stănoiu de la Năvodari. A fost vandalizată...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Doliu în fotbal! Un jucător de doar 22 de ani a murit în vacanță, în timp ce încerca să își ...
Doliu în fotbal! Un jucător de doar 22 de ani a murit în vacanță, în timp ce încerca să își facă un selfie
Taxă succesiune 2026. Cum se calculează, de fapt, cât trebuie să plătești la notar
Taxă succesiune 2026. Cum se calculează, de fapt, cât trebuie să plătești la notar
Zodia care râde, dar și plânge în 2026, potrivit Cristinei Demetrescu: Își găsește jumătatea, ...
Zodia care râde, dar și plânge în 2026, potrivit Cristinei Demetrescu: Își găsește jumătatea, dar rămâne fără bani
TEST IQ | Găsiți singura literă „i” pierdută printre cifrele „1” din imagine
TEST IQ | Găsiți singura literă „i” pierdută printre cifrele „1” din imagine
Cine a fost Michael Reagan, fiul cel mare al lui Ronald Reagan. Analistul politic a murit la 80 de ani
Cine a fost Michael Reagan, fiul cel mare al lui Ronald Reagan. Analistul politic a murit la 80 de ani
BANCUL ZILEI | Horoscopul femeilor singure
BANCUL ZILEI | Horoscopul femeilor singure
Vezi toate știrile
×