Nu e un banc! Lucia, o badantă moldoveancă, a pățit-o grav! Iubitul cunoscut online a convins-o să-i trimită banii italiencei

Lucia Cojocaru (43 de ani), o femeie din Republica Moldova, este acuzată că a reușit să obțină sute de mii de euro de la bătrâna pe care o îngrijea pentru a-i trimite iubitului – ”un medic din Afganistan” – cunoscut pe internet.

Caz revoltător în Italia. Lucia Cojocaru, o femeie din Republica Moldova, angajată ca badantă în Italia, este acuzată că a reușit să obțină sute de mii de euro de la bătrâna pe care o îngrijea pentru a-i trimite iubitului ei, un bărbat cunsocut pe internet. Convinsă că bărbatul cunoscut pe internet este sufletul ei pereche, femeia de 43 de ani îi trimitea bani încă din anul 2020, în timpul pandemiei de Covid-19.

Cum a reușit Lucia să obțină sute de mii de euro de la bătrână

Escrocul s-a dat drept medic aflat în pericol în Afganistan. Acesta a reușit să inventeze o povestea, cum că este ostatic și că are nevoie urgentă de bani pentru a fi eliberat. Timp de 5 ani, badanta Lucia Cojocaru a reușit să ia de la bătrâna pe care o îngrijea aproximativ 127.000 de euro, bani care au ajuns la ”medicul” din Afganistan.

După moartea bătrânei, copiii acesteia au descoperit înșelătoria și au chemat-o pe moldoveancă în instanță. Aceștia susțin că badantă i-a luat mamei lor banii pe nedrept și i-au cerut acesteia despăgubiri.

Dosarul a ajuns la Curtea de Apel din Veneția, însă judecătorii au decis că nu există elementele necesare pentru acuzațiile aduse Luciei – de exploatare a unei persoane vulnerabile/înșelăciune asupra unei persoane lipsită de discernământ.

Potrivit avocatului care o apără pe badantă, moldoveanca ar fi fost convinsă că ea chiar ajută un om aflat la nevoie, nicidecum că ar fi avut vreun gând să o păcălească pe bătrână. În concluzie, judecătorii Curții de Apel din Veneția au stabilit că Lucia nu este responsabilă penal pentru sumele de bani pe care le-a luat de la bătrână.

Maria Cojocaru, o badantă româncă, a murit în Italia în ianuarie 2025. Motivul uluitor pentru care a fost înmormântată abia acum, după 9 luni

Badanta Anca din Galați a ținut sechestrată o pensionară din Italia timp de mai mulți ani! Ce a pățit românca noastră