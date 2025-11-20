Ce a pățit un pensionar italian, după ce s-a îndrăgostit lulea de badanta din România care-l îngrijea. Cine era Marinela, de fapt

O româncă în vârstă de 43 de ani, se află în fața justiției din Italia, acuzată că ar fi exploatat vulnerabilitatea unui pacient cu probleme psihice pentru a-i sustrage peste 12.000 de euro. Cum a reușit aceasta să obțină bani de la bărbatul pe care îl îngrijea într-o clinică.

Marinela Cristina Filip, angajată ca badantă, ar fi convins un bărbat internat într-o clinică de psihiatrie că este îndrăgostită de el. Pe baza acestei „relații”, românca ar fi obținut acces la cardul bancar al pacientului și la codul PIN, determinându-l să efectueze mai multe transferuri și retrageri de numerar în contul ei.

Evenimentele ar fi avut loc în 2020, în localitatea Mogliano Veneto, provincia Treviso, în nordul Italiei. Victima, identificată cu inițialele D.P., era medic și se afla internat la „Villa Napoleon” pentru o depresie majoră cu simptome psihotice. Din cauza tratamentului cu medicamente sedative și hipnotice, capacitatea sa de a lua decizii și discernământul afectiv erau serios afectate.

Cum a reușit românca să-l păcălească pe acesta

În acest context, românca se ocupa de supravegherea și îngrijirea pacientului, considerat cu risc crescut de autovătămare. Ancheta arată că badanta ar fi câștigat treptat încrederea și intimitatea bărbatului, determinându-l să îi încredințeze cardul bancar. Între martie și mai 2020, cardul ar fi fost folosit pentru retrageri și cumpărături, însumând aproape 5.914 euro. Ulterior, ea l-ar fi convins să efectueze cinci transferuri bancare directe către contul ei, în valoare totală de 6.300 de euro.

Astfel, suma totală obținută ar depăși 12.000 de euro, bani proveniți de la o persoană aflată într-o stare de vulnerabilitate psihică severă. Rechizitoriul descrie cazul ca pe o formă gravă de exploatare a unei persoane cu capacitate redusă de judecată, acuzând-o pe Filip că a profitat de dependența emoțională și fizică a pacientului.

Procesul a debutat marți, 18 noiembrie 2025, românca fiind judecată pentru înșelăciune asupra unei persoane lipsite de discernământ, fiind reprezentată de avocatul Paolo Salandin. Instanța a amânat cauza pentru 11 noiembrie 2026, când urmează să fie audiați martorii și părțile implicate, pentru a se stabili vinovăția inculpatei.

