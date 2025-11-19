Dr. Tudor Ciuhodaru, mesaj după moartea medicului controversat Flavia Groșan: „În acest domeniu, solicitarea este maximă”

Moartea Flaviei Groșan a stârnit un val de reacții în rândul profesioniștilor din sistemul medical, iar prima luare de poziție puternică a venit din partea conf. univ. dr. Tudor Ciuhodaru. Vizibil afectat de dispariția colegei sale, acesta a transmis un mesaj dur și emoționant, în care a vorbit atât despre condiția medicului în România, cât și despre presiunile uriașe la care a fost supusă aceasta în ultimii ani.

Flavia Groșan, medicul devenit cunoscut în perioada pandemiei pentru poziția sa fermă împotriva vaccinării anti-Covid, a trecut printr-o deteriorare rapidă a stării de sănătate după ce s-a simțit rău la domiciliu, în urmă cu câteva săptămâni. Internată inițial în secția de Terapie Intensivă a Spitalului Județean la mijlocul lunii octombrie, doctorița a fost ulterior transferată la Pneumologie, unde respira deja fără ajutorul aparatelor. Cu toate acestea, prognosticul a rămas grav, fiind menținută în comă de gradul patru.

Dimineața zilei de miercuri a adus o nouă agravare. Flavia Groșan a suferit un stop cardio-respirator, iar echipa medicală a încercat în zadar să o readucă la viață. Ea se lupta de mai mulți ani cu cancerul pe care a încercat să-l ducă „pe picioare”.

Ce a transmis medicul Tudor Ciuhodaru

În urma decesului său, conf. univ. dr. Tudor Ciuhodaru a transmis un mesaj profund emoționant, dar și critic la adresa autorităților, subliniind sacrificiile pe care mulți medici le fac în sistemul sanitar românesc, punând preț pe carieră și nu pe viața personală.

„Poate ar trebui să ne mai gândim şi la ceea ce înseamnă condiţia medicului în România. Să nu uite cei care sunt la guvernare că este unul dintr-un lung şir de medici care au pierit căzând la datorie. Să ne gândim la ceea ce înseamnă supraevaluarea a ceea ce înseamnă suprasolicitarea profesională. Acea lege 55 de care vorbesc de foarte mult timp… După ce ai nişte ani de meserie și ai cotizat… să poți ieși la pensie, ținând cont că faci gărzi multiple în fiecare zi. Cu o moarte toți suntem datori și singurul lucru sigur pe lumea asta este că murim. În acest domeniu, chiar dacă unii nu ne cred, solicitarea este maximă”, a spus medicul Tudor Ciuhodaru.

În final, medicul vorbește și despre presiunile pe care Flavia Groșan le-a resimțit în ultimii ani, în urma controverselor din spațiul public. El face apel la respect față de cadrele medicale și la păstrarea libertății de exprimare, indiferent de diferențele de opinie.

„Poate dacă ar fi fost făcut altceva… A fost și foarte tracasată în ultima vreme, a simțit ce îți pot face colegii şi nu numai ei, lucrurile ar fi avut poate altă turnură. Ar trebui respectat orice medic care salvează vieţi în România. Libertatea de expresie şi în acest domeniu ar trebui păstrată, nu putem avea toți aceeași părere. Condoleante familiei”, a mai transmis medicul.

CITEȘTE ȘI: Tatăl Sarei face noi dezvăluiri din seara tragediei: ”Soția mea nu știa nimic, ei chemaseră avocatul acolo”

Mesajul lăsat de Flavia Groșan cu limbă de moarte! La scurt timp, a intrat în comă