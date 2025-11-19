Mesajul lăsat de Flavia Groșan cu limbă de moarte! La scurt timp, a intrat în comă

După fix o lună de când a fost internată pe secția ATI a spitalului Județean din Bihor, în comă de gradul 4, Flavia Groșan a murit. Medicul antivaccinist din timpul pandemiei de COVID-19 parcă a simțit că i se apropie sfârșitul. Care a fost ultimul mesaj pe care l-a lăsat cu limbă de moarte.

Miercuri, 19 noiembrie, Flavia Groșan s-a stina din viață. În urmă cu o lună, medicul pneumolog fusese internat în secția ATI a spitalului județean din Bihor, într-o comă profundă, după ce a fost găsită inconștientă de soțul ei în propria locuință. Femeia suferea de cancer pulmonar de mai mulți ani, recent fiindu-i descoprite multiple tumori în metastază.

Care a fost ultimul mesaj transmis de Flavia Groșan

Ca un fel de premoniție, în ultima sa postare de pe o rețea de socializare, medicul a scris un text în care își îndemna comunitatea de susținători să trăiască viața fără a ține cont de ceea ce spune lumea, fără regrete, dincolo de supertițiile și prejudecățile oamenilor din jur.

”Să nu regreți nimic. Să trăiești dincolo de monotonia lumii și superstițiile lor bolnăvicioase”, a fost mesajul scris de medicul antivaccinist.

Cu doar câteva zile înainte să ajungă în comă la spital, Flavia Groșan le-a spus prietenilor virtuali că se confruntă cu o formă agresivă de pneumonie, boală pe care – în calitate de medic pneumolog – încearcă să o țină sub control.

„Încă sunt departe de recuperarea pneumoniei de care vă povesteam zilele trecute. Eu ca pneumolog, încerc. Dar dumneavoastră nu o să puteți fără medic în apropiere. Zilele astea mi-am dat seama la ce riscuri m-am supus la tratamentul covidului. Important este că cei mai mulți dintre noi trăim. Imensă satisfacție. Deșii unii încă îmi caută morții… Cu drag, aceeași Flavia.

Ultimele mesaje postate de Flavia Groșan, doctorița controversată din pandemia Covid. Ce chinuri a trăit înainte să intre în comă

Doctorița Flavia Groșan, cunoscută în urma afirmațiilor controversate din pandemia de Covid, este în comă la ATI. Starea ei e gravă!