Doctorița Flavia Groșan, cunoscută în urma afirmațiilor controversate din pandemia de Covid, este în comă la ATI. Starea ei e gravă!

Medicul pneumolog Flavia Groșan, în stare gravă la spital. Celebra doctoriță care s-a făcut remarcată prin afirmațiile controversate făcute în pandemia Covid, potrivit cărora în spitale medicii omoară pacienții, în timp ce ea deține tratamente miraculoase, a fost internată în stare gravă în secția de Terapie Intensivă a Spitalului Județean din Oradea.

Flavia Groșan se află în comă, iar medicii i-au descoperit mai multe tumori în metastază: cerebrale, pulmonare, hepatice și suprarenale. Potrivit surselor medicale, starea acesteia este critică. Doctorița a fost internată în noaptea de joi spre vineri, după ce soțul său a găsit-o inconștientă în propria locuință și a sunat de urgență la 112.

Echipajele medicale au resuscitat-o o perioadă îndelungată, iar medicii au precizat că pacienta se află în comă de gradul 4 pe scala Glasgow. Pe această scală, gradul 4 semnifică o stare medicală critică.

„Pacienta este în comă profundă, de gradul 4 pe scala Glasgow, și este ventilată artificial”, a dezvăluit pentru Bihoreanul, vineri, o sursă medicală.

Alte surse medicale au menționat că doctorița ar fi refuzat internarea dorind să se trateze singură acasă timp de aproape o săptămână, deși prezenta simptome extrem de grave. În momentul în care soțul său ar fi găsit-o inconștientă, ar fi sunat de urgență la 112, iar două echipaje s-au deplasat la locuința acesteia.

„Echipajele au efectuat o resuscitare complexă și lungă”, a declarat o sursă.

În urmă cu o săptămână, mai exact pe 10 octombrie 2025, doctorița a făcut o postare în mediul online în care spunea că suferea de „tuse epuizantă” și că avea o „durere atroce la întreg plămânul”.

„Pot să pun pariu că cei mai mulți dintre dumneavoastră (n.r. ați merge) repede la spital. Eu am dormit o noapte întreaga în fotoliu. Până mi-am dat seama. Uite o recidivă a unei pneumonii aparent banale, tratată superficial. Ceva de genul: nu fă ce face popa, fă ce spune popa. Și, urgent, am trecut la algoritmul meu al complicațiilor. N-am ajuns în spital. Am supraviețuit. Dar eu am priceput încă odată subtilitățile medicinii. Mi-a confirmat durerile torace”, scria „cu drag, Flavia, medic primar pneumolog”.

