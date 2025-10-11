Câte pastile lua pe zi Marinela Chelaru. Actrița era tristă: „Îmi vine să vomit, m-am săturat de medicamente”

Marinela Chelaru a murit la vârsta de 66 de ani. Actrița se confrunta cu mai multe probleme de sănătate și era nevoită să ia mai multe pastile pe zi. La ce număr de medicamente ajunsese vedeta? Aflați toate detaliile în rândurile care urmează.

Marinela Chelaru, unul dintre cele mai apreciate personaje ale comediei românești, a trecut în ultimii ani printr-o perioadă foarte grea, caracterizată de probleme de sănătate serioase. Actrița, care a ajuns la 66 de ani, a trecut prin multe tratamente, vizite la medic și momente de slăbiciune, departe de luminile scenei care au format întreaga ei carieră. După o viață plină de energie și zâmbet, destinul i-a adus provocări dureroase.

Câte pastile lua pe zi Marinela Chelaru

Fosta membra a grupului Vouă a suferit mai multe accidente vasculare cerebrale și o operație complicată la inimă, intervenții care au lăsat urme adânci nu doar pe corp, ci și pe suflet.

Totuși, Marinela Chelaru a continuat să lupte, fiind sprijinită de soțul ei și de câțiva prieteni apropiați care nu au oprit niciodată să o încurajeze. Viața ei de zi cu zi a devenit o rutină medicală, în care fiecare oră este calculată în funcție de tratament. Fiecare dimineață începea cu o listă mare de medicamente, ajungând, după cum spun apropiații, la peste douăzeci de pastile zilnic.

Unele pentru inimă, altele pentru tensiune, pentru circulație, pentru a calma durerile. Unele funcționează, altele nu. Un regim greu de suportat pentru oricine, dar mai ales pentru o femeie obișnuită să aducă bucurie altora. Stările de rău au devenit o parte a vieții ei zilnice.

Marinela Chelaru s-a simțit foarte rău la începutul anului

Într-o singură săptămână, ambulanța a fost chemată de două ori la locuința ei după ce a acuzat senzații de leșin și slăbiciune. Deși medicii i-au recomandat internarea, Marinela a ales să rămână acasă.

A avut mereu o relație specială cu publicul, iar cei care au cunoscut–o spun că își ascundea suferința în spatele unui zâmbet cald. Chiar și când boala îi scădea puterile, vorbea despre viață cu o claritate impresionantă și o demnitate care dădea respect. Nu se plângea ușor, dar se simțea copleșită de gândul că fiecare zi înseamnă o nouă bătălie.

„Am avut o stare de leșin, am chemat de două ori salvarea. Nu sunt bine deloc. Au vrut să mă ducă la spital, dar am refuzat. M-am săturat. Le-am zis că stau cuminte acasă și m-au lăsat în pace. Am semnat că refuz deplasarea, că nu vreau internarea. Nu mi-au făcut nimic. Așa cum au venit, tot așa au plecat. Tratamentul îl iau zilnic. Îmi vine să vomit, m-am săturat de medicamente, dar nu am ce face. Și sunt multe și amare, nu mai puțin de 20 de pastile. Vai de sufletul meu. Unele nu sunt compensate. Pe lângă problemele de sănătate, mai sunt acum și meteo dependentă. Mai ales primăvara îmi dă și o stare de isterie. I-am zis și soțului să stea liniștit, să nu se enerveze. Țip la el din orice”, a declarat Marinela Chelaru în exclusivitate pentru CANCAN.RO.

