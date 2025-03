Momente de panică pentru Marinela Chelaru, actrița pe care colegii de scenă au uitat-o: ”Am chemat, din nou, salvarea!” Patru AVC-uri și 20 de pastile zilnic

La nicio lună de când a fost internată în spital, cunoscuta actriță ce a suferit o operație pe cord și patru accidente vasculare a chemat din nou salvarea. Nu o dată, ci de două ori, într-o săptămână. Medicul de pe ambulanță a solicitat transportul pacientei la spital, dar Marinela Chelaru a refuzat. CANCAN.RO are toate amănuntele.

În vârstă de 65 de ani, Marinela Chelaru a fost din nou nevoită să cheme salvarea. Actrița care are o operație pe cord și a suferit nu mai puțin de patru accidente vasculare a acuzat o stare de leșin la doar câteva săptămâni de când a fost internată din nou, în spital.

„Am avut o stare de leșin, am chemat de două ori salvarea. Nu sunt bine deloc. Au vrut să mă duc la spital, dar am refuzat. M-am săturat. Le-am zis că stau cuminte acasă și m-au lăsat în pace. Am semnat că refuz deplasarea, că nu vreau internarea. Nu mi-au făcut nimic. Așa cum au venit, tot așa au plecat”, a declarat Marinela Chelaru în exclusivitate pentru CANCAN.RO.

Marinela Chelaru: „Sunt multe și amare, nu mai puțin de 20 de pastile”

În prezent, actrița e nevoită să ia zilnic nu mai puțin de 20 de pastile, după cum însăși ne-a mărturisit:

„Tratamentul îl iau zilnic. Îmi vine să vomit, m-am săturat de medicamente, dar nu am ce face. Și sunt multe și amare, nu mai puțin de 20 de pastile. Vai de sufletul meu. Unele nu sunt compensate. Pe lângă problemele de sănătate, mai sunt acum și meteo dependentă. Mai ales primăvara îmi dă și o stare de isterie. I-am zis și soțului să stea liniștit, să nu se enerveze. Țip la el din orice”.

CITEȘTE ȘI: A părăsit-o și Bendeac! A supraviețuit după patru AVC-uri, trăiește dintr-o pensie mizeră, și-ar dori din nou pe scenă, prietenii au uitat-o …

Tot mai speră să i se mărească pensia. „Trag de bani cât pot”

Altfel, Marinela Chelaru nu s-a numărat printre seniorii care au beneficiat de o mărire de pensie. Actrița nu a primit nici măcar un leu în plus, dar încă mai speră:

„Pensia mi-a rămas aceeași. Nu iau mai mult de 2000. Am o pensie de-i dau pe toți pe spate… Să vedem acum dacă o măresc. Eu tot mai sper. Asta e viața noastră, a pensionarilor. Trag de bani cât pot. Și soțul mai are un pic și se pensionează și el. Dar deocamdată muncește. Când o intra și el la pensie, nu știu ce vom mai face”.

VEZI MAI MULT AICI: A murit și a înviat de patru ori! Marilena Chelaru își strigă disperarea și se chinuie să supraviețuiască având o pensie de 1400 de lei pe lună. EXCLUSIV

„Să nu dea Dumnezeu să aibă nevoie de mine”

Totodată, actrița nu și-a ascuns dezamăgirea că deși a avut o activitate de 40 de ani pe scenă, foștii colegi și colege au uitat-o complet.

„Nu se mai gândește nimeni la mine. Cine să mă mai ia în colaborare… Cât ești bun cu ei, e bine. Te caută, vorbesc cu tine. Îi doare pe ei acum de Marinela. M-am obișnuit singurică așa, să nu-mi mai sune telefonul, să nu mă mai viziteze nimeni. Ce să le fac! Nu aveam vreo prietenie specială cu nimeni. Dacă tu nu ai grijă de tine, nu interesează pe nimeni. Așa sunt oamenii construiți. Pe mine nu mă mai miră nimic. Iau lumea așa cum e. Că puteam să mai forțez puțin lucrurile, să mai vorbesc cu ei. Dar nu poți obliga omul să simtă ce nu simte. Înseamnă că nu am însemnat nimic în viața lor. Mă doare că e așa, putea fi mai frumos puțin. Nu voiam eu luna de pe cer. Dar măcar un telefon.

Dar să nu dea Dumneze să aibă nevoie de mine. Că discutăm altfel. Nu aș vrea să fiu în pielea lor. Păi ei se joacă cu mine, care am făcut teatru 40 de ani. Dacă pe ei nu-i interesează, pe mine de ce m-ar interesa. Eu sunt în stare de orice. Sunt slobodă la gură. Chiar mă rog să nu răbufnesc”, a adăugat aceasta.

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la [email protected], să ne sune la 0741 CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.