A părăsit-o și Bendeac! A supraviețuit după patru AVC-uri, trăiește dintr-o pensie mizeră, și-ar dori din nou pe scenă, prietenii au uitat-o …

Marinela Chelaru, actrița care de-a lungul anilor a dat viață multor personaje îndrăgite, a privit cu nostalgie programele de Revelion. După cele patru AVC-uri suferite, nimeni nu a mai căutat-o, deși și-ar dori să se întoarcă pe scenă. S-a consolat însă cu gândul că va trebui să trăiască fără a se mai bucura de aprecierea publicului, cu o pensie de doar 1700 de lei. Unul dintre marile sale regrete, dezvăluite în exclusivitate pentru CANCAN.RO este și acela că niciun actor tânăr nu mai vine din spate. Singurul pe care-l apreciază este Mihai Bendeac, pe care însă nu mai are bucuria de a-l vedea pe micul ecran.

Ani de zile, Marinela Chelaru și-a încântat publicul, în noaptea trecerii dintre ani. Rareori, actrița și-a petrecut Revelionul acasă. Ajunsă la 63 de ani, după mai multe intervenții chirugicale și patru AVC-uri suferite în anul ce tocmai se va încheia, aceasta e nevoită să se resemneze cu gândul că vremurile de altădată nu se vor mai întoarce.

Actrița trăiește însă cu speranța că poate cineva își va aminti și de ea și îi va da din nou șansa de a face ceea ce-i place cel mai mult. Până atunci, bolnavă și uitată de lume, Marinela Chelaru a privit cu nostalgie programele de Revelion.

„Nu mai am niciun proiect, nu m-a mai căutat nimeni. M-aș întoare și la catedră, dacă m-ar chema. Dar nu mai au nevoie de mine. Așa sunt oamenii. Dar viața merge înainte. Mă descurc cum pot. Mă simt însă mult mai bine. Nu mă interesează nimic, de sănătate am nevoie.

M-aș întoare pe scenă, oriunde. Asta mi-e meseria. M-ar mai scoate din starea și situația în care sunt. Pentru că e greu”, a mărturisit actrița în exclusivitate pentru CANCAN.RO.

Ce pensie are în prezent

Marinela Chelaru nu ne-a ascuns faptul că-n prezent îi este foarte greu să se descurce cu pensia pe care o are:

„Am ieșit cu 1400 lei pensie. Ne-au mai dat 300, acum am 1700. Dar medicamentele costă 4000. Și nu sunt toate compensate. Dacă nu-l aveam, dacă nu era soțul, era nasol. Dar ce să fac, să mă duc să mă milogesc? Niciodată!

La mine nu vrea să vină Moș Gerilă cam deloc, nicio dorință nu mi se îndeplinește. În aprilie am avut 4 AVC-uri și nu-mi revin. Mă enervează neputința mea. Sunt tăiată ca Iisus, sunt ciopârțită rău. Operată peste tot. După intervenția pe cord făceam genoflexiuni. Seara dinainte, nu știu ce s-a întâmplat. Mi-am dorit doar ca operația să nu fie vizibilă. Și așa a fost. Același medic a operat-o și pe Marina Voica. Și uite ce cântă și dansează acum. Nu are treabă.

Nu mă las. Trebuie să-mi fie bine, e nevoie să mai treacă ceva timp”.

„M-am resemnat deja”

Cum și de această dată va fi departe de scenă, fosta actriță din grupul Vouă a ținut însă să-și satisfacă toate poftele culinare, în această perioadă.

„În fiecare an fac de toate. Am vrut ca de Crăciun să miroasă a brad. Și să am caltaboș. De Revelion, am vrut să am salată de boeuf. Și o pulpiță de curcan.

Eu nu-s cu superstițiile. Ar râde Doamne Doamne. Doar îmi satisfac poftele. Noi suntem din aștia care ne culcăm la ora 20. Urmăresc programele TV, dar stau așa, ca pisicuța. Adorm puțin, iar mă trezesc. Recunosc că am o nostalgie când mă uit. Dar cui să spun? Eu m-am resemnat”, ne-a mai spus aceasta.

„Îmi place Bendeac”

Unul dintre marile sale regrete, dezvăluite în exclusivitate pentru CANCAN.RO este și acela că niciun actor tânăr nu mai vine din spate. Singurul pe care-l apreciază este Mihai Bendeac, pe care însă nu mai are bucuria de a-l vedea pe micul ecran.

„Îmi pare rău că nu vine nimeni din spate. Nici de Bendeac nu s-a mai auzit. El era foarte bun. Îmi place foarte mult, dar a dispărut de la TV. Chiar îmi pare rău de el. E foarte calculat, nu lasă nimic la întâmplare. Nu trebuia să plece, trebuia să lase orgoliul. Dar acum, ce-i drept, nu mai există respect, nu mai sunt oamenii de altă dată. Totul e o harababură. Bine că nu a fost așa și-n perioada mea”, a completat actrița.

