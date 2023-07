Ultimii ani au fost extrem de dificili pentru Marilena Chelaru. Actrița a suferit patru accidente vasculare cerebrale, fiind de fiecare dată la un pas de moarte. A fost salvată de fiecare dată de medici iscusiți, cărora le mulțumește în fiecare sale în rugăciunile sale. Nu a mai reușit, însă, să revină pe scenă, de care mărturisește că îi este extrem de dor. Ajunsă la vârsta de 63 ani, Marilena Chelaru a acceptat să acorde un interviu, în exclusivitate, pentru CANCAN.ro, în care a făcut declarații tulburătoare.

Actrița din Grupul VOUĂ își trăiește bătrânețea modest, dintr-o pensie de 1400 lei, din care de abia își permite să își cumpere medicamentele. Drămuiște fiecare bănut alături de soț și mărturisește că se simte umilită de statul român, la care a plătit contribuții timp de 40 de ani.

„O să ajung o babă care cerșește în biserică”

Marinela Chelaru: Acum câteva luni mi-a fost rău, am ajuns la Universitar. Am avut 4 AVC-uri. Dar tot nu mă simt bine. O să fiu o babă bătrână, o să ajung la biserică să cerșesc la pensiile pe care le avem. Cred că tocmai asta-i deranjează, numele nostru.

CANCAN.RO: Cum vă descurcați cu tratamentul?

Marinela Chelaru: Mai ales acum, după ce m-am întors, e ceva cumplit, nu am crezut că un om poate lua atâtea medicamente. Dar nu am ce face. Doar unele sunt compensate, restul nu. M-a văzut lumea la televizor, am muncit 40 de ani și să ai pensie 1400. lei… Nici o femeie de serviciu nu are atât, e rușinea rușinilor.

CANCAN.RO: Vă pare rău că v-ați ales meseria de actriță?

Marinela Chelaru: Înainte am lucrat în învățământ, eu am terminat Liceul Pedagogic. După 13 ani în care am fost educatoare la grădiniță, mi-a venit mie să călăresc pe calul bălan și să merg la teatru. Îmi pare rău doar că m-a prostit lumea. Dar mai ales perioada facultății aș relua-o oricând. Profesorul Cojar mi-a schimbat viața la 180 de grade, i-am și spus până a murit. El m-a învățat cum să înțeleg cultura.

VEZI ȘI: Actrița Marinela Chelaru are o pensie mizeră și consumă alimente doar de la reducere. Ce artist cunoscut s-a oferit să o ajute. “Îi voi dărui pachete cu produse din carne”

„Nu puteam să stau în fund”

CANCAN.RO: V-ar tenta să vă întoarceți pe scenă?

Marinela Chelaru: Încă mi-e rău și nu pot. Forță am. Am trecut prin atâtea operații, de inimiă, tiroidă, apoi după trei zile totul a fost bine. Dar acum, cu AVC urile astea, m-am dat peste cap. Nu puteam să stau în fund. Și eu m-am speriat de mine.

CANCAN.RO: Ce s-a întâmplat, practic?

Marinela Chelaru: Mi s-a făcut rău acasă, am chemat salvarea. La spital mi-au făcut de toate, m-au luat din cap până-n picioare. Dar nimeni nu a venit să-mi spună ce am exact. Doctorița mea preferă să vorbească cu soțul meu, nu cu mine.

Doamna cu care eram în salon mi-a zis că erau să mă piardă. Dar nimeni nu a venit să-mi zică ceva.

NU RATA: Marinela Chelaru, „îndrăgostită” de jurații de la „Chefi la cuțite”! ”Ai noroc că nu sunt mai tânără, că nu mai scăpai de mine”

„Mama mi-a apărut în vis și mi-a spus că e bine dincolo”

CANCAN.RO: Vă e teamă de moarte?

Marinela Chelaru: Mi-e frică de moarte, nu știu ce e dincolo. Dar mama mi-a apărut în vis și mi-a spus că e bine. Eu și-n vis realizam că ea e moartă. Stătea pe un tron și când am întrebat-o dacă e bine acolo, mi-a dat din ochi că da. Eu îi visez mereu, ca și cum e o realitate, nu îmi mai e dor de ei. De 20 de ani de când nu mai sunt, eu tot îi tot visez. Când ma trezesc am senzația că-s vii, vreau să-i sun, dar după-mi dau seama că nu am cum. Așa de puternice sunt trăirile mele din vis cu ei. Trăiesc cu ei, practic. Știu că nu au voie să vorbească, îmi răspund doar prin semne.

Sunt acele energii dintre părinte și copil, pe care nu ți le poate rupe nimeni. Eu nu pot spune că mi-e dor de mama, pentru că o văd tot timpul.

Care e marea sa durere

CANCAN.RO: Aveți vreun regret?

Marinela Chelaru: Mie nu mi-a dat Dumnezeu copii. Asta e durerea cea mare. Nu ești realizat dacă nu ai copii. Toți copiii de la grădiniță m-au iubit. Erau viața mea, intram în lumea lor. Am fost o educatoare nebună. Mi-aș fi dorit o fetiță să mă cicălească așa ca o soacră. Copiii simt că ai suflet bun și vin spre tine.

CANCAN.RO: V-ați gândit să înfiați un copil?

Marinela Chelaru: M-am gândit să înfiez un copil. Am tot respectul și pentru Teo și pentru Elena Cârstea, că au avut puterea și curajul să facă asta. Mai vorbesc cu soțul dacă am fi făcut copii sau am fi înfiat, cum ar fi arătat. Știu că și pe el îl doare, dar nu a fost din acela care să caute alta că nu făceam copii.

CANCAN.RO: Ce v-a oprit să faceți asta?

Marinela Chelaru: Mi-e milă, nu aș putea nici măcar să-l ating pe acel copil, care știu că nu-i din sângele meu. Nu-i așa ușor, nu iei o păpușă sau un cățel. Nu pot, nu sunt în stare, de asta nu am făcut-o.

Citește și: Marinela Chelaru este disperată, după ce a chemat ambulanța de două ori: „La ce mai trăiesc eu acum?”

În ce țară a încercat să se stabilească

CANCAN.RO: Ați urmat vreun tratament pentru a deveni mamă?

Marinela Chelaru: Am avut o colegă care a făcut tratament, dar prin anii 80, când medicina nu era așa evaluată. Dar atât s-a chinuit și așa de rău i-a fost, încât am zis că o să ascult doar voia lui Dumnezeu. Când o să ajung la el, o să-l întreb de ce nu am avut. În schimb, soru-mea are doi copii.

CANCAN.RO: Ați luat în calcul să vă mutați în altă țară?

Marinela Chelaru: Sora mea stă în Danemarca. Am vrut și eu să mă stabilesc acolo. Mama ne zicea să stăm amândouă, dar nu am putut. Am fost acolo de gura ei, eram acolo când l-a născut pe Cristi, care acum are 32 de ani. Practic, pe sora mea și eu am crescut-o. Si dacă aș fi primit greutatea mea în aur nu m-aș fi dus să rămân în altă țară.