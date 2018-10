Marinela Chelaru este disperată, după ce a chemat ambulanța de două ori: „La ce mai trăiesc eu acum?”

Actrița Marinela Chelaru trece prin momente grele, după ce a suferit un infarct și a fost operate pe cord. Acum, actrița are atacuri de panică și se teme pentru viața ei. Ea a chemat ambulanța de două ori, într-o zingură săptămână.

Marinela Chelaru a povestit, la emisiunea "Răi, da buni", moderată de Mihai Morar, prin ce coșmar trece.

„Nu mai am voie. De asta sunt supărată. I-am spus doctoriţei: 'de ce nu m-ai lăsat să mă duc?' De fumat nu mai am voie, şi de la fumat mi s-a tras. Nu am voie sărat, gras, cafea, ţigară. Nu mai am voie nimic. Eu la ce mai trăiesc? Suc, nu am voie la suc. Sunt bine, aşa mi-au zis americanii. La ce mai trăiesc eu acum? Mâncaţi, vă bucuraţi de o berică, de ceva.

Nu mai am voie să mănânc. Uite, nu am murit! Nu ştiu de ce. Mi se face rău noaptea. E şi de la organism. Mă trezesc noaptea şi mi-e rău, fac tensiune mare şi mi-e rău, nu mai pot să respir. Mi-au făcut electrocardiograme. Cică e bună. Cred că e de la tiroidă. Îmi face probleme. Nu am mai fost demult la un control. Trebuia să mă mai duc să fac analize şi acum am luat prea multe medicamente”, a spus Marinela Chelaru.