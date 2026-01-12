Sandra Mutu, femeia care l-a „cumințit” pe Adi Mutu. Povestea fostei Miss România care a adus echilibrul în viața Briliantului

Discretă, elegantă și mereu cu zâmbetul pe buze, Sandra Mutu este femeia care a reușit să aducă stabilitate în viața unuia dintre cei mai controversați și talentați fotbaliști români, Adrian Mutu. Fostă Miss România, fotomodel și mamă dedicată, Sandra a devenit în timp pilonul de echilibru al familiei Mutu. La 33 de ani, ea îmbină viața de familie cu proiectele profesionale, fără excese, dar cu o prezență constantă în lumina reflectoarelor mondene.

De la Miss România la doamna Mutu

Sandra Mutu, cunoscută și sub numele de Sandra Bachici, s-a făcut remarcată încă din adolescență, când a câștigat titlul de Miss România 2010, la doar 17 ani. Originară din Timișoara, a impresionat juriul prin naturalețe și eleganță, obținând astfel unul dintre cele mai râvnite titluri de frumusețe din țară.

Acest moment a reprezentat începutul unei cariere în modelling, domeniu pe care nu l-a abandonat nici după ce viața ei personală a devenit subiect de interes public.

Povestea de dragoste cu Adrian Mutu

Drumul Sandrei s-a intersectat cu cel al lui Adrian Mutu la câțiva ani după ce acesta divorțase de Consuelo. Mutu a recunoscut public că a remarcat-o încă din 2010, pe vremea când ea era Miss România, însă relația lor a început abia în 2014–2015.

Cererea în căsătorie a avut loc într-un cadru spectaculos, în India, iar în toamna anului 2017 cei doi au devenit oficial soț și soție. Tot atunci a venit pe lume și băiețelul lor, Tiago, centrul universului familiei Mutu.

Femeia din spatele „Briliantului”

În numeroase interviuri, Adrian Mutu a vorbit deschis despre rolul esențial pe care Sandra îl are în viața lui. A descris-o ca fiind o femeie cu „înțelepciune de bănățeancă”, sensibilă, calmă și extrem de echilibrată.

În cei peste șapte ani de relație, Mutu a mărturisit că nu s-au certat niciodată, iar familia extinsă locuiește aproape, formând un nucleu unit. Pentru mulți, Sandra este femeia care l-a „cumințit” pe fostul atacant, aducându-i stabilitatea de care avea nevoie.

Viața profesională: modelling și bijuterii de lux

Chiar dacă este soția unui fost mare fotbalist, Sandra nu a renunțat la cariera sa. Ea a continuat să activeze ca fotomodel, iar în ultimii ani a realizat ședințe foto pentru un brand cunoscut de bijuterii din România, apărând cu coliere, cercei și inele în valoare de zeci de mii de euro iar imaginile au atras atenția și au fost intens apreciate în mediul online.

Sandra preferă discreția și nu își construiește imaginea pe scandal, ci pe eleganță și consistență.

Mamă, soție și femeie modernă

Astăzi, Sandra Mutu își împarte timpul între familie, creșterea lui Tiago și proiectele personale. Este activă pe social media, dar fără ostentație, oferind o imagine a feminității echilibrate. Într-o lume a exceselor, Sandra a ales calea calmului, iar acest lucru se reflectă nu doar în viața ei, ci și în transformarea vizibilă a lui Adrian Mutu.

În prezent, Adrian Mutu este liber de contract după experiența de la Petrolul Ploiești, fiind în continuare implicat în fotbal prin Academia Adrian Mutu și prin proiecte media, precum documentarul biografic „Il Fenomeno – Povestea unui superstar”. Chiar dacă viitorul său profesional este încă deschis, un lucru este cert: acasă, Mutu și-a găsit echilibrul.

