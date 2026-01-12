Acasă » Știri » Sandra Mutu, femeia care l-a „cumințit” pe Adi Mutu. Povestea fostei Miss România care a adus echilibrul în viața Briliantului

Sandra Mutu, femeia care l-a „cumințit” pe Adi Mutu. Povestea fostei Miss România care a adus echilibrul în viața Briliantului

De: Paul Hangerli 12/01/2026 | 08:30
Sandra Mutu, femeia care l-a „cumințit” pe Adi Mutu. Povestea fostei Miss România care a adus echilibrul în viața Briliantului
Sandra Mutu, sursa-captură social media Sandra Mutu
Galerie foto - poza 1
Galerie foto - poza 2
Galerie foto - poza 3
Galerie foto - poza 4
36 poze
Vezi galeria foto

Discretă, elegantă și mereu cu zâmbetul pe buze, Sandra Mutu este femeia care a reușit să aducă stabilitate în viața unuia dintre cei mai controversați și talentați fotbaliști români, Adrian Mutu. Fostă Miss România, fotomodel și mamă dedicată, Sandra a devenit în timp pilonul de echilibru al familiei Mutu. La 33 de ani, ea îmbină viața de familie cu proiectele profesionale, fără excese, dar cu o prezență constantă în lumina reflectoarelor mondene.

De la Miss România la doamna Mutu

Sandra Mutu, cunoscută și sub numele de Sandra Bachici, s-a făcut remarcată încă din adolescență, când a câștigat titlul de Miss România 2010, la doar 17 ani. Originară din Timișoara, a impresionat juriul prin naturalețe și eleganță, obținând astfel unul dintre cele mai râvnite titluri de frumusețe din țară.

Acest moment a reprezentat începutul unei cariere în modelling, domeniu pe care nu l-a abandonat nici după ce viața ei personală a devenit subiect de interes public.

Povestea de dragoste cu Adrian Mutu

Drumul Sandrei s-a intersectat cu cel al lui Adrian Mutu la câțiva ani după ce acesta divorțase de Consuelo. Mutu a recunoscut public că a remarcat-o încă din 2010, pe vremea când ea era Miss România, însă relația lor a început abia în 2014–2015.

Cererea în căsătorie a avut loc într-un cadru spectaculos, în India, iar în toamna anului 2017 cei doi au devenit oficial soț și soție. Tot atunci a venit pe lume și băiețelul lor, Tiago, centrul universului familiei Mutu.

Femeia din spatele „Briliantului”

În numeroase interviuri, Adrian Mutu a vorbit deschis despre rolul esențial pe care Sandra îl are în viața lui. A descris-o ca fiind o femeie cu „înțelepciune de bănățeancă”, sensibilă, calmă și extrem de echilibrată.

În cei peste șapte ani de relație, Mutu a mărturisit că nu s-au certat niciodată, iar familia extinsă locuiește aproape, formând un nucleu unit. Pentru mulți, Sandra este femeia care l-a „cumințit” pe fostul atacant, aducându-i stabilitatea de care avea nevoie.

Viața profesională: modelling și bijuterii de lux

Chiar dacă este soția unui fost mare fotbalist, Sandra nu a renunțat la cariera sa. Ea a continuat să activeze ca fotomodel, iar în ultimii ani a realizat ședințe foto pentru un brand cunoscut de bijuterii din România, apărând cu coliere, cercei și inele în valoare de zeci de mii de euro iar imaginile au atras atenția și au fost intens apreciate în mediul online.

Sandra preferă discreția și nu își construiește imaginea pe scandal, ci pe eleganță și consistență.

Mamă, soție și femeie modernă

Astăzi, Sandra Mutu își împarte timpul între familie, creșterea lui Tiago și proiectele personale. Este activă pe social media, dar fără ostentație, oferind o imagine a feminității echilibrate. Într-o lume a exceselor, Sandra a ales calea calmului, iar acest lucru se reflectă nu doar în viața ei, ci și în transformarea vizibilă a lui Adrian Mutu.

În prezent, Adrian Mutu este liber de contract după experiența de la Petrolul Ploiești, fiind în continuare implicat în fotbal prin Academia Adrian Mutu și prin proiecte media, precum documentarul biografic „Il Fenomeno – Povestea unui superstar”. Chiar dacă viitorul său profesional este încă deschis, un lucru este cert: acasă, Mutu și-a găsit echilibrul.

 

CITEȘTE ȘI: Sandra a spus care este secretul relației de 11 ani cu Adi Mutu: „Sigur că există momente în care nu suntem de acord”

Rebecca Cooke, logodnica lui Phil Foden. Cine este ancora din spatele starului lui Manchester City

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Ea este Mara, femeia pentru care Iustin HVNDS a vrut să plece de la Survivor. Cum i-a apărut în vis
Știri
Ea este Mara, femeia pentru care Iustin HVNDS a vrut să plece de la Survivor. Cum i-a apărut…
Punem pariu că nu știi din câte insule este formată Filipine? Hai să vedem dacă ai ghicit
Știri
Punem pariu că nu știi din câte insule este formată Filipine? Hai să vedem dacă ai ghicit
Mii de turiști au rămas blocați în Laponia. Temperaturi de aproape minus 40 de grade
Mediafax
Mii de turiști au rămas blocați în Laponia. Temperaturi de aproape minus 40...
Scenă inedită la Oradea. Cu Ilie Bolojan pe scenă, oamenii de la Biserica Baptistă Speranța au înălțat o rugăciune pentru “înțelepciunea” lui Bolojan: „Doamne, mă rog în mod special pentru domnul prim ministru al țării noastre”
Gandul.ro
Scenă inedită la Oradea. Cu Ilie Bolojan pe scenă, oamenii de la Biserica...
Cristina ICH, apariție hot în costum de baie, în St. Barts
Prosport.ro
Cristina ICH, apariție hot în costum de baie, în St. Barts
Motivul crimei tânărului moldovean în Italia, explicat de polițistul suspect: „Videoclip cu tentă sexuală”
Adevarul
Motivul crimei tânărului moldovean în Italia, explicat de polițistul suspect: „Videoclip cu tentă...
Oficial BNR: „Reducerea de 10% în administrație nu e suficientă”. Marea problemă: Suntem tot în România anilor '60 a lui Ceaușescu
Digi24
Oficial BNR: „Reducerea de 10% în administrație nu e suficientă”. Marea problemă: Suntem...
Timothée Chalamet, Globul de Aur! Lista COMPLETĂ a câștigătorilor din 2026
Mediafax
Timothée Chalamet, Globul de Aur! Lista COMPLETĂ a câștigătorilor din 2026
Parteneri
O mai țineți minte pe Adela Lupșe, cunoscută pentru replica „Vreau să sune telefonul”? Cum arată acum, la 10 ani de când a renunțat la tv
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
O mai țineți minte pe Adela Lupșe, cunoscută pentru replica „Vreau să sune telefonul”? Cum...
Cuplul momentului în România. Cunoscuta cântăreață se iubește cu fostul fotbalist FCSB
Prosport.ro
Cuplul momentului în România. Cunoscuta cântăreață se iubește cu fostul fotbalist FCSB
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar...
Bijuteria regală, veche de 1.100 de ani, care are gravat mesajul: „Alfred a poruncit să fiu făcută”
Click.ro
Bijuteria regală, veche de 1.100 de ani, care are gravat mesajul: „Alfred a poruncit să...
„Santinela Arctică”. Propunerea Germaniei pentru a reduce tensiunile cu SUA legate de Groenlanda și modelul pe care s-ar baza
Digi 24
„Santinela Arctică”. Propunerea Germaniei pentru a reduce tensiunile cu SUA legate de Groenlanda și modelul...
EXCLUSIV „România e azi cel mai mare producător de gaze naturale din întreaga UE”, susține ministrul Energiei. Ce spune despre rezerve
Digi24
EXCLUSIV „România e azi cel mai mare producător de gaze naturale din întreaga UE”, susține...
Cum ar putea arăta Dacia C-Neo: spaniolii publică primele randări ale noului break
Promotor.ro
Cum ar putea arăta Dacia C-Neo: spaniolii publică primele randări ale noului break
BANCUL ZILEI. Două pițipoance stau de vorbă: – M-ai prins în mijlocul unei partide de amor!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Două pițipoance stau de vorbă: – M-ai prins în mijlocul unei partide de...
Ai primit un e-mail de resetare a parolei de la Instagram? Este posibil ca datele tale să fi fost furate.
go4it.ro
Ai primit un e-mail de resetare a parolei de la Instagram? Este posibil ca datele...
Polul Sud tocmai s-a mutat! Cum a fost posibil?
Descopera.ro
Polul Sud tocmai s-a mutat! Cum a fost posibil?
Surpriză pregatită de Nintendo pentru fanii Switch 2
Go4Games
Surpriză pregatită de Nintendo pentru fanii Switch 2
Scenă inedită la Oradea. Cu Ilie Bolojan pe scenă, oamenii de la Biserica Baptistă Speranța au înălțat o rugăciune pentru “înțelepciunea” lui Bolojan: „Doamne, mă rog în mod special pentru domnul prim ministru al țării noastre”
Gandul.ro
Scenă inedită la Oradea. Cu Ilie Bolojan pe scenă, oamenii de la Biserica Baptistă Speranța...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Ea este Mara, femeia pentru care Iustin HVNDS a vrut să plece de la Survivor. Cum i-a apărut în vis
Ea este Mara, femeia pentru care Iustin HVNDS a vrut să plece de la Survivor. Cum i-a apărut în vis
Cel mai tare test de personalitate | Alege un drum! Calea aleasă îți va spune cum reacționezi sub ...
Cel mai tare test de personalitate | Alege un drum! Calea aleasă îți va spune cum reacționezi sub presiune
Punem pariu că nu știi din câte insule este formată Filipine? Hai să vedem dacă ai ghicit
Punem pariu că nu știi din câte insule este formată Filipine? Hai să vedem dacă ai ghicit
Gabriel din Buzău a fost înmormântat. Imaginile durerii: obiectul pe care i l-a dus iubita lui
Gabriel din Buzău a fost înmormântat. Imaginile durerii: obiectul pe care i l-a dus iubita lui
Misteriosul Banksy revine! O nouă operă de artă a apărut din senin pe zidurile Londrei!
Misteriosul Banksy revine! O nouă operă de artă a apărut din senin pe zidurile Londrei!
S-a depășit recordul! La Survivor 2026 a intrat cel mai bătrân concurent din istoria show-ului
S-a depășit recordul! La Survivor 2026 a intrat cel mai bătrân concurent din istoria show-ului
Vezi toate știrile
×