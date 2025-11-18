Sandra a spus care este secretul relației de 11 ani cu Adi Mutu: „Sigur că există momente în care nu suntem de acord”

Sandra Mutu a făcut mărturisiri sincere despre viața de familie alături de Adrian Mutu. Aceasta a dezvăluit cum arată, de fapt, relația lor după aproape 11 ani pe care i-au petrecut împreună. Sandra Mutu a fost invitată la o emisiune televizată, unde a povestit atât despre momentele frumoase din relația lor, cât și despre situațiile în care nu sunt de acord unul cu celălalt, dar și despre modul în care îl cresc pe fiul lor, Tiago.

Deși este văzută destul de des în public, Sandra a precizat că viața de acasă arată cu totul diferit, iar rolurile din familie sunt mult mai echilibrate decât s-ar putea crede. O schimbare importantă a venit după ce partenerul ei și-a încheiat contractul cu o echipă de fotbal. Adrian Mutu și-a reorganizat complet programul și este acum prezent la fiecare antrenament și meci al fiului său, Tiago.

Sandra a spus care este secretul relației de 11 ani cu Adi Mutu

Adrian Mutu a mai fost căsătorit în trecut de două ori, cu Alexandra Dinu, respectiv Consuelo Matos Gómez. Ei bine, aceste relații nu au mai funcționat, însă a treia oară a fost cu noroc. Fostul fotbalist și-a găsit, în cele din urmă, liniștea alături de Sandra. Cei doi au și un băiețel pe care l-au numit Tiago.

Sandra și Adrian Mutu trăiesc o frumoasă poveste de dragoste de peste un deceniu. Cei doi și-au construit o relație bazată pe comunicare, înțelegere și respect reciproc. Soția fotbalistului a mărturisit că există o compatibilitate extrem de bună între ea și Adrian Mutu și consideră că totul ține de comunicare.

„Cred că există o compatibilitate foarte bună între noi și cred că totul ține foarte mult de comunicare. Reușim să comunicăm excelent și să ne înțelegem unul pe celălalt chiar și fără cuvinte, doar prin felul în care ne simțim. Sigur că există momente în care nu suntem de acord, iar cine cedează depinde de situație. În general, aș spune că eu ies câștigătoare din aceste discuții, dar important este că vorbim, analizăm și găsim mereu o cale de mijloc care să ne mulțumească pe amândoi”, a spus soția fotbalistului.

Sandra susține că Adrian Mutu este alături de fiul său, Tiago, fiind prezent la fiecare antrenament și la fiecare meci al acestuia.

„În trecut, eu petreceam mai mult timp cu Tiago, însă de când Adi nu mai este sub contract cu o echipă de fotbal, el îi este alături mult mai des. Este prezent la fiecare antrenament și la fiecare meci. Dacă înainte eram eu peste tot cu cel mic, acum el este cel care îl însoțește pretutindeni.”

