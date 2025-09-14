Acasă » Știri » Cum arată și cu ce se ocupă Consuleo, fosta soție a lui Adrian Mutu, la 52 de ani. S-a retras din lumina reflectoarelor

Cum arată și cu ce se ocupă Consuleo, fosta soție a lui Adrian Mutu, la 52 de ani. S-a retras din lumina reflectoarelor

14/09/2025 | 09:34
Cum arată și cu ce se ocupă Consuleo, fosta soție a lui Adrian Mutu, la 52 de ani. S-a retras din lumina reflectoarelor
Consuelo Matos
În timp ce „Briliantul” Adrian Mutu trăiește fericit alături de actuala lui soție, Sandra Bachici, trecutul lui ascunde o poveste interesantă. Consuelo Matos, femeia care i-a fost a doua soție și i-a dăruit două fete, și-a construit o viață departe de lumina reflectoarelor, în Republica Dominicană.

Cei doi s-au căsătorit în 2005, iar mariajul lor a rezistat opt ani. Din relația lor au rezultat două fete, Adriana și Maya, care au rămas în grija mamei după divorțul din 2013. Mutu și Consuelo au păstrat însă o relație civilizată, de dragul copiilor.

Cum arată și cu ce se ocupă fosta soție a lui Mutu

Departe de România și de viața tumultuoasă a antrenorului, Consuelo a ales discreția totală. Nu e activă pe rețelele sociale, dar și-a clădit o carieră impresionantă. Fosta soție a „Briliantului” deține o agenție imobiliară specializată în proprietăți de lux, unele locuințe ajungând chiar și la un milion de dolari.

Pe lângă afaceri, frumoasa brunetă nu a renunțat la pasiunile ei: a cochetat cu moda și a avut apariții în filme celebre, precum „Desperado” și „El Mariachi”. A investit și în educație, urmând cursuri de management hotelier și marketing digital, dovadă că dezvoltarea personală rămâne o prioritate pentru ea.

La 52 de ani, Consuelo atrage toate privirile. Silueta impecabilă și frumusețea naturală sunt rezultatul unui stil de viață echilibrat și al unei moșteniri genetice de invidiat, spun apropiații, care neagă orice intervenție estetică.

Adrian Mutu a povestit în cartea sa, „Revenirea din infern”, cum a început povestea dintre el și frumoasa dominicană. Pe atunci, Consuelo era ministru-consilier la Vatican:

 „Domnișoara cu care mă vedeam venea cu o prietenă, Consuelo Matos Gomez, ministrul-consilier al Republicii Dominicane la Vatican. Ne-am cunoscut la Roma și, treptat, ne-am dat seama că între noi există o atracție.”

Mutu a mărturisit și ce l-a atras la ea:

 „Ce mi-a plăcut la ea? Era sensibilă, caldă. OK, eram firi foarte diferite, dar pe atunci credeam că acest lucru este benefic, pentru că urma să ne completăm. Șase, șapte luni am fost prieteni. Apoi am decis să ne căsătorim.”

Căsnicia lor s-a încheiat după opt ani, dar amândoi și-au văzut mai departe de drumurile lor, fiecare găsind împlinirea în felul său.

