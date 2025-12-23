Acasă » Știri » Vince Zampella, celebrul producător de jocuri video, a murit la 55 de ani

De: Simona Tudorache 23/12/2025 | 13:21
Vince Zampella, co-creatorul popularei serii de jocuri video Call of Duty, a murit într-un accident de mașină în California, la vârsta de 55 de ani. Zampella călătorea într-un Ferrari împreună cu o altă persoană.

Potrivit poliției din California, Zampella se afla într-o mașină pe autostrada Angeles Crest când a pierdut controlul, iar vehiculul a ieșit de pe șosea și s-a izbit de o barieră de beton. Nu a fost nicio altă mașină implicată în accident.

„Aceasta este o pierdere de neimaginat, iar inimile noastre sunt alături de familia lui Vince, de cei dragi lui și de toți cei atinși de munca sa”, a declarat un purtător de cuvânt al Electronic Arts pentru BBC.

Autoritățile au declarat că persoana de pe scaunul pasagerului a fost evacuată, în timp ce șoferul a rămas blocat. Nu este clar dacă Zampella conducea mașina și cine era cealaltă persoană din interior. Ambele persoane aflate în vehicul au decedat.

„Din motive necunoscute, vehiculul a ieșit de pe carosabil și a lovit o barieră de beton”, a declarat Poliția din California într-un comunicat pentru BBC.

Zampella a creat Call of Duty împreună cu colaboratorii săi de lungă durată Jason West și Grant Collier în 2003. Parțial inspirat de evenimentele din cel de-al Doilea Război Mondial, jocul s-a vândut în peste 500 de milioane de exemplare, ceea ce face ca proprietarii companiei Activision, deținută de Microsoft, să fie una dintre cele mai profitabile companii de jocuri video.
Franciza Call of Duty nu a fost singurul său succes. El a fost, de asemenea, în spatele altor jocuri foarte populare, inclusiv Medal of Honor, Titanfall și Apex Legends.

„Îi păsa cu adevărat de experiența jucătorului”, a declarat Keza MacDonald, editorul ziarului Guardian, pentru BBC Newshour.
„Îi păsa să creeze jocuri, îi păsa de cum se simțeau oamenii când jucau și asta se simțea cu adevărat ori de câte ori vorbeai cu el”.

În 2010, Zampella și West au fost concediați de la Activision, compania care publică jocurile Call of Duty, iar cei doi au fost ulterior implicați într-o lungă dispută cu firma, pe care au soluționat-o în afara instanței în 2012.

Foto: Profimedia

