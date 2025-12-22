Acasă » Știri » Numele lui Meghan Markle, în dosarul Epstein?! Scandalul care cutremură Casa Regală a Marii Britanii

Numele lui Meghan Markle, în dosarul Epstein?! Scandalul care cutremură Casa Regală a Marii Britanii

De: Paul Hangerli 22/12/2025 | 14:52
Numele lui Meghan Markle, în dosarul Epstein?! Scandalul care cutremură Casa Regală a Marii Britanii

Ani la rând, anumite povești au plutit în fundalul puterii globale ca un tunet îndepărtat: se auzeau, dar nu se vedeau. Apoi, într-o zi, furtuna s-a spart. Momentul a venit când Ghislaine Maxwell, aflată în detenție, a început să vorbească, iar printre numele șoptite a apărut unul pe care nimeni nu se aștepta să-l audă în acest context: Meghan Markle. Nu ca martor întâmplător și nu ca figură periferică, ci, potrivit unor relatări atribuite mărturiilor, ca o prezență mult mai apropiată de cercul Epstein decât s-a crezut vreodată public. 

Când transcrierile mărturiei lui Maxwell au devenit publice, așteptarea generală era una explozivă: nume, date, locuri și evenimente capabile să răstoarne reputații și să zdruncine familii puternice, inclusiv Casa Regală a Marii Britanii. În schimb, lumea a primit un document aproape mutilat de cenzură. Paragrafe întregi erau acoperite, pagini întregi lipseau, iar conversații complete fuseseră eliminate.

Meghan Markle. Sursa foto: Profimedia

Potrivit contului Royal.update.news, peste douăsprezece ore din mărturia rostită nu au fost făcute publice niciodată. Nu vorbim despre câteva minute sensibile, ci despre un interval mai lung decât o zi de școală, sigilat integral. Aceste eliminări nu ar fi fost întâmplătoare, ci deliberate, menite să îngroape detalii considerate prea periculoase pentru a fi expuse.

Numele lui Meghan Markle apare în dosarul Epstein?!

În aceste ore lipsă, susțin surse familiarizate cu conținutul cenzurat, numele lui Meghan Markle ar fi apărut în legătură cu evenimente și cercuri aflate astăzi în centrul scandalului Epstein. Nu ca zvon, nu ca mențiune vagă, ci ca parte a unui context mai amplu, anterior intrării ei în familia regală.

Cu mult înainte de a-l întâlni pe Prince Harry, înainte de a deveni ducesă și de a apărea pe balconul Palatului Buckingham, numele ei ar fi figurat într-o mărturie pe care publicul nu a fost niciodată destinat să o audă. De aici pornește firul acestui episod.

Un detaliu esențial apare înainte de nunta regală, înainte de interviurile televizate și de contractele media. Numele lui Meghan Markle ar fi fost luat în calcul ca posibil martor în cazul Virginiei Giuffre, una dintre vocile centrale care au expus rețeaua lui Jeffrey Epstein.

Motivul invocat nu ar fi fost celebritatea, ci presupusa familiaritate a lui Meghan cu anumite persoane, în special Prince Andrew, dintr-o perioadă anterioară vieții sale regale. Pentru echipele juridice, o astfel de audiere ar fi deschis inevitabil trecutul ei către o examinare publică extrem de dură. Audierea nu a avut loc. Cineva, undeva, s-a asigurat că ușile au rămas închise.

Afirmațiile despre un alias

Printre cele mai tulburătoare afirmații atribuite lui Maxwell se numără ideea că Meghan ar fi fost cunoscută în tinerețe sub un alt nume: „Flower”. Relatările susțin că nu ar fi fost un nume de scenă sau un rol, ci un alias folosit în cercuri private și medii de divertisment operate departe de lumina Hollywoodului.

Este esențial de subliniat că aceste afirmații nu au fost testate în instanță și rămân la nivel de acuzații. Totuși, semnificația lor, pentru investigatori, nu stă în poreclă, ci în implicație: ideea că Meghan nu ar fi fost o străină de acele medii și că ar fi circulat în cercuri care s-au intersectat ulterior cu Andrew și alte figuri legate de scandal.

Jeffrey Epstein și Ghislaine Maxwell. Sursa foto: Hepta

În anii 2000 și începutul anilor 2010, Andrew frecventa evenimente alături de Maxwell și Epstein: cine private, gale caritabile și petreceri restrânse. Accesul nu era întâmplător, iar invitațiile funcționau pe baza conexiunilor. În acest context, sursele afirmă că Meghan ar fi apărut la marginea unor astfel de reuniuni, nu ca invitat regal și nu ca figură centrală, ci ca o prezență discretă într-o lume unde introducerile valorau mai mult decât CV-urile. Aceste apariții nu au devenit știri și nu au lăsat urme vizibile. Dar, spun aceleași surse, tocmai această discreție explică de ce numele ei a revenit mai târziu în discuțiile despre martori.

Orice poveste majoră are o verigă nevăzută. În acest caz, unele surse indică spre Sarah Ferguson, fosta soție a lui Andrew, rămasă conectată la familia regală prin copii, finanțe și relații sociale complexe. Rolul ei exact rămâne neclar, dar prezența sa constantă în acest univers ridică întrebări incomode. CANCAN.RO va veni cu noi informații despre acest caz.

@royal.update.news

#meghanmarkle #princeharry #foryoupages #Usa #royalfamily

♬ original sound – Royal Update News – Royal Update News

CITEȘTE ȘI: Scandal după o petrecere a familiei Kardashian. Meghan Markle a făcut o criză după ce a văzut imaginile

NU RATA: Vești proaste pentru Prințul Harry! Câte milioane de dolari pierde dacă divorțează de Meghan Markle

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
De ce a fost dată Andreea Bănică afară din trupa Exotic, de fapt. Secretul păstrat timp de 20 de ani tocmai a fost divulgat
Știri
De ce a fost dată Andreea Bănică afară din trupa Exotic, de fapt. Secretul păstrat timp de 20…
Singurul mall din București care e deschis de Crăciun și Anul Nou. Program special de sărbători
Știri
Singurul mall din București care e deschis de Crăciun și Anul Nou. Program special de sărbători
Job-urile și inteligența artificială: De ce recrutările cu AI produc mai puține angajări
Mediafax
Job-urile și inteligența artificială: De ce recrutările cu AI produc mai puține angajări
Prognoza ANM anunță ninsori de Crăciun. România, prinsă între anticiclonul azoric și ciclonul mediteranean
Gandul.ro
Prognoza ANM anunță ninsori de Crăciun. România, prinsă între anticiclonul azoric și ciclonul...
Mădălina Ghenea, apariție de neratat. Imaginile care le-au tăiat respirația italienilor
Prosport.ro
Mădălina Ghenea, apariție de neratat. Imaginile care le-au tăiat respirația italienilor
Un instructor de juu-jitsu a pus mâna pe Gisele Bündchen. Supermodelul are deja doi copii cu Tom Brady
Adevarul
Un instructor de juu-jitsu a pus mâna pe Gisele Bündchen. Supermodelul are deja...
EXCLUSIV Avertismentul lui Diaconescu, după ce serviciile secrete americane au dezvăluit planul lui Putin în Europa: „Rusia nu neagă”
Digi24
EXCLUSIV Avertismentul lui Diaconescu, după ce serviciile secrete americane au dezvăluit planul lui...
Prognoza ANM: Vreme schimbătoare de Crăciun și Anul Nou: încălzire temporară, urmată de răcire accentuată și ninsori
Mediafax
Prognoza ANM: Vreme schimbătoare de Crăciun și Anul Nou: încălzire temporară, urmată de...
Parteneri
Cum arată acum Catrinel Sandu, prima „bebelușă” de la Cronica Cârcotașilor. Era una dintre cele mai dorite femei din România
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum arată acum Catrinel Sandu, prima „bebelușă” de la Cronica Cârcotașilor. Era una dintre cele...
FOTO. Adelina Chivu, pe plajă în Thailanda. Cum arată la 43 de ani
Prosport.ro
FOTO. Adelina Chivu, pe plajă în Thailanda. Cum arată la 43 de ani
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan...
Motivul pentru care e bine să pui un bănuț în bradul de Crăciun. Tradiția păstrată din generație în generație
Click.ro
Motivul pentru care e bine să pui un bănuț în bradul de Crăciun. Tradiția păstrată...
„Gardienii sufletului Rusiei”. Putin trimite cazacii pe frontul din Ucraina, pentru a lupta împotriva Occidentului „decadent”
Digi 24
„Gardienii sufletului Rusiei”. Putin trimite cazacii pe frontul din Ucraina, pentru a lupta împotriva Occidentului...
Prima reacție a Rusiei la dezvăluirile serviciilor secrete americane privind planul lui Putin de a ataca alte țări din Europa
Digi24
Prima reacție a Rusiei la dezvăluirile serviciilor secrete americane privind planul lui Putin de a...
Mii de șoferi nevinovați au fost amendați din cauza unui radar defect. A funcționat așa timp de 4 ani
Promotor.ro
Mii de șoferi nevinovați au fost amendați din cauza unui radar defect. A funcționat așa...
BANCUL ZILEI. – Soțul tău are o amantă tânără! Îmi pare rău!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Soțul tău are o amantă tânără! Îmi pare rău!
Un laptop de gaming își poate poate mări ecranul. Ce dimensiuni poate atinge?
go4it.ro
Un laptop de gaming își poate poate mări ecranul. Ce dimensiuni poate atinge?
Ceva s-a prăbușit pe Lună! Momentul a fost înregistrat
Descopera.ro
Ceva s-a prăbușit pe Lună! Momentul a fost înregistrat
Mii de jocuri de PC, la cele mai bune prețuri ale anului
Go4Games
Mii de jocuri de PC, la cele mai bune prețuri ale anului
Prognoza ANM anunță ninsori de Crăciun. România, prinsă între anticiclonul azoric și ciclonul mediteranean
Gandul.ro
Prognoza ANM anunță ninsori de Crăciun. România, prinsă între anticiclonul azoric și ciclonul mediteranean
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
De ce a fost dată Andreea Bănică afară din trupa Exotic, de fapt. Secretul păstrat timp de 20 de ...
De ce a fost dată Andreea Bănică afară din trupa Exotic, de fapt. Secretul păstrat timp de 20 de ani tocmai a fost divulgat
Chuck Norris, în doliu! A murit prima soție a actorului: ”Suntem recunoscători că nu mai suferă”
Chuck Norris, în doliu! A murit prima soție a actorului: ”Suntem recunoscători că nu mai suferă”
Singurul mall din București care e deschis de Crăciun și Anul Nou. Program special de sărbători
Singurul mall din București care e deschis de Crăciun și Anul Nou. Program special de sărbători
Ce au putut face Andra și Cătălin Măruță în avion, în fața tuturor pasagerilor. „Eu făceam ...
Ce au putut face Andra și Cătălin Măruță în avion, în fața tuturor pasagerilor. „Eu făceam plângere la compania aeriană”
Ce i-a făcut fiul Mirelei Vaida mamei sale, când a ajuns acasă. Prezentatoarea de la Acces Direct ...
Ce i-a făcut fiul Mirelei Vaida mamei sale, când a ajuns acasă. Prezentatoarea de la Acces Direct nu s-a abținut: „Ține-mă, Doamne”
Nuntă secretă în showbiz, înainte de Crăciun! S-au căsătorit pe ascuns, la câteva luni după ...
Nuntă secretă în showbiz, înainte de Crăciun! S-au căsătorit pe ascuns, la câteva luni după ce au devenit părinți
Vezi toate știrile
×