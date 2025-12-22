Numele lui Meghan Markle, în dosarul Epstein?! Scandalul care cutremură Casa Regală a Marii Britanii

Ani la rând, anumite povești au plutit în fundalul puterii globale ca un tunet îndepărtat: se auzeau, dar nu se vedeau. Apoi, într-o zi, furtuna s-a spart. Momentul a venit când Ghislaine Maxwell, aflată în detenție, a început să vorbească, iar printre numele șoptite a apărut unul pe care nimeni nu se aștepta să-l audă în acest context: Meghan Markle. Nu ca martor întâmplător și nu ca figură periferică, ci, potrivit unor relatări atribuite mărturiilor, ca o prezență mult mai apropiată de cercul Epstein decât s-a crezut vreodată public.

Când transcrierile mărturiei lui Maxwell au devenit publice, așteptarea generală era una explozivă: nume, date, locuri și evenimente capabile să răstoarne reputații și să zdruncine familii puternice, inclusiv Casa Regală a Marii Britanii. În schimb, lumea a primit un document aproape mutilat de cenzură. Paragrafe întregi erau acoperite, pagini întregi lipseau, iar conversații complete fuseseră eliminate.

Potrivit contului Royal.update.news, peste douăsprezece ore din mărturia rostită nu au fost făcute publice niciodată. Nu vorbim despre câteva minute sensibile, ci despre un interval mai lung decât o zi de școală, sigilat integral. Aceste eliminări nu ar fi fost întâmplătoare, ci deliberate, menite să îngroape detalii considerate prea periculoase pentru a fi expuse.

Numele lui Meghan Markle apare în dosarul Epstein?!

În aceste ore lipsă, susțin surse familiarizate cu conținutul cenzurat, numele lui Meghan Markle ar fi apărut în legătură cu evenimente și cercuri aflate astăzi în centrul scandalului Epstein. Nu ca zvon, nu ca mențiune vagă, ci ca parte a unui context mai amplu, anterior intrării ei în familia regală.

Cu mult înainte de a-l întâlni pe Prince Harry, înainte de a deveni ducesă și de a apărea pe balconul Palatului Buckingham, numele ei ar fi figurat într-o mărturie pe care publicul nu a fost niciodată destinat să o audă. De aici pornește firul acestui episod.

Un detaliu esențial apare înainte de nunta regală, înainte de interviurile televizate și de contractele media. Numele lui Meghan Markle ar fi fost luat în calcul ca posibil martor în cazul Virginiei Giuffre, una dintre vocile centrale care au expus rețeaua lui Jeffrey Epstein.

Motivul invocat nu ar fi fost celebritatea, ci presupusa familiaritate a lui Meghan cu anumite persoane, în special Prince Andrew, dintr-o perioadă anterioară vieții sale regale. Pentru echipele juridice, o astfel de audiere ar fi deschis inevitabil trecutul ei către o examinare publică extrem de dură. Audierea nu a avut loc. Cineva, undeva, s-a asigurat că ușile au rămas închise.

Afirmațiile despre un alias

Printre cele mai tulburătoare afirmații atribuite lui Maxwell se numără ideea că Meghan ar fi fost cunoscută în tinerețe sub un alt nume: „Flower”. Relatările susțin că nu ar fi fost un nume de scenă sau un rol, ci un alias folosit în cercuri private și medii de divertisment operate departe de lumina Hollywoodului.

Este esențial de subliniat că aceste afirmații nu au fost testate în instanță și rămân la nivel de acuzații. Totuși, semnificația lor, pentru investigatori, nu stă în poreclă, ci în implicație: ideea că Meghan nu ar fi fost o străină de acele medii și că ar fi circulat în cercuri care s-au intersectat ulterior cu Andrew și alte figuri legate de scandal.

În anii 2000 și începutul anilor 2010, Andrew frecventa evenimente alături de Maxwell și Epstein: cine private, gale caritabile și petreceri restrânse. Accesul nu era întâmplător, iar invitațiile funcționau pe baza conexiunilor. În acest context, sursele afirmă că Meghan ar fi apărut la marginea unor astfel de reuniuni, nu ca invitat regal și nu ca figură centrală, ci ca o prezență discretă într-o lume unde introducerile valorau mai mult decât CV-urile. Aceste apariții nu au devenit știri și nu au lăsat urme vizibile. Dar, spun aceleași surse, tocmai această discreție explică de ce numele ei a revenit mai târziu în discuțiile despre martori.

Orice poveste majoră are o verigă nevăzută. În acest caz, unele surse indică spre Sarah Ferguson, fosta soție a lui Andrew, rămasă conectată la familia regală prin copii, finanțe și relații sociale complexe. Rolul ei exact rămâne neclar, dar prezența sa constantă în acest univers ridică întrebări incomode. CANCAN.RO va veni cu noi informații despre acest caz.

CITEȘTE ȘI: Scandal după o petrecere a familiei Kardashian. Meghan Markle a făcut o criză după ce a văzut imaginile

NU RATA: Vești proaste pentru Prințul Harry! Câte milioane de dolari pierde dacă divorțează de Meghan Markle