Unde a cerut-o Adrian Mutu în căsătorie pe Sandra Bahici, de fapt. ”Briliantul” a făcut abia acum dezvăluirea: ”Era o nebunie!”

Adrian Mutu și Sandra Bahici sunt căsătoriți de 8 ani și au împreună un băiețel, pe nume Tiago. Deși este la a treia căsnicie,”Briliantul” își trăiește viața la care a visat. În cadrul unui podcast, fostul fotbalist a vorbit despre începuturile relației cu Sandra, cum s-au cunoscut, dar și locul în care a cerut-o de soție.

Se spune că a treia oară este cu noroc, iar așa a fost și în cazul lui Adrian Mutu. După două căsnicii sortite eșecului, cel de Alexandra Dinu și Consuelo Matos, ”Briliantul” și-a găsit liniște alături de Sandra Bahici. Cei doi s-au căsătorit în anul 2016, iar un an mai târziu au devenit părinții unui băiețel, pe care l-au numit Tiago. NU RATA: Adevărul despre relația dintre Adi Mutu și Cristi Chivu: „Rivalitatea nu a făcut altceva decât lucruri bune”

În cadrul unui podcast, Adrian Mutu a vorbit despre începuturile relației de iubire cu Sandra. Fostul fotbalist a recunoscut că o știa încă de pe vremea când concura la Miss România, atunci când avea 15 ani, iar el avea 30 de ani. De asemenea, la acea vreme, el era căsătorit cu a doua soție, Consuelo Matos. Ei bine, în 2013, după divorțul de Consuelo Matos, Adrian Mutu s-a mutat în România, moment ideal în care a avut ocazia să o cunoască pe Sandra.

Suntem foarte fericiți. Are o înțelepciune de bănățeancă, o sensibilitate și o finețe incredibile pentru anii ei. Sandra e o ființă solară, se vede asta și pe cel mic, cum l-a crescut. De la doi ani a pus piciorul pe minge, sper să mă moștenească…(…) Recunosc că sunt gelos. Eu cu Sandra nu ne-am certat niciodată. Părinții și socrii s-au mutat la București de un an, de când cu pandemia, stau lângă noi. Vin pe la noi mai mereu, ne înțelegem perfect. Mama soacră e mână de fier în familie”, a declarat Adrian Mutu, în urmă cu ceva timp, în cadrul unui podcast.

„Eu am văzut-o pe Sandra când era mai mică, când era la Miss România, avea 15 ani, mi-a plăcut de atunci, îmi plăcea de faptul cum arăta, aveam 30 de ani pe vremea aia, eram și însurat. Când am divorțat eu m-am mutat și în România și am avut posibilitatea să o cunosc pe Sandra și m-am bucurat.

”Briliantul” a adus în discuție momentul inedit în care a cerut-o în căsătorie pe Sandra. Înainte de a face pasul cel mare, în anul 2015, cei doi au fost nevoiți să locuiască împreună 4 luni într-un hotel, fiind obligat de clauzele contractuale, în perioada în care juca la echipa Pune City, din India. După doar o lună petrecută în India, Adrian Mutu a știut că Sandra este femeia alături de care își dorește un viitor și a cerut-o de soție.

„Eu am stat 4 luni într-un hotel. Am fost cu soția mea acolo. Am pus în contract. Că nu erau de acord. Trebuia să stau singur într-un hotel. Bine că am luat-o pentru că în India am cerut-o pe Sandra de soție. Eram împreună și am plecat în India. Și atunci ne-am dat seama după câteva luni că putem conviețui. Ca să fii convins că poți conviețui cu o persoană, du-te în India și în Maldive și stai o lună.

Ori la balamuc ori la prea multă liniște. Și dacă vă întoarceți împreună.Era o nebunie totală și nu aveam ce face. Nu mă duceam decât la antrenament. Pleacam cu o oră, o oră și jumătate înainte să ajungem. Cum ieșeai din curtea hotelului dădeai de o aglomerație incredibilă. Se băgau peste tot, claxonează în continuu și toate mașinile care erau se băgau puhoi. Nu era niciun respect între conducătorii auto”, a declarat Adrian Mutu, în podcastul la DON MUTU.