Mihai Bendeac, criticat după ce și-a făcut o poza în lift. Imaginea i-a enervat pe fani: „Din covoarele de pe Temu?”

Mihai Bendeac reușește mereu să atragă atenția în mediul online, fie prin glume, declarații controversate sau outfit-uri neașteptate. De data aceasta, actorul a stârnit o adevărată avalanșă de comentarii după ce a postat o fotografie cu el în lift. Imagine ce părea banală la prima vedere a stârnit numeroase reacții. Ținuta pe care a purtat-o a devenit rapid ținta glumelor internauților.

Recent, Mihai Bendeac, care este urmărit de peste un milion de oameni pe Instagram, a luat pe toată lumea prin suprindere. Acesta s-a afișat într-o ținută monocromă, în nuanțe de gri și crem, completată de o haină lungă până la genunchi. Deși actorul părea mândru de look-ul său și a scris în descriere „Vârsta de 40 de ani a început bine”, reacțiile nu au întârziat să apară – și nu toate au fost pozitive.

Comentariile la adresa ținutei nu au fost tocmai prietenoase. Haina gri, ușor lucioasă și cu o textură ieșită din comun, le-a amintit unora dintre fani de un episod recent din viața actorului.

Totul are legătură cu un incident din urmă cu câteva săptămâni, când Mihai Bendeac a povestit cu umor, dar și cu nervi despre experiența lui cu platforma de cumpărături Temu. Actorul a comandat două covoare care păreau perfecte pentru living, la prețuri extrem de atractive. Dar realitatea a fost complet diferită.

„Am zis că am dat lovitura, o fi vreo promoție… Am ajuns acasă și când am deschis pachetul ăla erau efectiv niște cârpe. Erau definiția sărăciei”, a spus Mihai Bendeac, dezamăgit de calitatea produselor primite.