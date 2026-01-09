Mega scandal între doi foști concurenți de la Mireasa! „Mi-a promis că, până la finalul anului, mă omoară”

Este scandal mare în familia a doi concurenți de la Mireasa. Alina și Valentin au ajuns la cuțite. Cei doi au divorțat din cauza certurilor, însă tensiunile dintre cei doi au continuat și după separare. Tânăra își acuză fostul partener că i-a vandalizat casa.

Alina și Valentin s-au cunsocut în casa Miereasa, sezonul 5. Cei doi s-au căsătorit și au împreună un băiețel. Din păcate, relația dintre ei s-a deteriorat rapid, iar la scurt timp au decis să divorțeze. Deși s-a dorit o despărțire amiabilă, la notar, cei doi au ajuns la cuțite.

Alina îl acuză pe Valentin că i-a vandalizat casa

Alina a cerut ordin de protecție împotriva lui Valentin, după ce bărbatul ar fi amenințat-o cu moartea. Mai mult de atât, în timpul divorțului, fostul concurentar fi venit cu pretenția ca fiul lor să rămână la el, plus să i se dea cotă parte din casa ei din Timișoara – care acum este scoasă la vânzare.

„Avocatul lui când a venit a zis să rămână copilul la tată, să îi dăm parte din casă și terenul să fie al lui. Asta era înțelegerea ca să divorțăm la notar și atunci am zis că nu există (…) Când a venit cu o așa ofertă, eu am zis că nu ne putem înțelege la notar (…) Nimeni (n.r. nu locuiește nimeni în casa respectivă). Este de vânzare. Eu am fugit în ziua în care m-a amenințat. De fapt, mi-a promis că până la finalul anului, mă omoară. A venit, a deschis ușa cu copilul în brațe și a zis:

Recent, Alina le-a arătat prietenilor virtuali în ce hal a ajuns casa sa. Unul dintre geamuri a fost spart, iar ea este mai mult decât sigură că Valentin este cel vinovat.

”Acum am o altă problemă. Uitați-vă, un pic, ce poate să debiteze capul unui om. Căldură stricată, alea de sus stricate, geamurile stricate. Eu nu am vrut să mai fac ordin de protecție, m-au și întrebat de la poliție că se termină, dacă vreau să prelungesc, eu am zis că nu. Ieri mă ameninți de față cu maică-ta, că tu vrei să mă vezi șapte metri sub pământ, azi vin acasă, spargi geamuri. Băi, ai un copil cu mine!”, a declarat Alina, pe rețelele de socializare.

