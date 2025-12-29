Au devenit părinți pentru a doua oară! Foștii concurenți de la „Mireasă pentru fiul meu” au făcut primul Crăciun în formulă de patru

La șase ani după ce au trăit pentru prima dată emoțiile devenirii părinți, atunci când li s-a născut băiețelul, Teodor și Ionela Roșu se bucură din nou de un moment special în viața lor. Foștii concurenți ai emisiunii „Mireasă pentru fiul meu” au întâmpinat recent un nou membru în familie. Cu doar câteva zile înainte de Crăciun, mai exact cu o săptămână înaintea sărbătorilor, cei doi au devenit părinți pentru a doua oară, de această dată de o fetiță.

Foștii concurenți de la „Mireasă pentru fiul meu”, părinți din nou

Teodor Roșu a vorbit deschis despre experiența nașterii și despre starea soției sale, Ionela, după venirea pe lume a micuței. Potrivit acestuia, totul a decurs bine, iar atât mama, cât și fetița se simt foarte bine. Emoțiile sunt cu atât mai intense cu cât familia începe acum un nou capitol, plin de provocări, dar și de împliniri.

„Suntem bine, începem un nou capitol din viața noastră. Este un nou început pentru toți, nu doar că am uitat cum e cu un copil în casă, dar trebuie să o luăm de la început cu fiecare lucru. Fetele sunt bine, Ionela a născut joi, iar sâmbăta trecută, la prânz, era deja acasă. Nu a stat prea mult la spital. A fost foarte bine după naștere. Acasă am început cu toate cele, ne obișnuim treptat cu noua formulă”, a spus Teodor.

Fericirea pe care o trăiește în aceste momente este greu de descris în cuvinte, după cum mărturisește chiar el. Emoțiile sunt copleșitoare, mai ales pentru că visul său din copilărie a devenit realitate. Pentru Teodor și Ionela, venirea pe lume a fetiței reprezintă nu doar o mare bucurie, ci și începutul unei noi etape de familie.

„Nu există cuvinte de mulțumire sau de împlinire. Îmi doresc doar să fim sănătoși, mai mult nu mai avem ce să-i cerem lui Dumnezeu. Visul meu de mic a fost să am doi copii, un băiat și o fetiță. Cuvintele sunt prea mici pentru a exprima bucuria și fericirea pe care o trăim”, a mai spus acesta.

