Trei zodii pentru care se schimbă tot de pe 21 februarie. Apar oportunități neașteptate

De: Anca Chihaie 17/02/2026 | 11:14
Începând cu 21 februarie, trecerea Soarelui în semnul Peștilor aduce o schimbare subtilă, dar semnificativă în dinamica astrală. Această tranziție marchează începutul unei etape caracterizate prin intuiție crescută, reflecție interioară și manifestarea unor evenimente neașteptate, cu potențial de impact în plan profesional, sentimental și financiar.

Intrarea Soarelui în Pești aduce o vibrație blândă, orientată spre introspecție și conexiune emoțională. Evenimentele par să se alinieze natural, iar sincronicitățile capătă mai multă relevanță. Pentru zodiile de apă, această energie facilitează transformarea emoțională, claritatea în decizii, apariția oportunităților profesionale și revelații în plan sentimental. Întâmplările aparent mici pot avea un impact major asupra evoluției personale și succesului proiectelor.

Pentru Pești, perioada care începe cu 21 februarie marchează un nou început. Energia astrală favorizează proiectele creative și implicarea emoțională, dar și inițiativele profesionale care păreau suspendate. Apar oportunități profesionale neașteptate, relațiile se adâncesc, iar proiectele în care s-a investit suflet primesc recunoaștere. Soarele activează casa identității și a curajului personal, încurajând asumarea inițiativelor care până acum au fost evitate. Este momentul potrivit pentru a observa semnele subtile și pentru a valorifica oportunitățile care apar spontan.

Pentru Rac, această perioadă aduce expansiune și claritate. Se deschid noi perspective pentru planificări, călătorii și proiecte colective. Posibilități neașteptate de colaborare sau avansare în carieră pot apărea, iar evenimente care schimbă perspectiva asupra vieții devin mai frecvente. Situațiile care păreau blocate se pot clarifica prin descoperirea unor soluții surprinzătoare. Soarele luminează zona cunoașterii și a ambițiilor mari, favorizând decizii rapide și eficiente atunci când apar oportunități.

Pentru Scorpion, perioada este favorabilă creativității și pasiunii. Energia Peștilor susține inițiativele ce implică exprimare personală și gestionează situațiile financiare sau profesionale prin abordări inovatoare. Se pot contura relații semnificative, proiecte creative pot aduce recunoaștere și câștiguri, iar probleme vechi pot fi rezolvate într-un mod neașteptat. Sectorul bucuriei și al exprimării autentice este activat, încurajând urmarea instinctelor și luarea deciziilor în conformitate cu intuiția.

