Ce „uită” românii să plătească la casele self-pay. Produsele care se fură cel mai des

În urmă cu doar câțiva ani au apărut și în România casele self-pay. Gândite pentru a ușura munca angajaților și experiența clienților, acestea s-au dovedit, în fapt, un prilej bun pentru mulți de a sustrage produse fără să le achite. Ce „uită” românii să plătească la casele self-pay. Care sunt produsele care se fură cel mai des?

Datele arată că aproximativ 40 de magazine sunt prădate zilnic la nivel național, dintre care cel puțin 15 doar în București. Sistemele de plată self-pay au devenit o oportunitate pentru hoți, care sustrag produse fără să le mai plătească.

Ce „uită” românii să plătească la casele self-pay

Ei bine, ca de obicei, românii sunt inventivi, și au dezvoltat tot felul de metode pentru a sustrage bunuri din magazin fără să le plătească. Hoții de ocazie fie scanează etichetele unor produse mai ieftine, fie nu trec deloc articolele prin scaner.

Se pare că produsele cele mai vizate de hoți nu sunt cele scumpe, ci aceștia au în vizor articolele mici, cu preț mediu, ușor de ascuns – în special dulciurile și băuturile.

„Se fură, în general, produse mici, produse revandabile: cașcaval, untul, uleiul de măsline, băuturile alcoolice scumpe”, a declarat Feliciu Paraschiv, reprezentant al Asociația Comercianților.

De asemenea, polițiștii și agenții de pază spun că profilul hoților este extrem de variat: de la copii de doar 10 ani până la persoane în vârstă de 80 de ani.

„Întotdeauna sunt cazuri. În 2024–2025 am avut o creștere semnificativă. Sunt foarte mulți care nu sunt neapărat oameni săraci. Sunt mulți care trăiesc din asta”, spune Cătălin Scarlat, manager de magazin.

Cum furturile din magazine au devenit tot mai dese, pentru a limita pierderile mulți comercianți au instalat camere de supraveghere și sisteme moderne anti-furt. De asemenea, în unele magazine, produsele cel mai des sustrase au fost mutate în casete speciale sau puse sub cheie.

„10 lei e o conservă, totuși se fură atât de des, încât managerii magazinului au decis să le pună în casete de protecție. Recomandăm administratorilor să verifice periodic funcționarea sistemelor de supraveghere video, să asigure iluminarea corespunzătoare a spațiilor și, pe cât posibil, să asigure măsuri de securitate”, a declarat Cătălina Toma, de la Poliția Capitalei.

Pe lista produselor cel mai des furate se mai regăsesc cosmeticele, articolele de îmbrăcăminte și băuturile alcoolice.

